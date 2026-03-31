Descoperire arheologică neașteptată în Egipt, în timpul unor lucrări: O stelă de piatră a fost găsită lângă un templu antic din Luxor

3 minute de citit Publicat la 13:01 31 Mar 2026 Modificat la 13:03 31 Mar 2026

Situl templului Karnak, din Luxor, în Egipt. Sursa foto: ‎Ministry of Tourism and Antiquities

O stelă din piatră reprezentând un împărat roman și zei egipteni antici a fost descoperită în apropierea sitului templului Karnak, din Luxor, în Egipt. Artefactul a fost găsit în timpul unor lucrări de restaurare, desfășurate pe parcursul a trei ani, la o poartă datând din perioada lui Ramses al III-lea.

O stelă din gresie, datând din timpul domniei împăratului roman Tiberius (14–37 d.Hr.), a fost descoperită lângă Luxor, de o echipă de arheologi egipteni și francezi, a anunțat Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților într-un comunicat emis săptămâna trecută.

Stela îl înfățișează pe Tiberius stând în fața triadei tebane a zeilor egipteni antici: Amun (sau Amun-Ra), Mut și Khonsu. Sub această scenă se află cinci rânduri de text hieroglific care documentează restaurarea zidului de sprijin al templului lui Amun din cadrul complexului de temple Karnak, potrivit The Jerusalem Post.

› Vezi galeria foto ‹

Dr. Abdel Ghaffar Wagdy, director general al Muzeului din Luxor și coordonator al părții egiptene a misiunii arheologice, a precizat că stela a trecut printr-un proces meticulos de restaurare și urmează să fie expusă într-un muzeu în viitor.

Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de restaurare ale unei porți din perioada lui Ramses al III-lea, al doilea faraon al Dinastiei a XX-a (1189–1077 î.Hr.), la Karnak, după ce partea inferioară a zidului fusese găsită într-o stare avansată de degradare și acoperită de vegetație.

Dovezi ale unor construcții și restaurări anterioare

Pentru restaurarea porții, arheologii au fost nevoiți să o demonteze, să restaureze fiecare bloc de piatră și să le documenteze înainte de a reasambla complet structura. Ei au descoperit că mai multe blocuri de piatră decorate datau, de fapt, dintr-o perioadă mai veche, din timpul domniei lui Amenhotep al III-lea din Dinastia a XVIII-a (1550–1295 î.Hr.), fiind posibil refolosite de la o poartă mai veche aflată pe același zid.

De asemenea, au fost descoperite porțiuni ale zidului nordic al templului lui Amun din Karnak, de o parte și de alta a porții, acestea aparținând Regatului Nou (secolele XVI–XI î.Hr.), precum și dovezi ale unor lucrări suplimentare de construcție din timpul Dinastiei a XVIII-a și al domniei lui Ramses al III-lea.

Alte indicii sugerează existența unor intervenții de restaurare din perioada greacă și romană asupra zidului și porții.

În plus, în timpul săpăturilor efectuate în vara anului 2025, arheologii au reușit să descopere un drum pavat care lega poarta de curtea celui de-al Treilea Pilon din complexul Karnak.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a lăudat eforturile comune franco-egiptene, subliniind că restaurarea și descoperirile fac parte dintr-un plan mai amplu de transformare a sitului Karnak într-un muzeu în aer liber.

Acesta a adăugat că „lucrările de restaurare și descoperirile arheologice realizate în ultimii ani reprezintă o contribuție științifică importantă, care ajută la conturarea unei imagini mai clare asupra evoluției templelor de la Karnak de-a lungul timpului, în special în primul mileniu î.Hr.”.

Ce este o stelă

O stelă este un monument funerar, comemorativ sau religios, de obicei confecționat din piatră, cu o formă dreptunghiulară sau verticală, pe care sunt gravate inscripții sau reprezentări grafice.

Caracteristici principale:

Material: de regulă piatră (gresie, granit, calcar).

Forma: dreptunghi vertical, uneori cu partea superioară rotunjită sau ornamentată.

Scop: poate fi folosită pentru a marca un mormânt, pentru a comemora o persoană sau eveniment, sau pentru a înregistra texte religioase, legi sau realizări ale conducătorilor.

Decor: stela poate fi gravată cu inscripții, hieroglife, sau imagini reprezentând zei, împărați sau scene de viață.

Exemple celebre: stela lui Rosetta (care a ajutat la descifrarea hieroglifelor egiptene) sau stelae funerare romane.