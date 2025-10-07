Sute de monede antice de aur și argint, dintr-o posibilă piață celtică, au fost descoperite în Republica Cehă

Imagine cu caracter ilustrativ, generată cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Arheologii din Republica Cehă au descoperit o comoară formată din monede, bijuterii din aur și alte artefacte, datând de aproximativ 2.500 de ani, din perioada celtică a regiunii. Potrivit unei declarații traduse a administrației locale, obiectele antice au fost găsite în timpul săpăturilor desfășurate timp de cinci ani într-un sit arheologic nedezvăluit din regiunea Pilsen, în vestul Republicii Cehe, scrie Live Science.

"Scopul principal al proiectului a fost salvarea descoperirilor arheologice mobile, aflate în pericol imediat din cauza prospectorilor ilegali, arăturilor și influențelor naturale", a explicat Jan Mařík, directorul Institutului de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

Locația exactă a sitului, aflat în nordul rural al regiunii Pilsen, este păstrată secretă pentru a descuraja activitățile ilegale cu detectoare de metale, se arată în comunicat.

Fotografiile de la fața locului arată arheologii în timp ce dezgroapă monede mici și detaliate din aur și argint, cu reprezentări ce par a fi animale, precum și bijuterii din aur.

De asemenea, au fost descoperite mai multe alte obiecte metalice — fragmente de lingouri de aur și argint, catarame de bronz, ace, brățări, pandantive și chiar o figurină de cal, a relatat echipa în comunicat.

Unele dintre aceste artefacte sunt deja expuse într-un muzeu din satul Mariánská Týnice, un fost loc de pelerinaj creștin din Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, datorită mănăstirii cisterciene importante aflate acolo.

Monetării necunoscute

"Multe dintre monedele de aur și argint descoperite provin din monetării necunoscute anterior, punând astfel sub semnul întrebării cunoștințele actuale despre sistemul monetar celtic din regiune, a declarat Daniel Stráník", arheolog al muzeului.

Comunicatul menționează că nu au fost identificate urme ale unei așezări celtice permanente în acel loc, ceea ce sugerează că ar fi putut fi vorba despre o piață sau un târg cu caracter sezonier.

"Este posibil să fi fost un loc cu activitate sezonieră, unde oamenii pierdeau accidental, mai ales, obiecte mici, cum ar fi monedele", a declarat David Daněček, arheolog la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

Această ipoteză ar putea explica și prezența fragmentelor de lingouri de aur și argint. Potrivit aceluiași specialist, acestea ar fi putut fi folosite independent în schimburi sau ar fi putut fi tranzacționate sub supravegherea unui lider local.

O parte dintre artefacte, încă ținută sub pază

Doar o parte dintre obiectele descoperite sunt prezentate publicului.

"Cele mai importante piese sunt depozitate într-un loc sigur și vor fi expuse doar după finalizarea evaluării întregii cercetări de către experți", a declarat Pavel Kodera, directorul muzeului.

Celții dincolo de Irlanda

Deși sunt adesea asociați cu Irlanda și marginea vestică a Europei antice, dovezile arheologice și sursele istorice confirmă că celții s-au răspândit pe mare parte a continentului, din Peninsula Iberică până în Anatolia și actuala Republică Cehă.

Prima fază a acestei civilizații paneuropene este cunoscută sub numele de cultura Hallstatt (aproximativ 1200–450 î.Hr.), iar apogeul acesteia este reprezentat de cultura La Tène (aproximativ 450–50 î.Hr.), dominantă în Franța, Germania și alte regiuni.

Nu este prima comoară celtică din Cehia

Aceasta nu este prima descoperire importantă de comori celtice în Republica Cehă. În iulie 2025, arheologii au anunțat identificarea a câtorva sute de monede și peste 1.000 de bijuterii într-o așezare celtică veche de 2.200 de ani, situată în regiunea Boemia.