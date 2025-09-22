Elon Musk a avertizat că AI se dezvoltă cu o viteză incredibilă: "Poate depăși inteligența combinată a întregii omeniri până în 2030"

Antreprenorul american a făcut, într-un podcast, una dintre cele mai dure previziuni de până acum despre Inteligența Artificială. Foto: Getty Images

Antreprenorul american a făcut, într-un podcast, una dintre cele mai dure previziuni de până acum despre Inteligența Artificială, susținând că aceasta ar putea fi mai inteligentă decât orice individ uman până în 2026 și ar putea depăși inteligența combinată a întregii omeniri până în 2030.

Într-un interviu acordat podcastului All-In şi preluat de storyboard18.com, șeful Tesla și SpaceX și-a reiterat atât optimismul, cât și îngrijorările profunde cu privire la ritmul dezvoltării Inteligenței Artificiale.

Opiniile lui Musk, însă, servesc ca o reamintire despre nevoia guvernării inteligenței artificiale. Proiecțiile sale se aliniază cu îngrijorările că societatea ar putea fi insuficient pregătită pentru tehnologiile care avansează cu o viteză amețitoare.

Declarațiile antreprenorului american vin în contextul în care factorii de decizie politică și tehnologii se confruntă cu o problemă legată de modul în care să echilibreze inovația cu măsurile de siguranță.

Priorităţi privind Inteligenţa Artificială

Experții indică mai multe priorități: proiectarea etică și transparența inteligenței artificiale, cadre de politici și reglementări mai solide pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, cooperarea internațională pentru prevenirea utilizării abuzive, conștientizarea publicului cu privire la consecințele societale ale inteligenței artificiale.

Fie că este privită ca un avertisment sau ca o viziune asupra viitorului, predicția sa obligă guvernele, companiile și societatea civilă să se confrunte cu riscurile și responsabilitățile unei lumi bazate pe inteligență artificială mai devreme decât se aștepta.