Luna Sturionului intră în umbra Pământului. Cum se vede eclipsa parțială de Lună din 28 august

3 minute de citit Publicat la 08:00 26 Aug 2026 Modificat la 08:32 26 Aug 2026

Acest eveniment astronomic deosebit va fi vizibil din numeroase regiuni ale lumii. Foto: Getty Images

Unul dintre cele mai căutate evenimente ale sfârșitului de august 2026 este spectaculoasa eclipsă parțială care va avea loc în noaptea de 27 spre 28 august 2026. Fenomenul va coincide cu faza de Lună plină, cunoscută în mod tradițional drept Luna Sturionului. Acest eveniment astronomic deosebit va fi vizibil din numeroase regiuni ale lumii, pasionații de astronomie din România având ocazia să observe primele faze ale spectacolului chiar înainte de răsăritul soarelui, în timp ce discul lunar va coborî spre orizontul vestic, potrivit EarthSky.

Fenomenul astronomic va avea loc atunci când Pământul se va poziționa între Soare și Lună, iar umbra planetei noastre va acoperi aproape complet discul lunar. La momentul maxim al eclipsei, până la 96% din suprafața Lunii va fi scufundată în umbra interioară a Pământului.

Pentru observatorii din Europa, inclusiv din România, eclipsa se va desfășura în primele ore ale zilei de 28 august, oferind un spectacol ceresc deosebit.

Cum se formează eclipsa parțială de Lună

Eclipsa parțială de Lună apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar satelitul natural al planetei noastre pătrunde doar parțial în umbra Pământului.

În timpul fenomenului din 28 august, umbra Pământului va începe să acopere treptat discul lunar, iar la momentul maxim aproape întreaga Lună va fi cuprinsă de umbra centrală. Totuși, o margine subțire va rămâne luminată, motiv pentru care fenomenul este clasificat drept eclipsă parțială.

Partea aflată în umbra Pământului nu va dispărea complet, ci va căpăta o nuanță roșiatică intensă. Acest efect apare deoarece lumina Soarelui este filtrată prin atmosfera terestră înainte de a ajunge pe suprafața Lunii. În același timp, o fâșie argintie va rămâne vizibilă la marginea discului lunar.

Fenomenul va putea fi urmărit în America, în anumite regiuni din Africa și în mare parte din Europa. Pentru România, eclipsa va avea loc în cursul nopții spre dimineața zilei de 28 august.

Ce este Luna Sturionului

Luna plină din luna august este cunoscută sub denumirea de Luna Sturionului, un nume moștenit de la populațiile indigene din America de Nord.

Denumirea face referire la perioada din an în care sturionii, pești de apă dulce din Marile Lacuri și Lacul Champlain, puteau fi pescuiți cel mai ușor.

De-a lungul timpului, aceeași Lună plină a primit și alte denumiri tradiționale. Poporul Cree o numea Flying Up Moon, deoarece coincide cu perioada în care puii de păsări își iau prima dată zborul.

Alte comunități indigene au folosit numele de Corn Moon, Harvest Moon sau Ricing Moon, toate legate de sezonul recoltelor. În tradiția engleză apare și denumirea de Lightening Moon, inspirată de furtunile puternice specifice sfârșitului verii.

În 2026, Luna Sturionului coincide și cu sărbătoarea hindusă Raksha Bandhan, dedicată relației dintre frați și surori.

Cum se vede eclipsa în România

Pentru cei care vor privi cerul din România, Luna Sturionului promite unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului.

Pe măsură ce umbra Pământului va avansa peste suprafața Lunii, aceasta va trece de la strălucirea obișnuită la nuanțe de roșu închis și portocaliu. Aproape întreg discul lunar va fi acoperit, însă o margine luminoasă va rămâne vizibilă.

Fenomenul poate fi observat cu ochiul liber, fără echipamente speciale, dacă cerul este senin.

Pe lângă eclipsă, cerul nopții va oferi și alte repere spectaculoase. Deasupra Lunii va putea fi identificat celebrul Triunghi de Vară, format din stelele Vega, Deneb și Altair.

Înainte de răsăritul Soarelui, pe cerul estic vor putea fi observate și Jupiter și Marte, alături de constelațiile specifice sezonului rece.

Cum poate fi fotografiat fenomenul

Cei care doresc să surprindă eclipsa pot obține imagini spectaculoase folosind câteva reguli simple.

Un trepied ajută la stabilizarea camerei, iar utilizarea temporizatorului sau a unei telecomenzi reduce vibrațiile în momentul declanșării.

Pentru fotografii de peisaj este recomandat un obiectiv cu distanță focală între 12 și 50 mm, în timp ce pentru imagini detaliate ale suprafeței Lunii este indicat un obiectiv de cel puțin 400 mm.

Aplicațiile de astronomie pentru telefon pot indica locul exact al răsăritului Lunii, facilitând alegerea celui mai bun punct de observație.

În apropierea orizontului, Luna poate părea mai mare decât este în realitate. Acest efect optic, cunoscut drept „iluzia Lunii”, face ca satelitul natural să pară impresionant atunci când este privit lângă clădiri, copaci sau alte repere de peisaj.

Tot în timpul răsăritului, Luna poate avea o nuanță galben-portocalie, fenomen produs de împrăștierea luminii albastre în atmosfera Pământului.