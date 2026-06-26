Ultima casă a omului de Neanderthal înainte de dispariția sa din Europa a fost descoperită în Italia

Peștera Arma delle Manie este considerată unul dintre cele mai importante situri europene pentru studiul ultimelor populații de Neanderthal. Sursa foto: https://mudifinale.com/

Ultima casă a omului de Neanderthal din Europa de Vest, înainte ca acesta să dispară, ca apoi să apară Homo Sapiens, datează de acum aproximativ 42.000 de ani și se află în Liguria, Italia, într-o peșteră cunoscută sub numele de Arma delle Manie, pe care arheologii o definesc drept „unul dintre cele mai importante situri europene pentru studiul ultimelor populații de Neanderthal”.

Confirmarea a sosit în urma noilor săpături arheologice în curs de desfășurare la situl paleolitic, efectuate de o echipă internațională de cercetători, coordonată de profesorul Fabio Negrino de la Universitatea din Genova, împreună cu universitățile din Bologna, Montreal, Siena și Roma și cu sprijinul Superintendenței Arheologice din Liguria, relatează La Repubblica.

„Situl păstrează niveluri de ocupare atribuite ultimilor neanderthalieni”, a explicat profesorul Negrino, „nu doar din Liguria, ci probabil din întreaga Europă Occidentală, care a trăit acum aproximativ 42.000 de ani, într -o fază crucială a istoriei omenirii”.

Profesorul, care este și speolog, este implicat de ani de zile în cercetări privind așezările umane din zonă și coordonează activități de studiu și săpături care oferă o multitudine de date noi. „ La acea vreme, Europa era deja în mare parte ocupată de grupuri de Homo sapiens , în timp ce populațiile de neanderthalieni păreau a fi drastic reduse și fragmentate, poate limitate la câteva mii sau chiar câteva sute de indivizi. Dovezile colectate până acum sugerează că Liguria ar fi putut reprezenta unul dintre ultimele refugii europene ale populațiilor de neanderthalieni”, a subliniat Negrino.

Cercetătorii sugerează că Liguria a fost ultima casă a neanderthalienilor, probabil din motive climatice: „ A fost un teritoriu relativ favorabil din punct de vedere climatic și ecologic ”, a precizat Negrino, „în care grupuri umane mici au reușit să supraviețuiască mai mult decât în ​​alte regiuni ale continentului. Din acest motiv, peștera Arma delle Manie, subiectul săpăturilor, reprezintă astăzi un observator privilegiat pentru înțelegerea dinamicii care a însoțit sfârșitul uneia dintre cele mai extraordinare aventuri umane din istoria evoluției”.

Mai mult, descoperirile colectate au evidențiat faptul că în Liguria, și în special în acea zonă, exista o faună bogată de rinoceri, megaloceros (n.red. cerbul uriaș sau „elanul irlandez ) și cerbi.

Investigațiile din ultimii ani furnizează date continue și dovezi științifice care susțin această teorie. Printre cele mai semnificative descoperiri se numără recuperarea ADN-ului neanderthal direct din sedimente, descoperirea unui dinte aparținând unui individ neanderthal, sute de artefacte din piatră și mii de rămășițe de animale.