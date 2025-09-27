Soarele părea că „se stinge”, însă s-a resetat brusc și a luat o turnură neașteptată. Ce înseamnă asta pentru Pământ

Creșterea activității solare nu e doar o curiozitate științifică. Foto: Getty Images

O nouă cercetare publicată în The Astrophysical Journal Letters arată că Soarele — despre care mulți oameni de știință credeau că intră într-o perioadă istorică de liniște — și-a schimbat direcția. Din 2008 încoace, activitatea solară nu doar că nu a continuat să scadă, ci a început să crească. Studiul, coordonat de Jamie Jasinski de la NASA Jet Propulsion Laboratory, contrazice așteptările și redeschide discuția despre ciclurile misterioase ale stelei noastre, scrie Daily Galaxy.

O întoarcere neașteptată

Până nu demult, consensul era clar: Soarele părea să alunece spre o perioadă lungă de inactivitate. Între anii ’80 și 2008, numărul petelor solare, forța vântului solar și alți indicatori erau în declin constant. În 2008, activitatea solară a atins cel mai scăzut nivel din istorie, ceea ce i-a făcut pe mulți să anticipeze un „minim solar” care ar fi durat zeci de ani, așa cum s-a întâmplat în secolele XVII și XIX.

Însă, contrar prognozelor, trendul s-a inversat. „Toate semnele arătau că Soarele intră într-o fază prelungită de activitate scăzută. A fost o surpriză să vedem că această tendință s-a schimbat. Soarele se trezește încet”, a declarat Jasinski.

Impactul asupra Pământului

Creșterea activității solare nu e doar o curiozitate științifică. Fenomene precum erupțiile solare și ejecțiile de masă coronală pot afecta comunicațiile, GPS-ul, sateliții și chiar rețelele electrice.

Pentru NASA, acest lucru este crucial, mai ales în contextul programului Artemis, care pregătește misiuni cu echipaj uman spre Lună și, în viitor, spre Marte. Un Soare mai activ înseamnă radiații mai puternice, ceea ce face călătoriile spațiale mai periculoase. Să înțelegem ce face Soarele și să putem anticipa comportamentul lui nu mai ține doar de știință, ci de siguranța oamenilor, avertizează cercetătorii.

Misterele ciclurilor solare

Activitatea Soarelui urmează de regulă cicluri de 11 ani, dar tendințele pe termen lung, care durează decenii sau chiar secole, rămân greu de înțeles. Între 1645 și 1715, în perioada cunoscută drept Minimul lui Maunder, Soarele a fost neobișnuit de liniștit timp de 70 de ani. O situație similară a apărut și între 1790 și 1830. „Nu știm de ce Soarele a intrat într-un minim de 40 de ani la sfârșitul secolului XVIII. Tendințele pe termen lung sunt mult mai greu de prevăzut și nu le înțelegem pe deplin încă”, a spus Jasinski.

De aceea, momentul 2008 a fost atât de important: toată lumea se aștepta la o nouă perioadă de liniște, dar Soarele a „rescris scenariul”. Analizând datele de la misiuni precum ACE și Wind, care monitorizează vântul solar, temperatura plasmei și câmpurile magnetice, cercetătorii au observat că, din 2008, toți indicatorii au început să urce din nou.

Concluzia? Soarele nu se stinge. Din contră, e mai activ ca oricând în ultimele decenii.