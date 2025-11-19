Telescopul spațial James Webb posibil să fi descoperit primele stele din Univers

1 minut de citit Publicat la 13:35 19 Noi 2025 Modificat la 13:37 19 Noi 2025

Aceste stele, numite Populația III sau POP III, se află într-o galaxie denumită LAP1-B / FOTO: Getty Images

Astronomii cred că Telescopul Spațial James Webb (JWST) ar fi putut identifica deja primele stele din Univers, formate la scurt timp după Big Bang.

Aceste stele, numite Populația III sau POP III, se află într-o galaxie denumită LAP1-B, care fusese deja studiată de telescop. Lumina emisă de această galaxie a călătorit timp de 13 miliarde de ani pentru a ajunge la JWST, ceea ce înseamnă că o vedem așa cum arăta la doar 800 de milioane de ani după Big Bang.

„Dacă stelele din LAP1-B sunt cu adevărat POP III, ar fi pentru prima dată când le observăm efectiv”, a declarat Eli Visbal, cercetător la Universitatea Toledo și liderul echipei, pentru Space.com.

„Pentru a descoperi aceste stele, a fost nevoie de sensibilitatea incredibilă a JWST și de efectul de mărire de 100 de ori oferit de lentilele gravitaționale ale unui cluster de galaxii aflat între noi și LAP1-B”, a mai adăugat acesta.

Astronomii au încercat de mult timp să identifice stelele POP III

JWST observă galaxia LAP1-B într-o perioadă a universului numită „epoca reionizării”. În această fază, lumina ultravioletă a primelor stele și galaxii transforma gazul neutru de hidrogen și heliu în plasmă încălzită și ionizată, marcând astfel sfârșitul „epocii întunecate cosmice”.

Se crede că stelele POP III s-au format înainte de această epocă, la aproximativ 200 de milioane de ani după Big Bang, după ce universul s-a răcit suficient pentru ca electronii și protonii să se combine și să formeze primele atomi de hidrogen.

„Conform modelului standard al cosmologiei, stelele POP III apar în structuri mici de materie întunecată, care ulterior servesc drept cărămizi pentru formarea galaxiilor mai mari”, a explicat Visbal.

„Ele ne ajută să înțelegem primele etape ale formării și evoluției galaxiilor și pot oferi informații despre proprietățile materiei întunecate, deoarece modelele alternative de materie întunecată influențează locul unde se formează aceste stele.”

Astronomii au încercat de mult timp să identifice stelele POP III, însă acestea sunt foarte greu de observat.

„Stelele POP III sunt greu de găsit pentru că s-au format foarte devreme, sunt foarte departe și se află în grupuri mici, ceea ce le face extrem de slabe vizibil”, a adăugat Visbal.