Mega-racheta Starship, construită pentru zboruri cu echipaj uman spre Marte, va fi lansată într-o nouă misiune-test

Mega-racheta Starship, construită de SpaceX pentru zboruri cu echipaj uman spre Marte, va fi lansată într-o nouă misiune-test la data de 13 octombrie, dacă totul va decurge conform planurilor, a anunțat compania condusă de Elon Musk, potrivit Agerpres.

Lansarea din 13 octombrie a misiunii Starship Flight 11 va reprezenta ultimul zbor al vehiculului spaţial în actuala configuraţie, denumită „Version 2”, transmite Space.com.

Starship’s tenth flight test took a significant step forward in developing the world’s first fully reusable launch vehicle.



Next up: Flight 11 of Starship is targeted to launch as early as Monday, October 13 → https://t.co/YmvmGZUsXW pic.twitter.com/bspqrP9aRj — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2025





Lansarea se va desfăşura de la baza SpaceX Starbase din Texas și va fi transmisă în direct, a anunțat compania. Fereastra de lansare se va deschide la ora 23:15 GMT.



Compania SpaceX dezvoltă sistemul de rachetă-navetă spaţială Starship pentru viitoarele misiuni pe Marte şi pentru stabilirea unui avanpost uman permanent pe Planeta Roşie, ceea ce reprezintă un vis al lui Elon Musk, fondatorul şi CEO al SpaceX.

Racheta este formată din două elemente complet reutilizabile - o rachetă denumită Super Heavy şi o treaptă superioară denumită Starship sau, pe scurt, Ship.



Starship Version 2 este cea mai mare şi mai puternică rachetă construită vreodată, având înălţimea de aproape 121 de metri. Variante următoare - Version 3, care va avea misiunea de debut Flight 12 - este încă şi mai mare, ajungând la 124,4 metri.



Însă racheta va deveni şi mai mare în timp, dacă totul merge conform planului: Versiunea 4, care este aşteptată să debuteze în 2027, se aşteaptă să aibă o înălţime de aproximativ 142 m.



Misiunea Flight 11 a navei Starship va fi foarte similară cu Flight 10, care a fost lansată pe 26 august şi a fost un succes complet. În cel mai recent zbor, Super Heavy s-a îndreptat spre o aterizare în Golful Mexic, aşa cum era planificat. Ship a făcut acelaşi lucru în Oceanul Indian, în largul coastei de vest a Australiei - dar nu înainte de a desfăşura opt versiuni fictive ale sateliţilor de internet Starlink ai SpaceX.



Flight 11 va viza aceleaşi două zone de aterizare, iar Ship va încerca să desfăşoare alţi opt sateliţi Starlink fictivi, a scris SpaceX în actualizarea de luni. Şi, la fel ca în cazul Flight 10, SpaceX va îndepărta nişte plăci din scutul termic de pe Ship „pentru a testa intenţionat zonele vulnerabile ale vehiculului”.



Între timp, Super Heavy va demonstra "o configuraţie unică a motorului cu ardere la aterizare, planificată a fi utilizată pe următoarea generaţie de Super Heavy". Planul respectiv prevede ca propulsorul să utilizeze cinci dintre cele 33 de motoare Raptor ale sale pentru a-şi regla fin coborârea în loc de cele trei obişnuite, "adăugând redundanţă suplimentară pentru opririle spontane ale motoarelor". Reglajul fin al celor cinci motoare va fi baza pentru Versiunea 3 a Super Heavy, a scris SpaceX în actualizare.



Misiunea Flight 11 va fi a doua lansare pentru acest propulsor, care a finalizat Flight 8 în martie anul trecut, revenind la Starbase pentru o prindere exactă cu braţele robotizate ale turnului de lansare - strategia de recuperare planificată atât pentru Super Heavy, cât şi pentru Starship în lansările operaţionale. Douăzeci şi patru dintre cele 33 de motoare Raptor ale Flight 11 Super Heavy sunt testate în zbor, potrivit SpaceX.



Aceasta va fi a doua reutilizare a unei rachete Super Heavy. SpaceX a folosit, de asemenea, un propulsor testat în zbor pe Flight 9, care a fost lansat pe 27 mai.