„Copacul minune” curăță apa de la robinet de 98% din microplastice: Are și proprietăți vindecătoare. Cum arată și unde crește moringa

Frunze, pudră și ceai de moringa, considerat copacul minune. Sursa foto: Getty Images

Arborele moringa, cunoscut drept „copacul minune”, este una dintre plantele cele mai bogate în nutrienți de pe planetă și este apreciat pentru proprietățile sale vindecătoare. De asemenea, are încă un beneficiu major, potrivit unor cercetări recente: este excelent în eliminarea microplasticelor din apă.

O echipă de oameni de știință din Brazilia și Regatul Unit a descoperit că extractele din semințele acestor arbori cu creștere rapidă sunt la fel de eficiente în eliminarea microplasticelor din apa potabilă ca și substanțele chimice utilizate în mod obișnuit, conform rezultatelor publicate luna aceasta, transmite CNN.

Arborii de moringa au fost folosiți pentru purificarea apei din antichitate

Arborii de moringa au fost folosiți pentru purificarea apei de milenii, existând dovezi ale utilizării lor de către grecii, romanii și egiptenii antici, a declarat Adriano Gonçalves dos Reis, autor al studiului și profesor la Institutul de Știință și Tehnologie al Universității de Stat din São Paulo. El și colegii săi studiază semințele acestui arbore de un deceniu, în special rolul lor ca „coagulant” — o substanță care determină particulele mici din apă să se lipească între ele, astfel încât să poată fi filtrate.

Având în vedere preocupările tot mai mari legate de microplasticele din apa potabilă, cercetătorii au decis să analizeze potențialul moringăi în eliminarea acestora.

Microplasticele sunt fragmente minuscule, care pot fi de dimensiuni de până la 1/25.000 dintr-un inch (1 micrometru), și reprezintă o componentă periculoasă a crizei poluării cu plastic. Ele au fost descoperite peste tot, de la oceanele adânci până la munții înalți. Contaminează hrana și apa — un studiu din 2024 a descoperit microplastice în 83% din probele de apă de la robinet analizate la nivel global — și au ajuns chiar și în corpul uman, inclusiv în creier, organele reproductive și sistemul cardiovascular.

Oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă impactul lor asupra sănătății umane, dar studiile pe animale le-au asociat cu probleme de reproducere și perturbări hormonale.

Moringa a fost mai eficient în purificarea apei decât alumul

Pentru studiul lor, cercetătorii s-au concentrat în mod specific asupra microplasticelor din PVC, deoarece acestea sunt printre cele mai periculoase și sunt frecvent întâlnite în apa potabilă, a spus Gonçalves dos Reis. Ei au testat microplastice cu o dimensiune medie de 18,8 micrometri — aproximativ un sfert din grosimea unui fir de păr uman — și au constatat că extractele din semințe (n.r. de moringa) au fost eficiente în proporție de 98,5% în eliminarea acestora din apa de la robinet atunci când sunt utilizate în sisteme de filtrare.

Această eficiență este comparabilă cu cea a unui coagulant chimic utilizat frecvent, sulfatul de aluminiu, cunoscut sub numele de alum. Semințele de moringa au avut rezultate chiar mai bune decât alumul în apa mai alcalină, au descoperit cercetătorii.

Un avantaj major al utilizării semințelor în comparație cu alumul este că acestea sunt regenerabile, biodegradabile, nu produc cantități mari de nămol și ridică mai puține probleme de toxicitate, a explicat Gonçalves dos Reis. Aluminiul poate fi toxic la niveluri ridicate și a fost asociat cu boli neurodegenerative.

Matthew Campen, profesor de științe farmaceutice la Centrul de Științe ale Sănătății al Universității din New Mexico, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat că utilizarea unui produs natural pentru a înlocui un sistem de filtrare pe bază de aluminiu „ar putea oferi o soluție mai ieftină și mai sustenabilă pentru eliminarea microplasticelor din PVC”.

