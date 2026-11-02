Frunze bune pentru grădină, toamna și iarna: De la ce arbori le păstrăm, care ar trebui tocate și pe care le îndepărtăm complet

11 minute de citit Publicat la 16:45 02 Noi 2026 Modificat la 16:45 02 Noi 2026

O tânără adună frunzele de arțar căzute în grădină toamna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Există o idee foarte răspândită în grădinăritul ecologic: toamna nu trebuie să facem curățenie generală în grădină. Frunzele căzute nu sunt, în mod automat, deșeuri vegetale. Ele sunt o sursă de materie organică, contribuie la protejarea solului pe timpul iernii și oferă adăpost insectelor și altor organisme benefice. Dar asta nu înseamnă că toate frunzele trebuie lăsate peste tot.

Unele se descompun repede și pot fi folosite direct ca mulci. Altele au nevoie să fie tocate înainte de compostare. Unele formează straturi compacte care pot sufoca gazonul sau plantele perene. Iar altele pot transporta boli și dăunători sau pot conține substanțe cu efect fitotoxic.

Potrivit recomandărilor de la Royal Horticultural Society (RHS), publicațiilor universitare de extensie horticolă și studiilor științifice, nu trebuie să alegem între a păstra toate frunzele și a le strânge pe toate. Cea mai bună strategie este curățenia selectivă.

De ce e bine să păstrăm frunze în grădină

Frunzele căzute îndeplinesc mai multe funcții ecologice:

Protejează solul: formează un strat izolator care atenuează variațiile de temperatură și reduce efectele ploilor puternice și ale eroziunii.

formează un strat izolator care atenuează variațiile de temperatură și reduce efectele ploilor puternice și ale eroziunii. Hrănesc solul: prin descompunere, contribuie la formarea humusului și la reciclarea nutrienților.

prin descompunere, contribuie la formarea humusului și la reciclarea nutrienților. Îmbunătățesc structura solului: materia organică favorizează agregarea particulelor de sol, aerarea și reținerea apei.

materia organică favorizează agregarea particulelor de sol, aerarea și reținerea apei. Susțin biodiversitatea: frunzele sunt habitat de iernare pentru numeroase insecte, inclusiv polenizatori și alte nevertebrate benefice.

University of Maine Cooperative Extension recomandă chiar folosirea unui strat de aproximativ 7–10 cm de frunze ca mulci, cu condiția să fie gestionat astfel încât să nu formeze o pătură compactă.

Royal Horticultural Society (RHS) recomandă, la rândul său, păstrarea frunzelor căzute în straturile de flori și sub arbuști, în timp ce frunzele de pe gazon ar trebui îndepărtate sau tocate.

Un principiu util: frunzele sănătoase trebuie, pe cât posibil, reciclate în grădină, nu transportate la gunoiul menajer.

Ce frunze păstrăm și ce facem cu ele

Pentru grădinile din România, merită să pornim de la câteva specii foarte întâlnite: stejar, fag, tei, mesteacăn, arțar, platan, nuc, castan, plop și pomi fructiferi.

Recomandările de mai jos se referă la frunze sănătoase, fără infestări sau boli importante.

Frunze foarte bune pentru compost și mulci

Fag (Fagus sylvatica)

Frunzele de fag sunt apreciate pentru producerea compostului de frunze. Se descompun relativ lent, dar formează un material organic fin și valoros.

Ce facem: le păstrăm în straturi, sub arbuști sau într-un spațiu separat pentru compost de frunze.

Mesteacăn (Betula pendula)

Frunzele sunt relativ subțiri și se descompun mai ușor decât cele groase, coriacee.

Ce facem: le putem lăsa în straturile de plante perene sau le putem folosi la compost și mulci.

Tei (Tilia cordata, Tilia tomentosa)

O alegere bună pentru compostare și îmbunătățirea solului. Frunzele sunt relativ ușor de mărunțit și de descompus.

Ce facem: le păstrăm în grădină, inclusiv ca mulci în jurul arbuștilor.

Arțar și paltin (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer campestre)

Frunzele pot fi compostate sau tocate pentru mulcire. În cantități mari, este bine să fie mărunțite înainte de utilizare.

