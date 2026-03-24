O lună la munte, cu masă și cazare gratuite, plus o recompensă de 400 de euro. Italia caută voluntari

Proiectul analizează modul în care organismul uman reacționează la statul îndelungat la altitudine moderată. Foto: Getty Images

Cercetătorii din Italia caută voluntari pentru un studiu neobișnuit, care presupune petrecerea a aproximativ o lună la peste 2.300 de metri altitudine. Participanții vor beneficia de cazare și mese gratuite pe toată durata programului și vor primi, în plus, o recompensă de 400 de euro, scrie Eurac Research.

Proiectul analizează modul în care organismul uman reacționează la statul îndelungat la altitudine moderată. Studiul se va desfășura între mijlocul lunii august și începutul lui octombrie și va dura, în total, aproximativ cinci săptămâni.

Programul este împărțit în mai multe etape. Prima săptămână are loc la altitudine joasă, în localitatea Silandro, unde participanții vor face analize de bază. Apoi urmează patru săptămâni consecutive petrecute într-un refugiu montan din Alpi, la peste 2.300 de metri. După revenire, voluntarii vor mai participa la câteva evaluări medicale în orașul Bolzano.

Cercetătorii vor urmări mai mulți indicatori ai stării de sănătate, printre care activitatea sistemului nervos, funcționarea vaselor de sânge, somnul, compoziția corporală, metabolismul și rezistența fizică.

În afara testelor programate, participanții își pot organiza timpul liber după bunul plac: pot lucra de la distanță, pot studia sau se pot bucura de natură. Totuși, li se cere să nu își schimbe nivelul obișnuit de activitate fizică și să nu părăsească zona de studiu.

Pentru a se înscrie, doritorii trebuie să aibă între 18 și 40 de ani și o greutate normală. Nu sunt acceptați fumătorii, persoanele care fac sport intens în mod regulat sau cei care au probleme medicale precum hipertensiune, afecțiuni cronice ori deficiență de fier. De asemenea, sunt excluse persoanele cu diete speciale, alergii alimentare sau femeile însărcinate.

Organizatorii spun că scopul este de a înțelege mai bine cum se adaptează corpul uman la altitudine, informații care pot fi utile atât în medicină, cât și în sport.