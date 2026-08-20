Cum poate El Nino să facă zilele mai lungi. În timpul episoadelor severe, zilele au peste 24 de ore

Un fenomen climatic precum El Niño poate schimba durata unei zile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La prima vedere, ideea că un fenomen climatic precum El Niño poate schimba durata unei zile pare greu de imaginat. Totuși, rotația Pământului nu este perfect constantă, iar cercetările din ultimii ani au confirmat că schimbările din atmosferă și oceane pot modifica, pentru scurt timp, viteza cu care planeta se rotește.

În timpul episoadelor puternice de El Niño, efectul poate face ca durata unei zile să crească cu aproximativ 750 de microsecunde, adică 0,75 milisecunde. Cu alte cuvinte, o zi poate ajunge să fie cu o fracțiune de milisecundă mai lungă decât cele 86.400 de secunde considerate durata nominală a unei zile. O analiză publicată în 2024 arată că episoadele puternice de El Niño pot produce tocmai acest tip de modificare a duratei zilei.

Diferența este imposibil de perceput de oameni și nu înseamnă că ceasurile noastre ar rămâne în urmă cu secunde întregi. Fenomenul este însă suficient de important pentru oamenii de știință care urmăresc rotația Pământului cu ajutorul tehnicilor geodezice de mare precizie.

Ce este El Niño și ce legătură are cu rotația Pământului

El Niño este faza caldă a fenomenului climatic ENSO, care apare în principal în zona tropicală a Oceanului Pacific. Schimbările temperaturilor oceanului sunt însoțite de modificări importante ale circulației atmosferice și ale vânturilor.

Aceste schimbări contează pentru rotația Pământului deoarece atmosfera are propriul moment cinetic. Atunci când distribuția și viteza maselor de aer se modifică, se schimbă și modul în care momentul cinetic este împărțit între atmosferă și partea solidă a planetei.

Principiul este asemănător celui observat la un patinator care își întinde sau își strânge brațele. Dacă momentul cinetic total al sistemului se conservă, o modificare într-o parte a sistemului trebuie compensată de o modificare în cealaltă parte.

În cazul Pământului, atunci când atmosfera câștigă moment cinetic, partea solidă a planetei pierde o cantitate corespunzătoare. Rezultatul este o rotație puțin mai lentă a Pământului și, implicit, o zi puțin mai lungă.

Cercetările recente descriu exact această legătură: El Niño este asociat cu o creștere a momentului cinetic atmosferic, ceea ce încetinește temporar rotația Pământului și mărește durata zilei.

Cu cât poate El Niño să prelungească o zi

Efectul este extrem de mic, dar poate fi măsurat.

Un studiu publicat în 2024 în npj Climate and Atmospheric Science arată că episoadele puternice de El Niño pot crește durata zilei cu aproximativ 750 de microsecunde, adică 0,75 milisecunde.

Cercetătorii au analizat datele zilnice privind durata zilei furnizate de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), care acoperă perioada începând din 1962. Analiza a confirmat legătura dintre ENSO, momentul cinetic atmosferic și variațiile duratei zilei.

Autorii observă, de asemenea, că răspunsul duratei zilei la El Niño nu este instantaneu. În general, acesta apare cu o întârziere de aproximativ una până la trei luni, pe măsură ce circulația atmosferică reacționează la schimbările de temperatură ale suprafeței oceanului Pacific.

În timpul unor episoade puternice, precum cele din 1982–1983, 1997–1998 și 2015–2016, cercetătorii au identificat modificări clare ale momentului cinetic atmosferic.

În cazul El Niño din 1997–1998, de exemplu, datele analizate în cercetările geodezice arată o creștere a duratei zilei de ordinul 0,8 milisecunde. Pentru evenimentul din 1982–1983, variația maximă a fost de aproximativ 1 milisecundă pe zi.

Cercetările recente confirmă legătura dintre El Niño și durata zilei

Relația dintre ENSO și rotația Pământului nu este o descoperire recentă, însă datele moderne și modelele climatice au permis cercetătorilor să o studieze mult mai precis.

Un studiu publicat în 2022 a analizat datele privind durata zilei din perioada 1979–2022, comparându-le cu indicatori ai ENSO. Cercetătorii au identificat o corelație puternică între cele două fenomene în cazul episoadelor majore de El Niño.

Pentru evenimentele din 1982–1983 și 1997–1998, analiza a găsit niveluri de coerență de peste 0,75 între durata zilei și indicele ENSO pe anumite intervale de timp. Pentru El Niño din 2015–2016, coerența a fost mai redusă, în jurul valorii de 0,77, ceea ce arată că intensitatea unui episod nu este singurul factor care contează. Și durata evenimentului poate influența răspunsul rotației Pământului.

Un aspect important este că cercetătorii nu tratează El Niño ca pe singura cauză a variațiilor duratei zilei. Rotația Pământului este influențată de numeroase procese, iar atmosfera reprezintă doar una dintre componentele sistemului.