Ce facem: le folosim în compost și în straturile de flori.

Plop (Populus nigra, Populus alba)

Frunzele sunt utile pentru compost și mulci, mai ales dacă sunt amestecate cu alte materiale organice.

Ce facem: le păstrăm și le tocăm dacă avem cantități mari.

Aceste recomandări sunt în concordanță cu ghidurile RHS și ale serviciilor universitare de horticultură. Nu există însă o clasificare universală a tuturor speciilor de arbori după viteza exactă de descompunere: aceasta depinde și de umiditate, temperatură, dimensiunea frunzelor și activitatea microorganismelor.

Frunze căror copaci trebuie tocate înainte de compostare

Aici intră câteva dintre cele mai comune specii ornamentale din grădinile românilor.

Stejar (Quercus robur, Quercus petraea, Quercus cerris)

Frunzele de stejar au un conținut ridicat de taninuri și se descompun mai lent decât multe alte frunze.

NC State Extension indică un raport carbon/azot (C:N) de aproximativ 60:1, față de circa 30:1 pentru frunzele de arțar.

Ce facem: le tocăm cu mașina de tuns iarba sau cu un tocător și le amestecăm cu materiale bogate în azot, precum iarba proaspăt tunsă.

Platan (Platanus orientalis, hibrizi ornamentali)

Frunzele sunt mari și relativ groase. Pot forma un strat compact, iar descompunerea este mai lentă decât în cazul frunzelor subțiri.

Ce facem: le tocăm înainte de compostare. Nu le lăsăm în grămezi groase pe gazon sau în straturile cu plante mici.

Castan porcesc (Aesculus hippocastanum)

Frunzele sunt mari, groase și se descompun mai greu întregi.

Ce facem: le mărunțim înainte de compostare. Dacă prezintă infestări importante cu molia minieră a castanului, este preferabil să le colectăm separat și să le eliminăm printr-un sistem de compostare controlată.

Castan comestibil (Castanea sativa)

Frunzele sunt rezistente și se descompun lent.

Ce facem: le tocăm și le amestecăm cu alte frunze sau materiale verzi.

De ce este atât de importantă tocarea?

RHS explică faptul că frunzele mărunțite:

au o suprafață mai mare expusă microorganismelor;

se așază mai puțin compact;

permit o mai bună circulație a aerului;

se descompun mai uniform și mai repede.

În ghidul său despre compostul de frunze, RHS menționează că frunzele tocate pot produce un material utilizabil în aproximativ 6–12 luni, în condiții potrivite, în timp ce frunzele întregi pot necesita mai mult timp.

Cazul special al nucului: trebuie într-adevăr îndepărtate frunzele din cauza juglonei?

Nucul comun (Juglans regia)

Este probabil arborele despre ale cărui frunze există cele mai multe mituri în grădinăritul de toamnă. Și, spre deosebire de multe alte mituri, aici există un fundament științific real.

Dar concluzia nu este chiar atât de simplă: frunzele de nuc nu trebuie neapărat aruncate.

Ce este juglona?

Juglona (5-hidroxi-1,4-naftochinonă) este un compus natural produs de nuc și de alte specii din familia Juglandaceae.

Este cunoscută pentru efectele sale alelopatice: poate inhiba germinarea și dezvoltarea anumitor plante din apropiere.

Substanța este asociată cu diferite părți ale arborelui:

rădăcini;

frunze;

muguri și lăstari;

învelișul verde al fructelor.

Totuși, trebuie făcută o distincție importantă între nucul comun, Juglans regia, întâlnit frecvent în România, și nucul negru american, Juglans nigra.

Nucul negru este considerat o sursă mai puternică de juglonă. Recomandările americane care avertizează împotriva folosirii tuturor resturilor de nuc nu trebuie transferate automat la nucul comun european.

Ce spun studiile despre frunzele nucului comun?

Există chiar un studiu românesc foarte relevant.

În 2011, cercetători de la Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova au publicat în revista Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca cercetarea: Juglone Content in Leaf and Green Husk of Five Walnut (Juglans regia L.) Cultivars.

Au analizat cinci soiuri de nuc folosind cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC).

