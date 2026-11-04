Prima fosilă în coral descoperită în România, veche de 420 de milioane de ani, expusă publicului la Muzeul Geologic Naţional

4 minute de citit Publicat la 18:03 04 Noi 2026 Modificat la 18:11 04 Noi 2026

Prima fosilă în coral descoperită în România, veche de 420 de milioane de ani, expusă publicului la Muzeul Geologic Naţional. Sursa colaj foto: Facebook/Muzeul Geologic Național & Getty Images

Prima fosilă în coral descoperită în România, în Munții Bucegi, și datată la 420 de milioane de ani, este expusă, începând de miercuri, la Muzeul Geologic Național. Exemplarul, care poartă numărul 1 în colecția de Paleontologie, face parte din expoziția "World Unseen – Lumea nevăzută de sub ape", organizată în parteneriat cu Canon România. Exponatul amintește că, în urmă cu 420 de milioane de ani, teritoriul actual al României era acoperit de ape. Expoziția, care se va încheia pe 30 ianuarie 2027, aduce și o altă premieră: prezentarea unei metode non-invazive de studiere a coralilor.

Prima fosilă în coral, găsită în România, un exponat spectaculos

Prima fosilă în coral descoperită în ţara noastră face parte din Silurianul târziu şi are o vechime de 420 de milioane de ani.

Prin intermediul acestui exponat, reprezentanții Muzeului Geologic Național subliniază că, în trecut, "Bucegii făceau parte dintr-un alt areal geografic, ţara noastră se afla sub o întindere de ape, aceasta fiind şi dovada vie". Fosila reprezintă o mărturie a acestei realități geologice.

"Prima fosilă în coral descoperită pe teritoriul României, în Munţii Bucegi, poartă numărul 1 din colecţia de Paleontologie şi este un exponat spectaculos care dovedeşte că din Munţii Bucegi trecutul nostru arăta altfel", a declarat Ramona Bălăşcuţă, directorul Muzeului Geologic Naţional.

"Acest tip de coral are la bază un schelet calcaros. La bază este un carbonat de calciu. După ce moare, prin tasare, cimentare, suprapunere, formează noile roci sedimentare", a explicat Ramona Bălăşcuţă cum s-a format acest coral.

El se află în colecţia muzeului de la începuturile Institutului Geologic din România, 1908-1910, iar pentru această expoziţie a fost special scos din depozit.

Muzeul Geologic Naţional deţine 74.744 de eşantioane.

"Avem o mică parte expuse, restul sunt în colecţii underground, unde publicul nu are acces, ci numai cercetătorii. La prima vedere o fosilă poate nu ne spune estetic prea mult, însă cercetătorii sunt exaltaţi", a precizat managerul, care speră ca această expoziţie să fie vizitată de cât mai multe persoane, de cât mai mulţi tineri.

"Există foarte multe animale care au dispărut şi despre care nu mai ştim nimic, cum e cazul coralilor. Ceea ce vedem noi astăzi expus aici este doar căsuţa în care locuia. Această specie, Favosites niagarensis, a dispărut. Această fosilă ne spune cât de caldă era apa, cât de oxigenată era. În fapt ne spune că exista apă marină acolo unde astăzi avem munţi", a mai spus cercetătoarea Monica Macovei.

Premiere în cercetarea coralilor

O metodă non-invazivă de studiere a coralilor este prezentată în premieră în cadrul expoziției "World Unseen – Lumea nevăzută de sub ape", deschisă astăzi, la Muzeul Geologic Național. Pe lângă fotografiile care surprind coralii în imagini 2D, expoziția aduce în fața publicului și prima fosilă în coral descoperită pe teritoriul ţării noastre, mai exact în Munții Bucegi. Datată la aproximativ 420 de milioane de ani, aceasta ocupă poziția cu numărul 1 în colecția de Paleontologie a muzeului din Bucureşti.

Expoziția reunește 13 imagini care dezvăluie detalii ale coralilor greu de observat cu ochiul liber, de la culorile și formele lor până la procesul de reproducere și fragilitatea recifelor pe care le construiesc. Cu ajutorul experiențelor de realitate virtuală, vizitatorii pot explora universul recifelor, în timp ce fotografiile lenticulare prind adâncime și mișcare pe măsură ce se schimbă unghiul din care sunt privite.

Expoziţia "World Unseen – Lumea nevăzută de sub ape" de la Muzeul Geologic Național este organizată în parteneriat cu Canon România.

"Expoziţia ilustrează această misiune şi vine să ne arate lucruri pe care altfel nu le-am fi putut surprinde. Folosind tehnologia, cercetătorii au reuşit să reproducă condiţii perfecte de înmulţire a coralilor, astfel încât acestora să le permită reconstruirea recifelor care conform majorităţii organizaţiilor de protecţie a mediului se află într-un ritm avansat de dispariţie, ei evaluând că în aproximativ 50 de ani nu vom mai putea să ne bucurăm de experienţele subacvatice şi de coralii în viaţă", a subliniat Iulia Becheanu de la Canon România.

Ulterior, aceasta a adăugat următoarele detalii: "Degradarea coralilor nu este o poveste care să atragă click-uri pe internet şi să facă audienţă la televizor. Ea este o realitate. Coralii care înainte erau foarte viu coloraţi acum sunt albi şi distruşi.

Eu zic că 50 de ani este o estimare optimistă pentru dispariţia acestora sau restrângerea suprafeţelor, aşa cum estimează cercetătorii. La modul în care arată Marea Roşie, de exemplu, cred că, undeva, într-un univers de 20 de ani, dacă oamenii de ştiinţă nu intervin în mod consecvent şi dacă noi, companiile private, nu sprijinim aceste demersuri, lucrurile nu vor arăta bine".

Dr. Jamie Craggs de la Carol Spawning International a reuşit cu ajutorul unui ecograf, APLIO i700, să observe ovulele fecundate în evoluţie în interiorul unui coral dur. Această victorie poate fi văzută în expoziţie.

Până acum, cercetătorii puteau verifica dacă reproducerea artificială a coralilor a avut succes doar prin disecarea unuia dintre exemplare, procedură care ducea inevitabil la moartea acestuia.

"Este prima oară în cercetările de genul acesta când se reuşeşte monitorizarea coralului şi verificarea succesului procesului de reproducere artificială fără ca acel coral să fie compromis. Acest lucru se desfăşoară în mediul acvatic, ecograful fiind folosit sub apă", a explicat Iulia Becheanu la vernisaj.

Proiectul, demarat în urmă cu doi ani a generat peste 800.000 de embrioni şi au fost replantaţi deja 65.000 de corali în mediul lor de viaţă.