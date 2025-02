S-a descoperit asfaltul care se repară singur. Gropile dispar într-o oră

O echipă internațională de cercetători a creat un asfalt inovator capabil să se repare singur. Este compus din bitum impregnat cu spori îmbogățiți cu uleiuri reciclate, care, odată eliberate, „cos” micile fisuri în decurs de o oră, prevenind formarea gropilor.

Oamenii de știință au creat un asfalt inovator care se poate repara singur, fără intervenția omului. Pe scurt, acest asfalt este compus dintr-un tip deosebit de bitum care închide automat micile fisuri cauzate de trecerea traficului și de oxidare.

Gropile se formează în general atunci când fisurile încep să se lărgească până la despicarea suprafeței drumului, un proces legat, de exemplu, de infiltrarea apei, care odată înghețată poate provoca daune din ce în ce mai grave. Asfaltul dezvoltat de oameni de știință, în teste de laborator, este capabil să "repare" mici fracturi în 50 de minute, prevenind probleme mai grave, relatează presa din Italia.

Problema gropilor de pe drumuri este bine cunoscută în multe oraşe ale lumii, iar cu un asfalt inovator si care se repară singur s-ar obţine multiple beneficii, nu doar în ceea ce priveste costurile semnificative ale managementului drumului, ci şi în ceea ce priveste impactul asupra mediului, având în vedere şi faptul că bitumul, o substanţă neagră şi lipicioasă, bogată în răşini şi hidrocarburi, derivă din prelucrarea petrolului brut.

Utilizarea sa este legată de o eliberare semnificativă de gaze cu efect de seră pe bază de carbon în atmosferă, principalul motor al încălzirii globale cauzate de activitățile umane. Intervențiile constante ale echipelor de reparații, cu ajutorul camioanelor și nevoia de asfaltare continuă, joacă și acestea un rol semnificativ în emisiile de CO2.

Asfaltul care se repară singur a fost creat de o echipă internațională de cercetare condusă de oameni de știință de la Departamentul de Chimie de la Universitatea Swansea din Marea Britanie și de la Departamentul de Inginerie Civilă și de Mediu de la Universitatea Bío-Bío din Concepción, în Chile, care colaborează cu colegi de la diferite institute. Printre cei implicați se numără Grupo de modelización y diseño molecular al Universității din Granada, Spania, Universitatea din Concepción, din Chile și Colegiul Imperial din Londra.

Cercetătorii, coordonați de profesorul Jose Norambuena-Contreras, profesor la Departamentul de Inginerie Civilă de la Universitatea Swansea, au dezvoltat noul asfalt folosind învățarea automată, adică un tip de inteligență artificială, pentru a analiza comportamentul moleculelor organice în fluide complexe precum bitumul. Şi Google Cloud a participat și la munca de simulare.