El Niño poate fi folosit chiar pentru a anticipa variațiile duratei zilei

Cercetările recente au mers mai departe decât simpla identificare a corelației.

Studiul citat a analizat nouă sisteme de predicție climatică și a constatat că variațiile duratei zilei pot fi anticipate cu un an sau chiar mai mult în anumite modele.

Potrivit cercetătorilor, unul dintre motive este tocmai capacitatea modelelor climatice de a anticipa evoluția ENSO. Cu cât este mai bună predicția El Niño și a interacțiunilor sale cu circulația atmosferică, cu atât poate fi mai bună și predicția variațiilor duratei zilei.

Cercetătorii au folosit date de la IERS, inclusiv observații obținute prin tehnici precum interferometria cu baze foarte lungi (VLBI), măsurători cu laser ale sateliților și sisteme GNSS. Aceste metode permit măsurarea variațiilor rotației Pământului cu o precizie extrem de mare.

Și schimbările climatice pot modifica durata zilei

El Niño nu este singurul fenomen climatic capabil să influențeze rotația Pământului.

Un studiu publicat în 2025 în Journal of Geophysical Research: Atmospheres a analizat modul în care schimbările climatice din secolul XXI ar putea modifica momentul cinetic atmosferic și, implicit, durata zilei.

Cercetătorii au folosit simulări CMIP6 pentru mai multe scenarii de emisii și au constatat că scenariile cu emisii medii, ridicate și foarte ridicate indică o creștere treptată a momentului cinetic atmosferic, dominată de intensificarea curenților de vest subtropicali.

În scenariul cu cele mai mari emisii, această schimbare ar corespunde unei încetiniri a rotației Pământului echivalente cu o creștere a duratei zilei de aproximativ 0,43 milisecunde pe secol.

Este un efect pe termen lung și nu trebuie confundat cu modificările temporare asociate unui episod El Niño. Studiul arată însă că atmosfera poate influența rotația planetei nu doar de la un an la altul, ci și pe perioade mult mai lungi.

De ce o zi de peste 24 de ore nu înseamnă că avem 24 de ore și câteva secunde

Formularea că El Niño „face zilele mai lungi” este corectă din punct de vedere științific, dar poate fi înșelătoare dacă nu este explicată diferența.

Durata nominală a unei zile este de 86.400 de secunde. Rotația reală a Pământului variază însă permanent în jurul acestei valori.

În cazul unui episod puternic de El Niño, o creștere de aproximativ 750 de microsecunde înseamnă că durata zilei poate fi de aproximativ 86.400,000750 secunde.

Așadar, vorbim despre mai puțin de o miime de secundă.

Pentru oameni, această diferență este complet imperceptibilă. Pentru sistemele de măsurare a timpului și pentru geodezie, însă, asemenea variații sunt importante. Durata zilei este legată direct de timpul universal UT1, care trebuie urmărit cu mare precizie pentru a descrie poziția reală a Pământului în raport cu sistemele astronomice și de navigație.

Pământul nu se rotește cu aceeași viteză în fiecare zi

Variațiile duratei zilei sunt, de fapt, un fenomen normal.

Atmosfera, oceanele, nucleul și mantaua Pământului pot schimba modul în care momentul cinetic este distribuit în interiorul planetei. În plus, mareele generate de Lună și redistribuirea maselor de apă și gheață influențează rotația pe scări de timp diferite.

În cazul variațiilor de la un an la altul, atmosfera are un rol important. Tocmai de aceea, fenomene precum El Niño și La Niña pot lăsa o „amprentă” măsurabilă asupra rotației planetei.

În timpul unui El Niño puternic, încălzirea apelor din Pacific modifică circulația atmosferică, iar aceste schimbări redistribuie momentul cinetic între atmosferă și Pământul solid. Planeta încetinește foarte puțin, iar ziua se prelungește cu câteva sute de microsecunde.

Când condițiile se schimbă și apare La Niña, efectul poate merge în direcția opusă. Datele IERS arată tocmai această alternanță între modificările rotației Pământului și ciclurile El Niño–La Niña.

Un efect minuscul, dar important pentru știință

El Niño nu poate transforma o zi de 24 de ore într-una de 24 de ore și câteva minute sau secunde. Influența sa se măsoară în miimi de secundă, însă este suficient de clară pentru a putea fi detectată prin observații geodezice și modele atmosferice.

Cercetările din 2022 și 2024 au confirmat relația dintre ENSO și durata zilei, iar studiul din 2025 arată că și schimbările climatice pe termen lung pot influența viteza de rotație a planetei.

Astfel, afirmația că El Niño poate face zilele mai lungi nu este doar o curiozitate științifică preluată din cercetări mai vechi. Datele moderne continuă să arate că atmosfera și clima sunt legate într-un mod surprinzător de precis de rotația Pământului.

Iar atunci când un episod El Niño este suficient de puternic, ziua chiar poate depăși, măsurată cu instrumentele potrivite, cele 86.400 de secunde considerate durata nominală a unei zile.