O nouă teorie spune că timpul are trei dimensiuni. Cum ar putea schimba pentru totdeauna modul în care înțelegem universul

2 minute de citit Publicat la 10:00 16 Noi 2025 Modificat la 10:00 16 Noi 2025

Ce-ar fi dacă timpul ar avea trei dimensiuni? Aceasta este teoria propusă de omul de știință Gunther Kletetschka, de la Universitatea din Alaska Fairbanks. Timpul nu ar fi o linie dreaptă, ci o structură tridimensională, ceva asemănător cu liniile temporale din universul Marvel, dar cu doar trei structuri, iar din aceste structuri ar apărea spațiul pe care îl percepem și care contează, scrie publicaţia UnionRayo.

Totuşi, omul de știință ar putea avea dreptate și, în acest caz, universul nu ar fi "făcut" din spațiu, ci din timp care se pliază, se intersectează și se împletește, dând formă tuturor lucrurilor care există și pe care le cunoaștem.

Mulți compară deja această teorie cu relativitatea lui Einstein și cu impactul acesteia de acum mai bine de un secol.

Timpul: Baza tuturor lucrurilor

Conform lui Kletetschka, fenomenele fizice, de la mișcarea planetelor până la cele mai mici particule, nu se produc în spațiu, ci în interiorul unui fel de matrice temporală tridimensională, de-a lungul unei axe.

Fiecare axă a timpului ar interacționa cu celelalte două, creând efectele pe care le interpretăm ca mișcare, masă sau energie. Dacă această teorie s-ar confirma, ar putea explica mult mai precis de ce particulele au masa pe care o au și ne-ar putea apropia de mult căutata "teorie a tuturor lucrurilor".

O iluzie a timpului?

Einstein ne-a învățat că spațiul și timpul sunt conectate și formează o singură țesătură. Însă Kletetschka duce ideea mai departe și spune că spațiul nu este fundamental, ci doar o iluzie, o modalitate a percepției noastre de a interpreta structura tridimensională a timpului.

Dacă spațiul este doar o consecință a timpului, atunci lucruri pe care le considerăm misterioase, cum ar fi expansiunea universului sau apariția sa "din nimic", ar putea primi o nouă explicație. Ar fi efecte ale timpului în acțiune, nu fenomene spațiale.

Astfel, nu am pluti într-un spațiu infinit, ci ne-am afla în interiorul unui proces temporal gigantic, ca o împletitură care nu se oprește niciodată.

Ce ar implica această teorie

Această teorie ar schimba absolut tot ce știm. Dacă timpul tridimensional ar permite descrierea modului în care apar particulele, forțele și materia, atunci am putea în sfârșit uni relativitatea cu mecanica cuantică, cele două mari teorii care astăzi încă se contrazic.

Înțelegerea modului în care "funcționează" timpul la acest nivel ar putea deschide uși către noi tehnologii, de la comunicare la călătorii, într-o măsură greu de imaginat.

O nouă paradigmă în mișcare

Deocamdată, comunitatea științifică îndeamnă la prudență, dar lucrarea lui Kletetschka, intitulată "Timpul tridimensional: un cadru matematic pentru fizica fundamentală", a fost publicată și a stârnit deja dezbateri în lumea științifică.

Mulți cred că aceasta ar putea fi o oportunitate uriașă de a explica contradicțiile fizicii moderne, iar dacă teoria s-ar confirma vreodată, numele lui Kletetschka ar putea sta alături de Newton sau Einstein.

Trei linii temporale care ar însemna că timpul nu "trece", ci ne înconjoară și că nu îl măsurăm, ci trăim dinăuntrul lui.

Dacă Kletetschka are dreptate, spațiul pe care îl vedem — planetele, stelele, chiar și noi înșine — ar fi doar reflexia tangibilă a timpului care se mișcă în trei dimensiuni.