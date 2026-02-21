Oamenii încă evoluează sub ochii noștri pe Platoul Tibetan: "Adaptarea la hipoxia de la altitudine înaltă este fascinantă"

Trăsăturile fiziologice ale femeilor tibetane le îmbunătățesc capacitatea de reproducere într-un mediu cu deficit de oxigen. Foto: Getty Images

Specia umană nu a încetat să se adapteze și să evolueze, arată un studiu. Potrivit cercetătorilor, oamenii continuă să se adapteze şi să se schimbe în funcție de lumea din jurul lor, iar urmele acestor adaptări rămân scrise în corpurile lor. Acest lucru se întâmplă, de fapt, cu populaţia care trăieşte în Platoul Tibetan, a relatat ScienceAlert.

O echipă de cercetători: Oamenii încă evoluează sub ochii noștri pe Platoul Tibetan

Nu mai este un secret pentru nimeni că anumite medii pot face rău oamenilor. Alpiniștii, de exemplu, suferă adesea de rău de altitudine – o reacție a organismului la scăderea semnificativă a presiunii atmosferice, ceea ce înseamnă că mai puțin oxigen ajunge în fiecare respirație.

Cu toate acestea, la altitudini mari, pe Platoul Tibetan, unde nivelurile de oxigen din aerul pe care oamenii îl respiră sunt deosebit de scăzute, comunitățile umane prosperă.

În cei peste 10.000 de ani de așezare în regiune, corpurile locuitorilor s-au schimbat în moduri care le permit să profite la maximum de o atmosferă în care majoritatea oamenilor ar suferi de hipoxie – o afecțiune critică definită prin oxigenarea insuficientă a țesuturilor corpului, care poate duce la disfuncții celulare, leziuni de organe (mai ales creier) și chiar deces.

Cercetarea realizată în Platoul Tibetan dezvăluie că oamenii evoluează chiar sub ochii noștri: trăsăturile fiziologice ale femeilor tibetane le îmbunătățesc capacitatea de reproducere într-un mediu cu deficit de oxigen. Astfel, studiul condus de Cynthia Beall, profesoară de antropologie la Universitatea Case Western Reserve (SUA), răspunde la unele dintre întrebările legate de acest fenomen.

"Adaptarea la hipoxia de la altitudine înaltă este fascinantă, deoarece stresul este sever, resimțit în egală măsură de toți cei aflați la o anumită altitudine și și poate fi cuantificat. Este un exemplu frumos despre cum și de ce specia noastră prezintă atât de multă variație biologică", a declarat antropologul Cynthia Beall, de la Case Western Reserve University din SUA, pentru ScienceAlert.

Cynthia Beall studiază de ani de zile modul în care oamenii răspund la condițiile de viață cu oxigen redus. Într-o cercetare publicată în octombrie 2024, ea și echipa sa au prezentat câteva dintre adaptările specifice comunităților tibetane: trăsături care îmbunătățesc capacitatea sângelui de a transporta oxigenul. Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pentru a clarifica această descoperire, oamenii de ştiinţă au analizat unul dintre markerii a ceea ce se numeşte "succesul reproductiv". Femeile care nasc copii vii sunt cele care transmit trăsăturile lor generației următoare.

Descoperirile, a spus Cynthia Beall, subliniază nu doar reziliența remarcabilă a femeilor tibetane, ci oferă și perspective valoroase despre modul în care oamenii se pot adapta la medii extreme. Acest tip de cercetare furnizează, de asemenea, indicii despre dezvoltarea umană, despre cum am putea răspunde provocărilor de mediu viitoare și despre patobiologia persoanelor cu afecțiuni asociate hipoxiei la orice altitudine.

"Înțelegerea modului în care populațiile precum aceasta se adaptează ne oferă o mai bună înțelegere a proceselor de evoluție umană", a mai explicat Cynthia Beall.

Cum reușesc să respire la mare altitudine femeile de pe Podișul Tibetan

Cynthia Beall și echipa sa au studiat 417 femei tibetane cu vârste cuprinse între 46 și 86 de ani, care locuiesc la altitudini cuprinse între 3.658 și 4.267 de metri deasupra nivelului mării, într-o locație din Upper Mustang, Nepal, la marginea sudică a Platoului Tibetan.

Oamenii de știință au colectat date despre istoricul reproductiv al femeilor, măsurători fiziologice, mostre de ADN și factori sociali. Ei au dorit să înțeleagă modul în care trăsăturile de livrare a oxigenului în condițiile hipoxiei de la mare altitudine (niveluri scăzute de oxigen în aer și sânge) influențează numărul de nașteri vii, un indicator esențial al fitnessului evolutiv.

Cercetătorii au descoperit că femeile cu cei mai mulți copii aveau un set unic de trăsături sanguine și cardiace care ajutau corpul să livreze oxigen, a transmis Phys.org.

Femeile care au raportat cele mai multe nașteri aveau niveluri de hemoglobină (molecula care transportă oxigenul) aproape de media eșantionului, dar saturația de oxigen era mai ridicată, permițând o livrare mai eficientă a oxigenului la celule fără a crește vâscozitatea sângelui, care ar pune presiune pe inimă.

"Acesta este un caz de selecție naturală continuă. Femeile tibetane au evoluat într-un mod care echilibrează necesitățile de oxigen ale corpului fără a suprasolicita inima", a mai menţionat Cynthia Beall, profesoară de antropologie la Universitatea Case Western Reserve (SUA).