O echipă chineză a descoperit trei planete care nu ar fi trebuit să existe: au supraviețuit stelelor care urmau să le înghită

2 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2026 Modificat la 08:16 01 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Oamenii de știință chinezi au descoperit trei exoplanete care contrazic felul în care se credea până acum că evoluează planetele din jurul stelelor îmbătrânite, a declarat, miercuri, echipa care a făcut descoperirea, scrie Global Times.

La fel ca Soarele, majoritatea stelelor produc lumină și căldură prin fuziunea hidrogenului în heliu în nucleul lor. Când hidrogenul din nucleu se epuizează, ele se extind în cele din urmă spectaculos, devenind gigante roșii, al căror volum poate ajunge de sute de mii sau chiar de milioane de ori mai mare decât cel inițial.

Planetele din apropiere au atunci o soartă sumbră: pot fi înghițite direct de atmosfera stelei aflate în expansiune sau pot fi atrase treptat spre ea de forțele mareice, până când se prăbușesc în stea, a explicat Qian Shengbang, profesor la Facultatea de Fizică și Astronomie a Universității Yunnan și coordonatorul echipei de cercetare.

Echipa a identificat însă trei exoplanete care par să fi supraviețuit în ceea ce modelele actuale consideră o zonă periculoasă.

Cercetătorii au confirmat că cele trei stele-gazdă au intrat în faza de ardere a heliului în nucleu, după ce au trecut prin etapa de gigantă roșie, perioadă în care planetele lor ar fi trebuit să fie înghițite, la distanțele orbitale la care se află acum.

Rezultatele scot la iveală un „paradox al supraviețuirii”, care pune sub semnul întrebării modelele actuale despre evoluția stelelor și a planetelor. Faptul că au fost descoperite mai multe exemple sugerează că fenomenul nu este un caz izolat și că merită investigate mecanismele fizice care ar putea sta la baza lui, spune echipa.

„Dacă am fi găsit în trecut o singură planetă supraviețuitoare, am fi putut încă să o explicăm ca pe o întâmplare. Dar faptul că am găsit trei «supraviețuitoare norocoase» deodată sugerează că nu este un caz izolat și că ar putea exista un mecanism fizic comun tuturor”, a declarat Qian.

Descoperirea ridică și întrebări interesante despre viitorul propriului nostru sistem solar. Peste câteva miliarde de ani, Soarele ar urma să intre în faza de gigantă roșie. Teoriile tradiționale sugerează că Pământul va fi, cel mai probabil, înghițit de Soarele aflat în expansiune, însă noile rezultate arată cât de complexe sunt interacțiunile dintre stelele îmbătrânite și planetele lor și ar putea oferi noi perspective asupra supraviețuirii planetare, chiar dacă nu schimbă direct previziunile actuale despre soarta Pământului, a explicat Qian.

Echipa a analizat mai întâi variațiile subtile de luminozitate ale celor trei stele-gazdă, 24 Boo, HD 12648 și TYC 4282-605-1, folosind date din satelit și astroseismologia, și a confirmat că acestea intraseră în etapa de ardere a heliului în nucleu.

Dintre cele trei, exoplaneta 24 Boo b face o rotație completă în jurul stelei sale cam o dată la 30 de zile, la o distanță orbitală de doar 18% din distanța dintre Pământ și Soare. Este cea mai apropiată exoplanetă cunoscută care orbitează o gigantă roșie din așa-numita „aglomerare roșie”, a precizat echipa.

Cercetătorii au folosit apoi modele pentru a reconstitui cât de mult s-au extins cele trei stele în trecut și au comparat aceste estimări cu orbitele actuale ale planetelor. Rezultatele au arătat că toate cele trei planete orbitează în zone în care, teoretic, ar fi trebuit să fie înghițite de stelele lor. Cu toate acestea, toate trei au supraviețuit și există în continuare.

Noile rezultate au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sub titlul „Paradoxul supraviețuirii planetelor apropiate care orbitează gigante din aglomerarea roșie”, potrivit echipei.