De asemenea, ar elimina necesitatea exploatării miniere a aluminiului, a adăugat el, care poate avea consecințe negative asupra mediului.

O singură sămânță de moringa poate trata aproximativ 10 litri de apă

Există însă și limitări. O singură sămânță de moringa poate trata aproximativ 10 litri de apă, au descoperit cercetătorii. „Deși acest lucru este promițător”, a spus Gonçalves dos Reis, „ar necesita o cantitate foarte mare de semințe pentru stațiile mari de tratare a apei din mediul urban, care gestionează debite ridicate.”

Tehnica ar putea fi cea mai utilă pentru comunități mici sau în locuri unde coagulantii chimici sunt greu de obținut, a adăugat el.

O altă problemă potențială este că, pe măsură ce se folosesc mai multe semințe, ar putea rămâne mai multe reziduuri organice în apă, care ar trebui eliminate ulterior.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege modul în care extractele din semințele de moringa se degradează, ce se întâmplă cu PVC-ul capturat și cât de scalabilă și rentabilă va fi această metodă, a spus Campen.

De asemenea, va fi esențial să se verifice dacă moringa funcționează și în cazul altor tipuri de microplastice, precum și al nanoplasticelor, a adăugat el. Nanoplasticele sunt cele mai mici particule, aproximativ o miime din lățimea medie a unui fir de păr uman, și sunt cele mai susceptibile să pătrundă în organismul uman.

Gonçalves dos Reis a declarat că este încrezător că semințele de moringa vor fi eficiente pentru diferite tipuri de plastic, iar acesta este obiectivul cercetărilor viitoare ale echipei.

Identificarea unor soluții pentru microplastice în prezent este extrem de valoroasă, a spus Campen. Oamenii sunt expuși la niveluri tot mai ridicate de microplastice și nanoplastice, iar această tendință „este puțin probabil să se schimbe în următoarele multe decenii.”

Ce este moringa, unde crește și ce proprietăți are

Moringa este un arbore tropical, cel mai cunoscut fiind Moringa oleifera, originar din India și răspândit astăzi în Africa, Asia și America de Sud.

Este o plantă foarte nutritivă, ale cărei frunze sunt bogate în proteine, vitamine precum A, C și E, dar și în minerale ca fierul, calciul și potasiul, fiind consumate sub formă de pulbere, ceai sau frunze proaspete și păstăi în diverse preparate.

În medicina tradițională este folosită pentru efectele sale antiinflamatoare, pentru susținerea sistemului imunitar și pentru reglarea glicemiei, deși aceste beneficii sunt încă studiate și nu toate sunt confirmate pe deplin științific.

Din semințele sale se obține și un ulei utilizat în alimentație și în produse cosmetice. În general, moringa este considerată o plantă versatilă și valoroasă datorită proprietăților sale nutritive și utilizărilor diverse.

Cum poți crește moringa în România

Arborele Moringa poate fi cultivat în România, însă nu direct în grădină pe tot parcursul anului, deoarece nu rezistă la temperaturi scăzute sau la îngheț.

Cea mai sigură metodă este creșterea în ghiveci, astfel încât planta să poată fi ținută afară în lunile calde și mutată în interior sau într-un spațiu protejat pe timpul iernii.

Are nevoie de multă lumină, ideal expunere directă la soare, și de un sol bine drenat, deoarece rădăcinile sunt sensibile la excesul de apă. Udarea trebuie făcută moderat, lăsând pământul să se usuce ușor între udări.

Moringa crește rapid în condiții favorabile, iar dacă este tunsă periodic, poate deveni mai bogată și mai ușor de întreținut.

În spații protejate, precum serele încălzite, poate fi cultivată chiar și pe termen mai lung, însă pentru majoritatea cultivatorilor rămâne o plantă de sezon sau de interior pe timp de iarnă.