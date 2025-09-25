O "partidă în trei" între rechini a fost filmată pentru prima dată. Motivul pentru care e considerată o descoperire uimitoare

Cercetătorul Hugo Lassauce a filmat "dansul subacvatic" al rechinilor cu două camere GoPro Hero 5. Sursa foto: captură video Youtube / USA Today

Moment istoric în biologia marină. Trei rechini dintr-o specie aflată cale de dispariție au fost filmaţi în timpul unui ritual de împerechere, a relatat publicaţia USA Today. Un astfel de episod nu este doar extrem de rar, ci şi foarte riscant, au precizat oamenii de ştiinţă şi a avut loc în largul Australiei.

Înregistrare unică în care apare un trio de rechini leopard în sălbăticie

Hugo Lassauce, biolog marin și cercetător la Universitatea Sunshine Coast (UniSC) din Australia, a înregistrat trei rechini într-un "trio", sau ménage à trois, marcând o premieră științifică. Momentele au avut loc în timp ce făcea snorkeling în largul regiunii Noua Caledonie, teritoriu francez situat la vest de coasta Queenslandului, Australia, după ce a observat un grup de trei rechini leopard indo-pacifici, specie pe cale de dispariție, "distrându-se puțin".

Comportamentul de împerechere al rechinilor leopard nu este complet necunoscut oamenilor de știință. Şi asta pentru că multe dintre informații provin din observațiile făcute în captivitate. Prin urmare, comportamentul acestora în habitatul natural a rămas mult timp o necunoscută, fără observații documentate până în prezent.

Jurnaliştii de la USA Today au scris că Hugo Lassauce a filmat dansul subacvatic al rechinilor cu două camere GoPro Hero 5. Iar în imaginile înregistrate se văd cei doi masculi împerechindu-se succesiv cu o femelă. Întâlnirea a durat 110 secunde și a marcat primul caz documentat de împerechere a rechinilor leopard în sălbăticie. Eforturile biologului marin au fost răsplătite cu aplauze din partea colegilor săi, care erau pe barcă şi se bucurau de raritatea a ceea ce tocmai fusese documentat pentru cercetările din viitor.

Hugo Lassauce: Rar vezi rechini împerechindu-se în mediul lor natural

"Este rar să vezi rechini împerechându-se în mediul lor natural, dar să fie vorba și de o specie pe cale de dispariție – și să reușim să filmăm momentul – a fost atât de palpitant, încât, am început să aplaudăm", a declarat cercetătorul Hugo Lassauce într-un comunicat.

Un an de așteptare pentru un clip unic în care trei rechini leopard se împerechează în sălbăticie

Filmarea nu a fost întâmplătoare, potrivit oficialilor de la Universitatea Sunshine Coast din Australia.

"Cercetătorul postdoctoral a înotat cu rechinii la 15 km de coasta Noii Caledonii în fiecare săptămână, timp de un an, ca parte a programului de monitorizare al acvariului", s-a transmis într-un comunicat publicat pe site-ul universității.

După ce Hugo Lassauce a înregistrat imaginile, s-a întors înot la barcă, iar echipa lui a sărbătorit momentul rar. Împerecherea celor trei rechini leopard este documentată într-un articol publicat în Journal of Ethology.

Într-o zi, a observat o femelă pe fundul mării, cu doi masculi agățați de înotătoarele sale pectorale, un comportament pre-copulator observat în captivitate.

"Am indicat colegului meu să îndepărteze barca pentru a evita deranjarea lor și am început să aștept la suprafață, privindu-i aproape nemișcați pe fundul mării.

Am așteptat o oră, înghețând în apă, dar în cele din urmă au început să înoate în sus. Totul a fost rapid pentru amândoi masculii, unul după altul. Primul a durat 63 de secunde, iar celălalt – 47. Apoi, masculii și-au pierdut toată energia și au rămas imobili pe fund, în timp ce femela a înotat activ departe", a mai povestit cercetătorul Hugo Lassauce.