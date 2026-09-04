Mersul pe șerpi veninoși și îngroparea chiloților au fost premiate la gala Ig-Nobel. Cele mai neobișnuite studii științifice din 2026

Cercetări neobişnuite, recompensate la gala premiilor Ig-Nobel 2026, la Zurich FOTO: Profimedia Images

Îngroparea chiloţilor pentru a testa calitatea solului sau proiectarea ştiinţifică a unui pisoar care să prevină stropirea se numără printre lucrările premiate în cadrul ediţiei din 2026 a galei premiilor Ig-Nobel, versiunea neconvenţională a prestigioaselor premii Nobel, transmite AFP citată de Agerpres.



Premiile Ig-Nobel, acordate de revista ştiinţifică umoristică Annals of Improbable Research, recompensează în fiecare an studii neobişnuite.



Ceremonia a început, conform tradiţiei, sub o ploaie de avioane de hârtie, unii dintre cercetători venind deghizaţi pentru a primi un trofeu în formă de picior presărat cu ciuperci, înmânat de laureaţi ai premiului Nobel.



Pentru prima dată de la crearea sa, în 1991, evenimentul s-a desfăşurat în afara Statelor Unite, la Zürich, în Elveţia. În martie, organizatorii anunţaseră această mutare, declarând că nu puteau, "cu conştiinţa curată", să aducă oameni de ştiinţă în Statele Unite în contextul climatului politic actual.





Mersul printre şerpi veninoşi





Printre cei 10 laureaţi ai premiului - al cărui nume este un joc de cuvinte între "Nobel" şi "ignobil" - s-a numărat echipa condusă de Joao Miguel Alves-Nunes, care a câştigat trofeul Ig-Nobel pentru biologie. În cadrul studiului său, el a călcat printre şerpi pentru a înţelege în ce moment aceştia decid să atace. "Cine-ar fi atât de prost încât să-şi pună piciorul în faţa unui şarpe veninos? Eu", a râs cercetătorul de la Universitatea din Sao Paulo la ridicarea premiului.



El a efectuat 40.000 de teste pe 116 şerpi. În timpul acestor experimente, un şarpe cu clopoţei a reuşit să-l muşte prin cizmele de protecţie. Fără a-l descuraja, însă, pe tânărul cercetător în vârstă de 28 de ani, care intenţionează să-şi extindă cercetările în alte ţări.





Traiectoria ideală pentru pisoare



Îmbrăcaţi cu pelerine galbene, patru cercetători din China, Statele Unite, Arabia Saudită şi Canada au venit să-şi ridice premiul Ig-Nobel pentru fizică. Ei au fost recompensaţi pentru cercetările lor menite să optimizeze pisoarele.



Echipa a conceput un aparat pentru urinat dotat cu o "duză uretrală anatomică exactă" alimentată cu apă, a precizat Kaveeshan Thurairajah, doctorand la Universitatea din Waterloo, Canada.



"Proiectul vizează reducerea stropirii", a explicat el pentru AFP, afirmând că "numai în Statele Unite, aproximativ un milion de litri de urină se varsă zilnic pe podea", ceea ce generează costuri semnificative de curăţare şi riscuri de contaminare bacteriană.





Îngroparea chiloţilor





Organizatorii au adus, de asemenea, un omagiu oraşului gazdă, acordând unei echipe de la Universitatea din Zurich premiul Ig-Nobel pentru ştiinţele solului.



Pentru a testa calitatea solului, echipa de cercetători a trimis prin poştă 2.000 de chiloţi bărbăteşti unor voluntari, rugându-i să-i îngroape în grădina lor, apoi să îi returneze după două luni pentru a analiza gradul de mucegăire. "Ideea a fost aceea de a face ştiinţa solului mai vizibilă", a explicat unul dintre membrii echipei, deghizat într-un gândac uriaş.



Premiul Ig-Nobel pentru economie a fost acordat unei echipe reprezentate de Paul Piff, profesor asociat de psihologie la Universitatea din California, pentru experimentele sale care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate au o tendinţă mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.



Trofeul i-a fost înmânat de Esther Duflo, laureată a premiului Nobel pentru Economie în 2019, care a părăsit Institutul de Tehnologie din Massachusetts pentru a se alătura recent Universităţii din Zurich. "Cred că acest lucru trebuie să ne facă să râdem şi, în acelaşi timp, să ne pună pe gânduri", a declarat ea.