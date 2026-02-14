Drojdia crescută în Antarctica are proprietăți anticancer și antiîmbătrânire. Anunțul făcut de un om de știință bulgar

Aisberguri în Antarctica de Vest. Foto: Getty Images

Condiţiile extreme din Antarctica determină microorganismele să sintetizeze substanţe unice, ale căror molecule acţionează împreună pentru a combate celulele canceroase, scrie BTA, citată de Agerpres, pe baza declarațiilor făcute de Snejana Rusinova-Videva, care participă la cea de-a 34-a Expediţie Bulgară pe continentul înghețat de la Polul Sud.

Rusinova-Videva este conferenţiar universitar la Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria.

Ea a menţionat că, în cadrul expediţiei anterioare, a colectat personal probe și a descoperit noi microorganisme.

Rusinova-Videva a precizat că echipa sa a identificat mai multe tulpini de drojdie şi le-a evaluat pentru potenţialul anticancer.

Cercetătorii au constatat că unele dintre mostre au manifestat o activitate citotoxică puternică împotriva mai multor tipuri de celule canceroase.

Testele efectuate au arătat că drojdiile nu afectează celulele sănătoase, ci vizează selectiv celulele maligne.

Echipa cercetătoarei bulgare este prima care a publicat studii privind proprietăţile bioactive ale drojdiilor din Antarctica.

Drojdiile antarctice sunt transportate cu vaporul până în Bulgaria

Rusinova-Videva a detaliat că drojdiile antarctice pot fi găsite în sol, pe penele pinguinilor şi în lacurile glaciale de apă dulce, iar eşantionarea unui număr mai mare de habitate creşte şansele de a identifica astfel de microorganisme.

Din Antarctica, probele colectate sunt transportate de vasul bulgar de cercetare navală "Sfinții Chiril și Metodiu" (RSV 421) până la Varna, după care sunt livrate unui laborator din Plovdiv.

Cercetătoarea din Bulgaria subliniază că identificarea proprietăţilor anticancer ale drojdiilor antarctice reprezintă o realizare majoră pentru echipa sa, dar adaugă că aceste microorganisme au demonstrat că sunt viabile și în alte domenii.

Ea a anunțat că, în parteneriat cu o companie bulgară, a dezvoltat creme care au demonstrat efecte benefice în procesul antiîmbătrânire a pielii, oferind inclusiv un factor de protecţie solară.