SpaceX a lansat misiunea istorică Axiom-4. Astronauți din India, Polonia și Ungaria vor ajunge pe ISS

O misiune spațială formată din astronauți din India, Polonia, Ungaria și SUA a fost lansată miercuri dimineață spre Stația Spațială Internațională, marcând prima vizită a celor trei țări europene și asiatice la bordul stației, transmite space.com.

Peggy Whitson, fostă angajată la NASA şi devenită între timp astronaut privat, a fost lansată în cel de-al cincilea zbor spaţial din cariera ei în dimineaţa zilei de miercuri, alături de colegii ei de echipaj din India, Polonia şi Ungaria, care vor efectua prima vizită a unor reprezentanţi ai ţărilor lor la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS).

Echipajul a fost lansat de la Centrul Spaţial Kennedy, administrat de NASA în Cape Canaveral, Florida, la ora locală 02:30 (06:30 GMT), începând astfel cea mai recentă misiune organizată de start-upul Axiom Space, cu sediul în Texas, în parteneriat cu compania privată SpaceX a miliardarului Elon Musk.

Echipajul compus din patru astronauţi a fost transportat în spaţiu de un impunător lansator al companiei SpaceX, format dintr-o capsulă Crew Dragon montată în vârful unei rachete Falcon 9 cu două trepte.

LIFTOFF of Axiom-4 ?

After 41 long years, an Indian astronaut is finally on his way to space! ?? pic.twitter.com/2KIq7IacCu