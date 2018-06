Descoperire epocală. Semne ale existenţei apei au fost găsite pe o planetă unică

foto: Pixabay.com

O echipă internaţională de cercetători a identificat „amprentele” mai multor metale pe una dintre cele mai puţin dense exoplanete descoperite până acum.

Echipa formată din cercetători de la University of Cambridge şi de la Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), din Spania, au folosit Gran Telescopio Canarias (GTC) pentru a observa WASP-127b, un gigant gazos cu cer parţial senin şi semnături chimice ale metalelor în atmosfera sa, potrivit Descopera.

WASP-127b are o rază de 1,4 ori mai mare decât cea a lui Jupiter, dar are doar 20% din masa sa. Planeta nu are corespondent în Sistemul Solar şi este rară chiar şi printre cele mii de exoplanete descoperite până acum.

Observaţiile au scos la iveală prezenţa unei concentraţii ridicate de metale alcaline în atmosfera sa, permiţând descoperirile sodiului, potasiului şi litiului pentru prima dată într-o exoplanetă.

Mai mult, cercetătorii au găsit posibile semne ale existenţei apei. „Deşi descoperirile nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, deoarece trăsăturile apei sunt slabe în spectrul vizibil, datele noastre indică faptul că observaţiile suplimentare în infraroşu apropiat ar putea detecta prezenţa apei”, a adăugat Enric Pallé de la IAC.