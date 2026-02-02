Soarele a „bombardat” Pământul: 4 explozii solare violente în ultimele ore. Ar putea urma o furtună geomagnetică

Soarele a „bombardat” Pământul: 4 explozii solare violente în ultimele ore. Foto: Getty Images

Soarele a declanșat un adevărat bombardament de erupții solare în ultimele 24 de ore, după ce o nouă pată solară instabilă s-a orientat spre Pământ, scrie Space.com.

În acest interval, au fost înregistrate cel puțin 18 erupții solare de tip M și patru erupții de tip X, printre care una de X8.3, cea mai puternică explozie solară din anul 2026 de până acum. Erupțiile solare sunt clasificate în funcție de intensitate în categoriile A, B, C, M și X, fiecare literă reprezentând o creștere de zece ori a energiei eliberate. Cele din clasa X sunt cele mai violente explozii pe care le poate produce Soarele.

Responsabilă pentru această activitate intensă este regiunea de pete solare AR4366, o zonă extrem de activă care s-a dezvoltat rapid în doar câteva zile. Valul de erupții a început în seara zilei de 1 februarie și a continuat pe 2 februarie, cu mai multe explozii de tip M și X produse într-un interval scurt de timp. Specialiștii spun că regiunea este departe de a-și fi epuizat potențialul. Site-ul Spaceweather.com a descris-o drept o adevărată „fabrică de erupții solare” și avertizează că, din cauza creșterii rapide și a complexității câmpului magnetic, sunt foarte probabile noi explozii.

The Sun emitted four strong solar flares on Feb 1. and Feb. 2. The flares peaked at 7:33 a.m. ET, 6:37 p.m. ET, and 7:36 p.m. ET on Feb. 1, and 3:14 a.m. ET on Feb. 2. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X1.0, X8.1, X2.8, and… pic.twitter.com/Wm6V18xC6B — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) February 2, 2026

Erupția solară de tip X8.3 a atins punctul maxim la ora 18:57 (EST), pe 1 februarie (23:57 GMT), eliberând un val puternic de radiații ultraviolete extreme și raze X care au ionizat straturile superioare ale atmosferei Pământului. Fenomenul a provocat întreruperi severe ale comunicațiilor radio (nivel R3) în anumite zone din Pacificul de Sud. Potrivit Centrului de Predicție a Vremii Spațiale al NOAA, perturbări ale comunicațiilor radio pe unde scurte au fost raportate în estul Australiei și în Noua Zeelandă.

Oamenii de știință urmăresc acum cu atenție dacă aceste erupții vor fi urmate de ejecții de masă coronală (CME), nori uriași de particule solare care pot afecta Pământul. Primele analize arată că materialul solar asociat erupției X8.3 ar urma să treacă în mare parte la nord și est de planeta noastră, fiind posibil doar un impact marginal în jurul datei de 5 februarie, conform NOAA.

Dacă acest impact indirect se va produce, el ar putea crește temporar activitatea geomagnetică și ar spori șansele apariției aurorelor la latitudini înalte. Specialiștii subliniază însă că este prea devreme pentru concluzii clare, deoarece evoluția depinde de viteza, direcția și orientarea magnetică a norului de particule solare.

Există, de asemenea, posibilitatea ca alte erupții să urmeze în perioada imediat următoare. Regiunea AR4366 rămâne extrem de activă și continuă să se rotească spre o poziție direct orientată către Pământ, ceea ce crește probabilitatea ca viitoarele explozii să trimită CME-uri mai direct spre planeta noastră. Meteorologii spațiali de la NOAA spun că se așteaptă la noi episoade spectaculoase de vreme spațială în zilele următoare.

Erupțiile solare sunt explozii puternice care au loc pe suprafața Soarelui și emit cantități mari de radiație electromagnetică. Ele sunt clasificate în ordine crescătoare a intensității în clasele A, B, C, M și X, fiecare nivel fiind de zece ori mai puternic decât cel anterior. Erupțiile din clasa X sunt cele mai violente, iar cifra care urmează literei indică puterea exactă a evenimentului. În acest caz, erupția a fost măsurată la X8.3, situându-se printre cele mai intense explozii solare observate recent.