Rezultatele au arătat:

juglonă în frunzele de nuc, în cantități de 5,42–22,82 mg/100 g;

concentrații mai mari în învelișul verde al fructelor: 20,56–42,78 mg/100 g.

Așadar, da: frunzele de nuc comun conțin juglonă. Nu este corect să spunem că nu prezintă niciun risc pentru plante.

Dar prezența juglonei în frunza proaspătă nu înseamnă automat că frunza uscată sau compostul obținut din ea rămâne toxic.

Ce se întâmplă cu juglona în timpul compostării?

Aici avem una dintre cele mai interesante cercetări pentru grădinarii care au nuci în curte.

În 2023, cercetători de la University of Ljubljana au publicat în revista Foods un studiu care a urmărit tocmai întrebarea dacă frunzele uscate de nuc pot fi compostate și dacă produsul rezultat afectează plantele.

Au analizat composturi obținute din frunze de nuc și alun, inclusiv variante în care frunzele de nuc au fost amestecate cu iarbă tăiată și cu un agent de compostare.

Ce au constatat:

Unele substanțe cu potențial alelopatic au rămas detectabile în compost.

În anumite variante, compostul obținut din frunze de nuc a fost asociat cu un randament mai mic al salatei.

În schimb, composturile din frunze de nuc asociate cu iarbă tăiată și agent de compostare au avut rezultate mai bune.

Autorii au concluzionat că frunzele uscate de nuc pot fi utilizate la compostare.

Este important să nu simplificăm rezultatele: studiul nu demonstrează că orice compost de nuc este complet lipsit de efecte asupra oricărei plante. A testat salata și anumite metode de compostare, nu toate culturile și toate condițiile posibile.

Atunci, ce facem concret cu frunzele de nuc?

Nu le folosi proaspete, în cantități mari, ca mulci direct în straturile de legume sensibile.

Nu le amesteca în cantități mari în sol, mai ales înainte de însămânțarea legumelor cu germinare sensibilă.

Le poți composta separat sau în amestec cu iarbă proaspăt tăiată și alte materiale bogate în azot.

Lasă compostul să se maturizeze bine înainte de utilizare.

Pentru straturile de răsaduri și legume sensibile, folosește de preferință compost matur, provenit dintr-un amestec de materiale.

Un detaliu interesant: Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), în raportul său despre frunzele de Juglans regia, menționează că juglona este instabilă și lasă urme doar în frunzele uscate. Aceasta este o informație importantă pentru diferențierea dintre frunza proaspătă și cea uscată.

Ce frunze ar trebui strânse și îndepărtate din grădină?

Aici criteriul principal nu mai este viteza de descompunere, ci riscul de a păstra peste iarnă agenți patogeni sau dăunători.

Frunzele pomilor fructiferi afectați de boli

Măr – rapănul mărului (Venturia inaequalis)

Ciuperca responsabilă de rapăn supraviețuiește peste iarnă în frunzele infectate căzute. Primăvara, acestea pot deveni sursă de spori care produc noi infecții.

Ce facem: strângem frunzele afectate. Le putem toca foarte fin și composta doar printr-un proces care asigură descompunerea corespunzătoare a materialului infectat. În caz contrar, le eliminăm printr-un sistem autorizat de colectare a deșeurilor vegetale.

Păr – rapănul părului (Venturia pyrina)

Și în cazul părului, frunzele infectate pot păstra inoculul patogen peste iarnă.

Ce facem: îndepărtăm frunzele bolnave, în special dacă arborele a avut simptome importante în sezonul precedent.

Trandafiri – pătarea neagră (Diplocarpon rosae)

Frunzele cu pete negre și îngălbenire pot contribui la perpetuarea bolii.

Ce facem: strângem frunzele afectate și nu le lăsăm sub tufele de trandafiri.

Gutui – pătări și arsuri foliare

În cazul frunzelor afectate de boli foliare, curățenia sanitară poate reduce sursele de infecție pentru anul următor.

Ce facem: îndepărtăm frunzele cu simptome clare de boală, mai ales când infecția a fost severă.

RHS recomandă explicit îndepărtarea frunzelor afectate de:

pătarea neagră a trandafirilor;

rapănul merilor și perilor;

pătarea frunzelor de gutui.

