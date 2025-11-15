„Goana după aurul spațial”. Un uriaș sac gonflabil ar putea fi folosit pentru a captura asteroizi direct de pe orbită

Asteroizii și gunoiul spațial de pe orbita Pământului ar putea fi prinse cu ajutorul unui uriaș „sac spațial”, iar o companie americană lucrează la testarea dispozitivului, relatează CNN. Compania TransAstra, cu sediul în California, a dezvoltat așa-zisul „Capture Bag”, un sac gonflabil de diverse mărimi care ar fi capabil să prindă în spațiu asteroizi de diverse mărimi și gunoiul spațial care orbitează planeta.

Asteroizii conțin cantități mari de materiale prețioase dar și neprețioase, iar în ciuda provocărilor mari pe care omenirea trebuie să le depășească pentru a ajunge la ei, câteva startup-uri au început să caute soluții și spun că aceste corpuri cerești ar putea să devină o alternativă sustenabilă pentru extracția mineralelor.

Pe Pământ, extracția mineralelor este afectată constant de probleme precum diminuarea resurselor și daunele provocate mediului înconjurător. Cursa, acum, este pentru accesarea acestui rezervor vast de resurse spațiale.

„Minarea de asteroizi este foarte riscantă, e o chestiune foarte dificilă”, spune Joel Sercel, inginer aerospațial și fost profesor la Caltech, acolo unde s-a fondat TransAstra.

„Pentru a rezolva problema minării de asteroizi, trebuie să rezolvi alte patru probleme – detectarea, capturarea, mutarea și procesarea”.

Cu alte cuvinte, un sistem de minare a asteroizilor trebuie să fie capabil să detecteze roca spațială care ar trebui să fie minată, să o mute cu succes într-un loc sigur în spațiu și apoi să o proceseze pentru a extrage mineralele.

„Avem tehnologia pentru toate aceste zone”, a adăugat Sercel. „La ultima numărătoare aveam în jur de 21 de patente și obținem încă unul în aproape fiecare lună”.

TransAstra a realizat un test preliminar al „Capture Bag” fără să facă vreo captură efectivă, la bordul Stației Spațiale Internaționale, la începutul lui octombrie, iar prin finanțare privată și de la NASA se pregătește, acum, să creeze o versiune mult mai mare și mai funcțională a dispozitivului.

Sercel știe unde să caute asteroizii de care are nevoie – căutarea lui are loc într-o zonă cu corpuri cerești specifice în orbite în jurul Soarelui similare cu cea a Pământului – „Se mișcă foarte încet spre Pământ, la o distanță de doar câteva miliarde de kilometri”, spune el.

„Știm deja unde sunt sute de astfel de obiecte în spațiu și plănuim să ajungem la primul în jurul anului 2028. Asta credem că va duce la o adevărată revoluție industrială în spațiu”, a adăugat el.

Goana după aurul spațial

Până la acest moment, TransAstra a strâns în jur de 12 milioane de dolari în capital privat și încă 15 milioane din contracte și granturi, inclusiv de la NASA și Forțele Spațiale ale SUA.

Colectarea de eșantioane de pe asteroizi rămâne, însă, dificilă și costisitoare. Două startup-uri din domeniu – Planetary Resources și Deep Space Industries – au renunțat fără să obțină niște succese notabile.

Până acum, doar trei misiuni au reușit să aducă înapoi pe planetă eșantioane de asteroizi obținute din spațiu. Misiunile au fost realizate de agențiile spațiale americană și japoneză și au costat sute de milioane de dolari.

TransAstra deja are în jur de 12 telescoape în trei locuri – Arizona, California și Australia – parte a unei rețele care are scopul să urmărească cerul pentru asteroizi care pot fi minați. Spania ar putea să devină „sediul” celui de-al patrulea telescop.

Compania numește aceste telescoape „Sutter” după Sutter’s Mill din California, o stație de procesare a lemnului din California, deținută de John Sutter, acolo de unde a început celebra goană după Aur din vestul american.

„Acolo s-a descoperit aurul care a dechis goana după aur. Și credem că urmărirea asteroizilor cu telescopul ne va duce la o goană după aur în spațiu”.

Imediat ce un asteroid este confirmat ca potrivit pentru minare, TransAstra plănuiește să folosească Capture Bag pentru a-l prinde. Dispozitivul, realizat din materiale folosite în mod obișnuit la obiecte aerospațiale, precum kevlar și aluminiu, este etanș și poate fi montat pe un vehicul de transport care să-l ducă la țintă.

Capture Bag are șase dimensiuni, de la micro la super jumbo.

„Varianta micro ar putea încăpea într-o ceașcă de cafea. Pot prinde cantități mici de materiale când se umflă, de dimensiunea unui pepene”, spune Sercel.

TransAstra a testat următoarea dimensiune – de aproximativ un metru diametru – pe Stația Spațială Internațională.

„Am ajuns de la un sketch pe o tablă la a livra dispozitive pentru o demonstrație spațială în doar șapte luni. În sectorul spațial, așa ceva nu s-a mai auzit.

Am lansat-o pe o rachetă Falcon 9, a fost adusă de astronauți pe stația spațială. A fost testată în microgravitate și în vid și a funcționat”, spune Sercel.

Cea mai mare dimensiune propusă ar fi suficient de mare încât să încapă în ea un asteroid de 10.000 de tone, de dimensiunea unei clădiri mici.

TransAstra lucrează și la o versiune de zece metri – având finanțare de cinci milioane de dolari, jumătate fiind de la NASA. Sercel spune că munca de inginerie urmează să fie încheiată în aproximativ un an și câteva luni, după care va fi pregătită să fie lansată în spațiu.

„Acel Capture Bag de zece metri va fi suficient de mare să prind steliți care se află în «orbite-cimitir» dar fără să creeze probleme de navigație. Îi va captura și îi va aduce într-un loc mai sigur. E o misiune importantă.

Dar e și suficient de mare pentru a prinde niște asteroizi mai mari și lucrăm cu parteneri industriali la un plan pentru a aduce un asteroid de vreo 100 de tone”.

Sercel mai spune și că nu are sens, din punct de vedere economic, să aduci material minat în spațiu pe Pământ. El este convins că minarea asteroizilor va permite omenirii să proceseze materialele necesare pentru dispozitivele spațiale și să le producă, efectiv, direct în spațiu.