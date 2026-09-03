Reuters: Pot oile să salveze ghețarii? Cercetătorii elvețieni fac un experiment neobișnuit cu lână

În timp ce Elveția se luptă să limiteze topirea ghețarilor săi, cercetătorii efectuează un experiment neobișnuit în Alpi pentru a vedea dacă una dintre resursele sale naturale mai puțin apreciate poate ajuta: lâna de oaie, scrie Reuters.

De ani de zile, mai multe prelate sintetice sunt așezate vara peste zonele de gheață și zăpadă pentru a reflecta lumina soarelui și a reduce absorbția căldurii, pe măsură ce încălzirea globală topește calotele de gheață care au definit peisajul alpin înalt timp de milenii.

Însă acele prelate sunt de obicei fabricate din plastic și pot elimina microfibrele poluante. Proiectul „Keep It Wool”, condus de grupul de mediu Summit Foundation și Universitatea din Lausanne, folosește în schimb lâna pentru a încetini topirea ghețarului Tsanfleuron din vestul Elveției.

Căldura record din această vară a topit zăpada de pe ghețari cu câteva săptămâni mai devreme decât de obicei, ducând aproape inevitabil la o pierdere și mai mare de gheață, considerată responsabilă pentru agravarea alunecărilor de teren precum cea care a devastat satul Blatten în 2025 și care a declanșat inundația fulgerătoare cataclismică de săptămâna trecută din Himalaya.

Managerul de proiect, Timothee Steiner, a declarat că echipa dorește să exploreze o alternativă biodegradabilă, găsind în același timp o utilizare pentru lâna elvețiană, din care 40-70% este aruncată în fiecare an.

Patru studenți la masterat au avut ideea și au lucrat pentru a o pune la încercare.

În iunie, două prototipuri de pături de lână fabricate de firma elvețiană Fisolan au fost așezate pe o suprafață de 200 de metri pătrați din ghețarul Tsanfleuron. Pe parcursul verii, cercetătorii au comparat performanța lor cu cea a unei învelișuri geotextile convenționale. Rezultatele preliminare au depășit așteptările.

Steiner a spus că măsurătorile efectuate la fiecare două săptămâni au arătat că husele de lână se topesc limitat, la fel ca și cele sintetice.

Niklaus Saegesser de la Fisolan a declarat că a fost surprins de durabilitatea materialului.

„Credeam că nu va fi suficient de stabil”, a spus el.

Studentul Elliot Gaffiot a spus că echipa nu era sigură la ce să se aștepte.

„Acum avem un rezultat pe care îl putem vedea și chiar atinge. A funcționat incredibil de bine”, a adăugat Gaffiot.

Însă susținătorii proiectului subliniază că păturile de lână nu sunt o soluție la încălzirea globală.