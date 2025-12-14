O înmormântare veche de 4.000 de ani a scos la iveală un ritual extrem de ciudat: „Nu cunoaștem un caz asemănător”

Arheologii au găsit un vas ceramic care conținea resturi arse de plante și lemn, oase de animale și chiar fragmente de insecte. Foto: Getty Images

Cercetătorii au descoperit rămășițele a ceea ce pare să fi fost o masă funerară, păstrată într-un vas vechi de aproximativ 4.000 de ani, într-o regiune foarte puțin cunoscută din Africa.

Mai exact, o înmormântare izolată din Sudan le-a oferit arheologilor primele indicii despre un ritual funerar necunoscut până acum, desfășurat în urmă cu aproape patru milenii.

În mormânt, aceștia au găsit un vas ceramic ce conținea resturi arse de plante și lemn, oase de animale și chiar fragmente de insecte, totul indicând faptul că obiectul ar fi păstrat urmele unui ospăț funerar.

„Nu avem cunoștință despre un caz similar”, a declarat Henryk Paner, coautor al studiului și cercetător la Centrul Polonez de Arheologie Mediteraneană din Varșovia, pentru Live Science. „Tocmai acest lucru face descoperirea atât de misterioasă pentru că nu știm ce reprezenta acest ritual.”

Studiul, publicat pe 13 noiembrie în revista Azania, descrie înmormântarea unui bărbat de vârstă mijlocie, descoperită în 2018 în Deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului. Mormântul datează din perioada 2050–1750 î.Hr., ceea ce sugerează că defunctul făcea parte din Regatul Kerma, o civilizație timpurie a Nubiei, vecină cu Egiptul Antic.

Sub un mic tumul oval, cercetătorii au identificat scheletul bărbatului, două vase ceramice așezate în spatele capului și 82 de mărgele albastre, lucioase, așezate în jurul gâtului.

Potrivit arheologilor, tumulul în sine nu este deosebit, iar obiectele funerare, mărgelele și vasele, sunt des întâlnite, ceea ce sugerează că bărbatul nu făcea parte din elita vremii. „În schimb, conținutul unuia dintre vase este ieșit din comun”, a precizat Paner. Acesta ar fi compus din „resturi ale unui foc legat de ritualul funerar”.

În vasul de dimensiune medie au fost găsite resturi carbonizate de plante, lemn, animale, insecte, inclusiv coprolite (excremente fosilizate). Majoritatea lemnului provenea din acacia, iar analizele au identificat două tipuri de leguminoase, probabil linte și fasole, alături de cereale. În vas se aflau și câțiva gândaci, cel mai probabil ajunși acolo odată cu plantele în urmă cu mii de ani.

Din moment ce vasul nu prezenta urme de ardere, cercetătorii cred că resturile au fost introduse după ce o parte din ele au fost arse, poate chiar în cadrul unei ceremonii. Oasele ar indica faptul că la ritual se consuma carne, iar o parte din resturi erau apoi aruncate în foc.

În același timp, analiza plantelor arată și că zona era, în acea perioadă, mult mai umedă, semănând cu o savană, în contrast cu condițiile aride de astăzi. „Chiar și un sit aparent modest poate oferi informații importante despre mediul și clima din trecut”, notează autorii studiului.

Al doilea vas găsit în mormânt, plasat cu gura în jos lângă defunct, era însă gol.

Potrivit arheologilor, este prima înmormântare din Regatul Kerma în care apar dovezi clare ale unui asemenea ritual funerar desfășurat acum patru milenii. Absența altor exemple similare ar putea indica o diversitate culturală mult mai mare în regiune decât se credea, ceea ce sugerează că sunt necesare noi cercetări pentru a înțelege mai bine schimburile culturale și comerciale din Africa antică.