Este importantă și diferența dintre compostarea obișnuită și compostarea controlată. O grămadă rece, lăsată în colțul grădinii, nu garantează distrugerea agenților patogeni.

Castanul porcesc și molia minieră

Un caz care merită atenție în România este castanul porcesc.

Molia minieră a castanului (Cameraria ohridella) produce galerii în frunze, care se brunifică și cad prematur. Insecta poate ierna în stadiul de pupă în frunzele căzute.

În acest caz, simpla lăsare a frunzelor sub arbore nu este recomandată dacă urmărim reducerea infestării.

Ce facem: colectăm frunzele infestate și le eliminăm printr-o metodă de gestionare care distruge pupele, de exemplu compostare industrială controlată. O grămadă rece de compost nu este o soluție sigură.

Atenție și la frunzele bolnave de pe alți arbori

Nu orice frunză pătată trebuie aruncată, dar nici nu trebuie să presupunem că toate bolile dispar în mod natural peste iarnă.

Regula practică este:

frunze sănătoase: păstrare și reciclare;

frunze cu boli foliare recurente: colectare și eliminare controlată;

frunze cu infestări importante de insecte: colectare și gestionare specifică dăunătorului.

Gazonul: locul în care nu trebuie să lăsăm frunzele întregi

Chiar dacă frunzele sunt benefice pentru sol, gazonul este o excepție importantă.

Un strat gros de frunze poate:

bloca lumina necesară fotosintezei;

menține umezeala excesivă la nivelul firelor de iarbă;

favoriza apariția zonelor rare și a petelor de gazon degradat;

forma o pătură compactă care împiedică aerarea.

Royal Horticultural Society recomandă îndepărtarea frunzelor care acoperă gazonul.

Dar există o alternativă mult mai bună decât greblarea și aruncarea lor: mulcirea cu mașina de tuns iarba.

Cum procedăm:

Așteptăm ca frunzele și gazonul să fie relativ uscate. Trecem cu mașina de tuns iarba peste frunze. Dacă stratul este gros, facem mai multe treceri. Ne asigurăm că frunzele sunt mărunțite suficient de fin încât să ajungă printre firele de iarbă. Dacă rămâne un strat vizibil și compact, colectăm surplusul.

Iowa State University recomandă ca, după mulcire, să nu mai rămână o cantitate mare de material vizibil la suprafața gazonului.

Frunzele colectate pot fi folosite ulterior la compost.

Cum transformăm frunzele într-un îngrășământ natural: compostul de frunze

Există o diferență între compostul obișnuit și compostul de frunze (leaf mould).

Compostul obișnuit se obține prin descompunerea unui amestec de materiale bogate în carbon și azot.

Compostul de frunze este produs în principal prin descompunerea frunzelor, în condiții de umiditate și aerare potrivite. Procesul este predominant fungic și mai lent.

Compostul de frunze este valoros mai ales ca amendament pentru sol, nu ca îngrășământ bogat în nutrienți.

Rețeta simplă pentru grădinarii din România

1. Colectăm și tocăm frunzele

Ideal este să folosim un amestec de frunze de tei, mesteacăn, arțar, fag și stejar.

2. Adăugăm materiale bogate în azot

Iarbă proaspăt tăiată, resturi vegetale sănătoase sau compost matur. Acestea accelerează activitatea microorganismelor.

3. Menținem umiditatea

Materialul trebuie să fie umed, asemenea unui burete stors, nu îmbibat cu apă.

4. Așteptăm maturarea

Compostul de frunze poate fi folosit ca mulci parțial descompus după aproximativ un an și ca amendament fin după doi ani sau mai mult.

RHS recomandă și o metodă foarte simplă pentru cei care nu au un compostor: colectarea frunzelor în saci perforați, umezirea lor și depozitarea într-un loc ferit de uscăciune excesivă.

Nu este nevoie să întoarcem periodic grămada de compost de frunze, așa cum facem cu un compost obișnuit.

Un truc important: nu puneți toate frunzele într-o singură grămadă compactă. Frunzele întregi, mai ales când sunt ude, se pot lipi unele de altele și pot limita circulația aerului.

Zece trucuri utile pentru grădinarii din România