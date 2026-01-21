Oamenii de ştiinţă din Rusia au dezvoltat un nou vaccin împotriva gripei aviare H5N1

Gripa aviară extrem de patogenă H5N1 continuă să circule la nivel mondial. Sursa foto: Getty Images

Oamenii de ştiinţă ruşi au dezvoltat o nouă variantă de vaccin împotriva virusului extrem de patogen al gripei aviare H5N1, a anunţat marţi Fundaţia de Ştiinţe din Rusia, citată de agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

Noul vaccin se potriveşte exact cu variantele virale aflate în prezent în circulaţie şi ţinteşte virusurile contemporane H5N1, în timp ce rămâne sigur pentru utilizare atât pentru animale, cât şi pentru oameni, a anunţat fundaţia rusă într-un mesaj pe site-ul său.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Stat din Sankt Petersburg şi de la Institutul de Cercetare a Gripei A.A. Smorodintsev, conform sursei citate.

Gripa aviară extrem de patogenă H5N1 continuă să circule la nivel mondial, cauzând mortalitate în masă în rândul păsărilor domestice şi sălbatice, precum şi pierderi economice importante.

Variabilitatea sa ridicată şi abilitatea sa de a trece peste bariera dintre specii reduc eficacitatea vaccinurilor mai vechi, care nu se mai potrivesc cu tulpinile virale aflate în circulaţie.

Oamenii de ştiinţă au utilizat genetica inversă pentru a modifica genetic virusul. Genele care codează hemaglutinina şi neuraminidaza extrase dintr-un virus H5N1 izolat din sângele unui pescăruş-cu-capul-negru din 2023 au fost modificate pentru a reduce patogenitatea şi, apoi, au fost combinate cu gene prelevate în laborator dintr-o tulpină sigură H1N1, producând astfel un virus hibrid care se înmulţeşte eficient în embrionii de pui.

În experimentele de vaccinare, puii care au primit două doze ale noului vaccin, la un interval de 14 zile între ele, au dezvoltat niveluri de anticorpi împotriva H5N1 de 10 ori mai mari decât nivelul minim necesar pentru a asigura protecţie, demonstrând astfel o înaltă imunogenitate a noii variante de vaccin, conform Fundaţiei de Ştiinţe din Rusia.