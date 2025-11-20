Descoperire neașteptată despre sărut: A apărut acum 21 de milioane de ani, de la strămoșul comun al oamenilor și maimuțelor

4 minute de citit Publicat la 07:30 20 Noi 2025 Modificat la 08:09 20 Noi 2025

Imagine de arhivă din 1930 cu două maimuțe care se sărută. Sursa foto: Getty Images

Actul sărutului ar fi început cu mult înainte de apariția oamenilor moderni, sugerează un nou studiu. Acest gest se întinde înapoi în timp cu aproximativ 21 de milioane de ani, până la strămoșul comun al oamenilor și al altor maimuțe mari, potrivit studiului publicat miercuri, în condițiile în care Homo sapiens ar fi apărut abia acum aproximativ 300.000 de ani, transmite Live Science.

Cercetătorii au concluzionat, de asemenea, că sărutul a avut loc cel mai probabil și la neanderthalieni, rudele dispărute cele mai apropiate ale oamenilor moderni, și că neanderthalienii și oamenii moderni s-ar fi putut săruta între ei.

„Este pentru prima dată când cineva analizează sărutul dintr-o perspectivă evoluționistă largă”, a spus într-o declarație autoarea principală a studiului, Matilda Brindle, biolog evoluționist la Universitatea Oxford.

„Descoperirile noastre se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care evidențiază diversitatea remarcabilă a comportamentelor sexuale observate la rudele noastre primate.”

Definiția științifică a sărutului

Înainte de a data cele mai vechi săruturi din lume, o echipă internațională de cercetători a definit ce înseamnă să te săruți. Acest lucru era important deoarece alte acțiuni „gură-la-gură” din natură seamănă cu sărutul.

De exemplu, femelele de urangutan și cimpanzeu își hrănesc puii cu mâncare mestecată, transferată gură-la-gură, iar peștii se angajează în „lupte prin sărut”, pentru a-și afirma dominația sau pentru a concura pentru teritoriu.

În cele din urmă, cercetătorii au definit sărutul ca fiind „contact gură-la-gură non-agresiv, care nu implică transfer de hrană”, au scris ei.

Pe baza acestei definiții, diverse primate moderne — inclusiv bonobo, gorile, cimpanzei, urangutani, macaci și babuini — au fost observate sărutându-se.

Cercetătorii au folosit apoi o metodă statistică numită modelare bayesiană pentru a reconstrui istoria evoluționistă a sărutului. Ei au tratat sărutul ca pe o trăsătură biologică și au testat multe posibile moduri în care acest comportament ar fi putut evolua, pentru a vedea cât de probabil este ca diferiți strămoși să se fi sărutat. Au rulat modelul de 10 milioane de ori pentru a se asigura că rezultatele sunt puternice și de încredere.

Sărutul a evoluat o singură dată, la strămoșul comun al maimuțelor mari

Au concluzionat că sărutul a evoluat o singură dată, la strămoșul comun al maimuțelor mari (Hominidae), undeva între aproximativ 21,5 milioane și 16,9 milioane de ani în urmă.

Totuși, sărutul a lipsit la strămoșii Macacina și Papionina (grupuri care includ macacii și babuinii), ceea ce sugerează că sărutul a evoluat separat la speciile moderne din aceste grupuri. Echipa a determinat acest lucru extrapolând în trecut comportamentul speciilor moderne până la strămoșii lor comuni.

Deși este nevoie de mai multe dovezi, cercetătorii au spus că sărutul ar putea să fi evoluat din practica pre-mestecării și transferului de hrană de la mamă la pui. Acest comportament practic de împărțire a hranei ar fi putut fi transformat treptat în ceea ce recunoaștem astăzi ca sărut.

Ce spun cercetările anterioare despre sărut

Constatarea că neanderthalienii se sărutau nu doar între ei, ci și cu oamenii moderni, nu este tocmai o noutate pentru antropologi.

„Nu sunt sigură că studiul actual adaugă ceva substanțial de nou despre acest comportament la neanderthalieni”, a declarat April Nowell, arheolog paleolitic și profesoară de antropologie la Universitatea Victoria din British Columbia, care nu a fost implicată în studiu, pentru Live Science.

Dar noul studiu se aliniază cu descoperiri anterioare. Nowell a menționat că „dovezi intrigante” au apărut în 2017, când un alt grup de cercetători a comparat microbii conservați în placa dentară a unui neanderthalian care a trăit acum 48.000 de ani cu cei găsiți în gura oamenilor moderni. Echipa a concluzionat că neanderthalienii și H. sapiens s-ar fi putut săruta, deși suprapunerea microbiană ar putea reflecta și accesul comun la aceleași surse de hrană sau apă, a spus Nowell, care nu a participat la acel studiu.

În plus, știm deja că H. sapiens și neanderthalienii s-au împerecheat în timpul unei perioade de aproximativ 7.000 de ani, deci este posibil să fi existat săruturi atunci, presupunând că unele comportamente de împerechere antice erau similare celor de astăzi.

Sărutul nu este un comportament universal la oamenii moderni: doar jumătate dintre culturi îl practică

Cu toate acestea, nu este clar cât de răspândit era sărutul printre rudele noastre umane. Pentru că sărutul nu este un comportament universal la oamenii moderni - doar jumătate dintre culturi îl practică - Nowell a spus că aceeași variabilitate ar putea să fi existat și în trecut. Dacă neanderthalienii se sărutau, a spus ea, „atunci ar fi putut fi un comportament practicat de unele comunități de neanderthalieni, în timp ce altele nu”.

Oamenii de știință nu sunt încă siguri de ce sărutul persistă în atâtea specii, mai ales având în vedere potențialele dezavantaje, cum ar fi răspândirea bolilor. O idee este că sărutul ajută indivizii să își crească succesul reproductiv.

De exemplu, sărutul unui potențial partener ar putea ajuta oamenii să evalueze calitatea unui partener prin indicii chimice subtile, care pot oferi informații despre starea generală de sănătate, compatibilitatea genetică, sistemul imunitar și compoziția microbiomului oral, au scris cercetătorii în noul studiu.

Cercetătorii au propus, de asemenea, că sărutul întărește legăturile sociale și poate chiar să beneficieze imunitatea, permițând schimbul de microbi.