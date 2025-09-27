Un cap mumificat de 350 de ani din Bolivia nu este ceea ce părea. De ce craniul bebelușilor era deformat încă de la naștere

Forma conică a craniului era un semn al deformării craniene intenționate încă din copilărie. Foto: Getty Images

Un cap mumificat descoperit în Bolivia, considerat mult timp a fi al unui bărbat incaș, s-a dovedit a avea o altă istorie decât cea cunoscută până acum, scrie Live Science.

Studiul, publicat pe 27 august în International Journal of Osteoarchaeology, arată că rămășițele aparțineau unui bărbat adult din cultura Aymara, un popor indigen din zonele înalte ale Boliviei.

Capul, care păstrează pielea, fața, craniul, mandibula și o parte din gât, prezintă trăsături neobișnuite: forma conică a craniului, semn al deformării craniene intenționate încă din copilărie – o practică obișnuită în unele comunități precolumbiene – și urmele unei încercări de trepanație (incizie în osul craniului).

Ritual sau tratament?

Deși această operație era uneori folosită pentru a trata traume, în acest caz nu există urme de accident sau rană. Cercetătorii cred că ar fi putut fi parte dintr-un ritual sau un act cu valoare socială. Intervenția nu a fost finalizată: osul prezintă tăieturi adânci, dar nu a fost străpuns în întregime.

Capul a ajuns în Elveția în 1876, donat muzeului din Lausanne de un colecționar elvețian care îl obținuse din Bolivia. O notă lipită pe craniu susținea că ar fi fost al unui incaș, însă cercetările recente au demonstrat că aparținea de fapt unui Aymara și fusese cel mai probabil luat dintr-un chullpa – turn funerar de piatră caracteristic zonei. Mediul rece și uscat din regiune ar fi permis mumificarea naturală.

”Rămășițele unor persoane care au avut o viață și o istorie”

Analizele au fost făcute prin metode non-invazive, fără a deteriora rămășițele. „Aceste oseminte nu sunt doar obiecte de muzeu, ci rămășițele unor persoane care au avut o viață și o istorie”, a subliniat Claire Brizon, muzeolog la Muzeul Cantonal de Arheologie și Istorie din Lausanne.

Deocamdată, capul mumificat rămâne în colecția muzeului, dar nu este expus publicului. Cercetătorii spun că sunt deschiși la discuții privind o eventuală repatriere.

Specialiștii consideră descoperirea deosebită, fiind rar întâlnită combinația dintre deformarea craniană și o tentativă de trepanație. Motivele exacte pentru care procedura nu a fost dusă până la capăt rămân necunoscute.