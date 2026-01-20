NASA cedează presiunilor lui Trump și anunță că va pune un reactor nuclear pe Lună

2 minute de citit Publicat la 09:10 20 Ian 2026 Modificat la 09:12 20 Ian 2026

Proiectul ar putea deveni „una dintre cele mai mari realizări tehnice din istoria energiei nucleare și a explorării spațiului”. Foto: Getty Images

NASA și Departamentul Energiei al Statelor Unite au anunțat oficial angajamentul de a dezvolta și instala un reactor nuclear pe Lună până în anul 2030. Proiectul este esențial pentru alimentarea viitoarelor misiuni Artemis și pentru pregătirea explorării umane a planetei Marte, scrie The Independent.

Reactorul lunar va funcționa pe baza fisiunii nucleare și ar urma să furnizeze energie constantă pe suprafața Lunii, indiferent de lumină solară sau condiții meteo extreme. Cele două agenții au semnat un memorandum de înțelegere care vizează, de asemenea, desfășurarea unor reactoare nucleare și pe orbită.

Inițiativa a primit un impuls major în decembrie, când președintele SUA a semnat un ordin executiv care cere accelerarea programului și consolidarea „supremației spațiale americane”.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat că proiectul ar putea deveni „una dintre cele mai mari realizări tehnice din istoria energiei nucleare și a explorării spațiului”.

La rândul său, noul administrator NASA, Jared Isaacman, astronaut SpaceX și apropiat al lui Elon Musk, a subliniat importanța strategică a energiei nucleare:

„Sub politica spațială națională a președintelui Trump, America este hotărâtă să revină pe Lună, să construiască infrastructura necesară pentru a rămâne acolo și să facă investițiile care vor permite următorul mare salt spre Marte. Acest viitor nu este posibil fără energie nucleară.”

Un calendar grăbit

Ideea accelerării proiectului a fost susținută încă din vara trecută de fostul administrator interimar NASA, Sean Duffy, în contextul în care China și Rusia au anunțat un plan comun pentru construirea unui reactor nuclear pe Lună până în 2035.

„Prima țară care reușește ar putea impune o zonă de excludere, ceea ce ar limita serios prezența SUA în cadrul programului Artemis, dacă nu ajungem acolo primii”, a avertizat Duffy.

NASA anunțase inițial, în 2021, că intenționează să trimită un reactor pe Lună „în următorul deceniu”. Ulterior, termenul a fost mutat la începutul anilor 2030. Acum, obiectivul este clar: 2030.

Cum va funcționa reactorul lunar

La fel ca reactoarele terestre, sistemul lunar va produce energie prin fisiunea atomilor de uraniu, generând căldură care va fi transformată în electricitate. Reactorul va trebui să funcționeze ani întregi fără realimentare și să fie suficient de compact și ușor pentru a putea fi transportat și instalat.

Puterea estimată este de cel puțin 40 de kilowați, suficient pentru a alimenta aproximativ 30 de locuințe timp de un deceniu, potrivit NASA.

Provocări și scepticism

Unii experți pun sub semnul întrebării fezabilitatea proiectului într-un interval atât de scurt, având în vedere complexitatea lansării, aterizării și operării unui reactor nuclear pe Lună.

„În timpul primei administrații Trump s-a vorbit despre reactoare modulare gata până în 2026. Suntem în 2024 și nu le vedem”, a declarat analistul în securitate națională și expert nuclear Joseph Cirincione.

Totuși, alți specialiști sunt mai optimiști.

„Este posibil, dar necesită un angajament serios și susținut”, a spus Bhavya Lal, fost oficial NASA.

Sebastian Corbisiero, manager de program la Idaho National Laboratory, consideră că instalarea unui reactor nuclear pe Lună până în 2030 este „realizabilă”.