Două ploi de stele în noiembrie 2026: Tauridele și Leonidele. Când ating punctul maxim

2 minute de citit Publicat la 10:31 03 Noi 2026 Modificat la 10:32 03 Noi 2026

Ploaie de meteori pe cerul nopții. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Luna noiembrie 2026 aduce două fenomene astronomice spectaculoase pentru pasionații de cerul înstelat. Cele două ploi de stele, Tauridele și Leonidele, vor atinge punctul maxim în această perioadă, oferind ocazia observării unor meteori care străbat atmosfera Pământului.

Tauridele vor avea două momente de activitate maximă, la începutul și la mijlocul lunii, în timp ce Leonidele vor putea fi admirate în noaptea de 16 spre 17 noiembrie.

Ce sunt Tauridele Sud și Nord. Când se atinge punctul maxim

Tauridele reprezintă doi curenți meteorici distincți, Tauridele Sud și Tauridele Nord, care pot fi observați în perioada toamnei. Aceștia sunt asociați cu resturile lăsate în urmă de cometa Encke, iar meteorii lor sunt cunoscuți pentru viteza relativ redusă și, uneori, pentru apariția unor mingi de foc strălucitoare pe cer.

În 2026, Tauridele Sud sunt active între 20 septembrie și 20 noiembrie, iar maximul este estimat pentru noaptea de 4 spre 5 noiembrie. Rata orară zenitală (ZHR) este de aproximativ 5 meteori pe oră, în condiții ideale de observare.

Tauridele Nord pot fi urmărite între 20 octombrie și 10 decembrie. Acestea vor atinge punctul maxim în noaptea de 11 spre 12 noiembrie, tot cu o rată estimată de aproximativ 5 meteori pe oră.

Cele două roiuri meteorice sunt cunoscute pentru activitatea lor îndelungată, iar observatorii pot avea șansa să surprindă meteori luminoși chiar și în afara nopților de maxim. Pentru o experiență cât mai bună, este recomandată alegerea unui loc cu cer întunecat, departe de luminile orașelor.

Leonidele se pot vedea pe 16 spre 17 noiembrie

Leonidele reprezintă unul dintre curenții meteorici importanți ai lunii noiembrie. În 2026, perioada lor de activitate este cuprinsă între 6 și 30 noiembrie, iar punctul maxim va fi atins în noaptea de 16 spre 17 noiembrie.

Potrivit calendarului astronomic publicat de AstroBârlad, Leonidele au o rată orară zenitală estimată la aproximativ 15 meteori pe oră. Această valoare reprezintă numărul teoretic de meteori care ar putea fi observați într-o oră, în condiții ideale, cu radiantul aflat la zenit.

Leonidele sunt asociate cu cometa Tempel-Tuttle și sunt cunoscute pentru meteorii lor rapizi și luminoși. În anumite perioade, acest curent meteoric poate produce adevărate furtuni de meteori, însă în 2026 nu trebuie presupus un asemenea spectacol.

Pentru a observa cât mai bine fenomenul, este indicat ca privitorii să aleagă o zonă cu poluare luminoasă redusă și să urmărească cerul în a doua parte a nopții. Nu este nevoie de telescop sau binoclu, deoarece meteorii pot fi observați cu ochiul liber.

Cele două ploi de stele din noiembrie oferă, așadar, mai multe ocazii de a urmări activitatea meteorilor: Tauridele Sud în noaptea de 4 spre 5 noiembrie, Tauridele Nord în noaptea de 11 spre 12 noiembrie și Leonidele în noaptea de 16 spre 17 noiembrie.