Peste 130 de nave scufundate au fost descoperite în Spania. Secrete vechi de 2.500 de ani au ieșit la lumină

Arheologii spanioli au făcut o descoperire impresionantă în apele din sudul țării, unde au identificat sute de epave care acoperă o perioadă de peste două milenii. Cercetările s-au concentrat în golful situat între orașul Algeciras și celebrul Gibraltar, o zonă cunoscută încă din Antichitate drept una dintre cele mai importante rute maritime, potrivit The Guardian.

În cadrul unui proiect derulat timp de trei ani de University of Cádiz, cercetătorii au identificat nu mai puțin de 151 de situri arheologice subacvatice, dintre care 134 sunt epave. Până acum, 34 dintre acestea au fost studiate în detaliu, împreună cu specialiști de la Universitatea din Granada.

Printre cele mai interesante descoperiri se numără trei nave medievale

Cea mai veche epavă descoperită datează din secolul al V-lea î.Hr., din perioada punică. În același timp, au fost identificate și 23 de nave romane, două din perioada târzie a Imperiului Roman, patru medievale și 24 din epoca modernă timpurie. Printre relicvele găsite se numără și o canonieră spaniolă din secolul al XVIII-lea, dar și piese dintr-un avion din anii 1930.

Toate aceste descoperiri spun o poveste complexă despre comerț, războaie și explorare într-unul dintre cele mai strategice puncte maritime din lume. Zona, aflată la intrarea în Strâmtoarea Gibraltar, a fost de-a lungul timpului un adevărat „nod” de trafic pentru nave din Europa, Africa și nu numai.

Coordonatorul proiectului, arheologul Felipe Cerezo, explică faptul că acest loc a fost mereu un punct obligatoriu de trecere pentru corăbii, fie că era vorba de rute comerciale, expediții sau conflicte militare. Tocmai de aceea, diversitatea descoperirilor este remarcabilă: nave olandeze, venețiene, spaniole și britanice, toate trecând prin același culoar maritim.

O descoperire neașteptată a fost o cutie din lemn în formă de carte

Printre cele mai interesante descoperiri se numără trei nave medievale, care ar putea oferi informații valoroase despre navigația din perioada dominației islamice în sudul Spaniei. De asemenea, o epavă din secolul al XVIII-lea, o mică ambarcațiune de atac, a atras atenția cercetătorilor. Aceste nave erau folosite pentru atacuri rapide asupra flotei britanice și se deghizau adesea în bărci de pescuit.

O descoperire neașteptată a fost o cutie din lemn în formă de carte, găsită într-una dintre epave. Inițial, cercetătorii au crezut că ar putea avea legătură cu activități de spionaj, însă în interior au găsit doar două pieptene din lemn, semn că proprietarul era mai preocupat de aspectul personal decât de misiuni secrete.

Specialiștii avertizează însă că aceste situri sunt în pericol, din cauza dezvoltării portuare, lucrărilor de dragare și schimbărilor climatice. Creșterea nivelului mării și apariția unor specii invazive afectează deja epavele.

Pentru a face aceste descoperiri accesibile publicului, cercetătorii au realizat modele virtuale și tururi video 360°, care pot fi explorate online sau în muzee locale. Astfel, chiar și cei care nu pot face scufundări pot „vizita” aceste vestigii impresionante.