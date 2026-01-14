Un muzeu a păstrat 70 de ani oase de „mamut lânos”, dar acum s-a descoperit că aparțin unui animal complet diferit

Mamut lânos. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Coloanele vertebrale fosilizate ale unor animale care păreau a fi mamuți lânoși, păstrate de un muzeu timp de șapte decenii, s-au dovedit a proveni de la un animal complet diferit și neașteptat, potrivit Science Alert.

Arheologul Otto Geist a descoperit oasele – două plăci epifizare din coloana vertebrală a unui mamifer – în timpul unei expediții din 1951 în interiorul Alaskăi, chiar la nord de Fairbanks, într-o regiune geografică preistorică cunoscută sub numele de Beringia.

Pe baza aspectului și a locului descoperirii, atribuirea inițială făcută de Geist, aceea de mamut lânos (Mammuthus primigenius), părea foarte logică: oasele de megafaună din Pleistocenul târziu sunt comune în regiune, iar dimensiunea impresionantă a vertebrelor este tipică pentru elefanți.

Geist a dus oasele la Muzeul Nordului al Universității din Alaska, unde au fost arhivate timp de peste 70 de ani.

„Au fost primele semne că ceva nu era în regulă”

Datorită programului „Adopt-a-Mammoth”, muzeul a reușit în cele din urmă să dateze fosilele prin radiocarbon, un demers care a ridicat mult mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri.

Motivul este că aceste oase s-au dovedit a fi mult prea tinere pentru a aparține unui mamut lânos. Izotopii de carbon blocați în structura lor indică o vârstă de aproximativ 2.000–3.000 de ani.

Mamuții, pe de altă parte, se crede că au dispărut în urmă cu aproximativ 13.000 de ani, cu excepția câtorva populații izolate care au supraviețuit până acum circa 4.000 de ani.

„Fosilele de mamut datând din Holocenul târziu în interiorul Alaskăi ar fi reprezentat o descoperire uimitoare: cel mai tânăr mamut documentat vreodată”, scriu biochimistul Matthew Wooller de la Universitatea din Alaska Fairbanks și echipa sa într-un articol evaluat de specialiști.

„Dacă ar fi corecte, aceste rezultate ar fi cu câteva mii de ani mai recente decât cele mai târzii dovezi existente pentru mamuți în Beringia de Est.”

Înainte de a rescrie complet cronologia extincției mamuților, cercetătorii au decis că trebuie să se asigure că specia fusese identificată corect. A fost o decizie inspirată.

„Datele de radiocarbon și izotopii stabili asociați au fost primele semne că ceva nu era în regulă”, scriu ei.

„Exemplarele proveneau, cel mai probabil, dintr-un mediu marin”

Oasele conțineau niveluri mult mai ridicate de izotopi de azot-15 și carbon-13 decât ar fi fost de așteptat pentru un erbivor terestru precum mamutul lânos. Deși acești izotopi pot apărea și la animale terestre, ei sunt mult mai frecvenți în mediul marin și tind să se acumuleze în organismele marine.

Niciun mamut din Beringia de Est nu a fost descoperit vreodată cu un astfel de semnal chimic, deoarece interiorul adânc al Alaskăi nu este tocmai cunoscut pentru resursele sale marine.

„Aceasta a fost prima noastră indicație că exemplarele proveneau, cel mai probabil, dintr-un mediu marin”, explică Wooller și echipa sa.

Atât experții în mamuți, cât și cei în balene au fost de acord că identificarea specimenelor doar pe baza aspectului fizic era imposibilă: ADN-ul antic era esențial pentru a „stabili cu certitudine adevărata identitate a exemplarelor”.

„Presupusele fosile de mamut erau, de fapt, balene”

Deși fosilele erau prea degradate pentru a conține ADN nuclear, cercetătorii au reușit să extragă ADN mitocondrial, pe care l-au comparat cu cel al balenei drepte din Pacificul de Nord (Eubalaena japonica) și al balenei Minke comune (Balaenoptera acutorostrata).

„Deși datele misterioase de radiocarbon ale acestor două exemplare au fost explicate prin descoperirea că presupusele fosile de mamut erau, de fapt, balene, o altă enigmă la fel de intrigantă a ieșit la iveală”, subliniază Wooller și echipa sa.

„Cum au ajuns rămășițele a două balene, vechi de peste 1.000 de ani, să fie descoperite în interiorul Alaskăi, la mai mult de 400 km de cea mai apropiată coastă?”

„Acest mister s-ar putea să nu fie niciodată complet rezolvat”

Cercetătorii au propus câteva explicații posibile. Prima ar fi o „incursiune a balenelor în interiorul uscatului” prin vechi golfuri și râuri, o ipoteză foarte puțin probabilă având în vedere dimensiunile uriașe ale acestor specii și dimensiunea redusă a apelor interioare din Alaska (ca să nu mai vorbim de lipsa hranei adecvate pentru balene). Totuși, autorii menționează că „cetaceele rătăcite” nu sunt complet necunoscute.

O altă posibilitate este ca oasele să fi fost transportate de oameni preistorici de pe o coastă îndepărtată. Acest lucru a fost documentat în alte regiuni, dar niciodată în interiorul Alaskăi.

În cele din urmă, nu poate fi exclusă nici o eroare științifică. Colecțiile lui Otto Geist proveneau din toate colțurile Alaskăi, iar acesta a donat numeroase specimene universității la începutul anilor 1950. Este posibil să fi avut loc o încurcătură în muzeu?

Este o reamintire uluitoare a asemănărilor fizice care există încă între mamiferele terestre și rudele noastre marine.

„În cele din urmă, acest mister s-ar putea să nu fie niciodată complet rezolvat”, scriu Wooller și echipa sa. „Totuși… acest demers a reușit să excludă definitiv aceste exemplare din categoria ultimilor mamuți.”

Cercetarea a fost publicată în Journal of Quaternary Science.