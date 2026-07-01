Obiecte extrem de valoroase au fost descoperite sub Autostrada A8, într-un cimitir al dacilor liberi, vechi de aproape 2000 de ani

1 minut de citit Publicat la 10:40 01 Iul 2026 Modificat la 10:41 01 Iul 2026

Obiectele descoperite au o valoare științifică deosebită, deoarece contribuie la înțelegerea modului de viață al comunităților locale din acea perioadă. Foto: Facebook / Vasile Diaconu

Noi descoperiri arheologice realizate pe traseul viitoarei Autostrăzi A8, în apropiere de Târgu Neamț, aduc informații valoroase despre viața și obiceiurile dacilor liberi din primele secole ale erei noastre. Arheologii au scos la lumină o serie de obiecte de podoabă și de port provenite dintr-un cimitir datat în secolele II-III d.Hr.

Printre piesele descoperite se numără fibule din bronz, o brățară din bronz și mai multe tipuri de mărgele, artefacte care oferă indicii importante despre viața cotidiană și practicile funerare ale comunităților care au locuit în această zonă.

Arheologul Vasile Diaconu a subliniat importanța unor astfel de descoperiri într-o postare publicată pe o rețea socială.

„Acuză unii că arheologii nu descoperă lucruri valoroase. Exemplele care infirmă o astfel de opinie sunt nenumărate. Valoarea vine, în primul rând, din bogăția informației științifice pe care o înmagazinează un obiect, nu (doar) prin materialul din care este realizat”, a transmis acesta.

„Fibule de bronz, o brățară de bronz, mărgele diverse”

Potrivit arheologului, descoperirile recente se numără printre cele mai spectaculoase rezultate ale cercetărilor preventive desfășurate în siturile dacice aflate pe traseul viitoarei autostrăzi.

„Dintre descoperirile arheologice recente, spectaculoase, realizate prin cercetarea preventivă a unor situri din perioada dacică, de pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în apropiere de Târgu Neamț, merită amintite o serie variată de piese de podoabă și de port, provenite dintr-un cimitir al dacilor liberi”, a precizat Vasile Diaconu.

Specialistul a explicat că obiectele descoperite au o valoare științifică deosebită, deoarece contribuie la înțelegerea modului de viață al comunităților locale din acea perioadă.

„Fibule de bronz, o brățară de bronz, mărgele diverse, sunt doar câteva dintre obiectele deosebite, care ne oferă informații prețioase despre cotidianul și comportamentul funerar al comunităților din sec. II-III p. Chr.”, a mai arătat acesta.

Cercetarea arheologică a fost realizată de o echipă de tineri specialiști din cadrul Vanderlay Arheo SRL, iar restaurarea pieselor metalice a fost efectuată de dr. Otilia Mircea.

Artefactele urmează să fie analizate în detaliu în cadrul unui studiu complex la care vor participa cercetătorii implicați în proiect, alături de specialiști din muzeele din județul Neamț. Rezultatele acestor cercetări ar putea aduce noi informații despre comunitățile dacilor liberi și despre modul în care acestea și-au organizat viața și ritualurile funerare în urmă cu aproape două milenii.