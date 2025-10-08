Tineri din București și Cluj, în finala globală NASA Space Apps Challenge România, pe harta inovației mondiale. Foto: Hepta

Trei echipe din România s-au calificat în competiția globală NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon din lume dedicat științei și tehnologiei. Două echipe sunt din București, iar una este din Cluj-Napoca, iar proiectele lor au impresionat juriul internațional prin originalitate și aplicabilitate, informează Agerpres.

Evenimentul a avut loc în weekend, simultan în aproape 400 de orașe din întreaga lume, reunind mii de pasionați de știință, programare și explorare spațială. Participanții au avut la dispoziție 48 de ore pentru a dezvolta soluții tehnologice inspirate de datele reale puse la dispoziție de NASA.

În România, hackathonul s-a desfășurat la Cluj Innovation Park și la Bucharest Science Festival, unde zeci de tineri au lucrat non-stop pentru a transforma ideile lor în proiecte funcționale. Printre temele abordate s-au numărat protecția mediului, monitorizarea climei și explorarea planetei Marte.

Cele trei echipe finaliste vor reprezenta România în etapa globală a competiției, acolo unde vor concura cu sute de proiecte din toate colțurile lumii, dezvoltate de tineri pasionați de știință și tehnologie. În perioada următoare, specialiștii NASA vor evalua fiecare proiect în parte, analizând gradul de inovație, aplicabilitatea și impactul potențial asupra mediului sau explorării spațiale. Rezultatele finale vor fi anunțate la începutul anului viitor, iar echipele câștigătoare vor avea ocazia să-și prezinte ideile în fața cercetătorilor NASA și a partenerilor internaționali ai agenției spațiale americane.

„Este o dovadă că tinerii români pot concura la cel mai înalt nivel în domeniul inovației și științei”, au transmis organizatorii NASA Space Apps România.