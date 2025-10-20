Un obiect în flăcări, căzut cel mai probabil din spațiu, descoperit în deșertul australian: ”Obiectul a fost securizat”

2 minute de citit Publicat la 14:36 20 Oct 2025 Modificat la 14:36 20 Oct 2025

Primele cercetări indică faptul că obiectul ar fi o componentă a unei nave spațiale. Foto: Pilbara District - WA Police Force

Un fragment mare de material în flăcări, descoperit în deșertul Pilbara din vestul Australiei, pare să fie o bucată de deșeu spațial care a reintrat în atmosfera Pământului, potrivit unui anunț al Poliției din Australia de Vest.

Muncitorii de la o mină au alertat serviciile de urgență pe 18 octombrie, după ce au găsit misteriosul obiect pe un drum cu acces izolat, la aproximativ 30 de kilometri de orașul minier Newman.

O investigație comună este acum în desfășurare, implicând Poliția din Australia de Vest, Agenția Spațială Australiană și Departamentul pentru Situații de Urgență și Servicii de Pompieri.

Foto: Pilbara District - WA Police Force

Deși analiza finală nu a fost încă încheiată, primele cercetări indică faptul că obiectul ar fi o componentă a unei nave spațiale. Arheologul spațial australian Alice Gorman a declarat pentru The Guardian că ar putea fi chiar „o componentă a unei rachete Jielong”, lansată de China în luna septembrie.

„Evaluările inițiale sugerează că este realizat din fibră de carbon și seamănă cu alte resturi spațiale identificate anterior, precum rezervoare presurizate cu înveliș compozit sau componente ale unei rachete”, se arată într-un comunicat al poliției postat pe Facebook.

Totodată, Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor a exclus posibilitatea ca obiectul să provină de la o aeronavă comercială.

Rezervoarele presurizate cu înveliș compozit sunt folosite în navele spațiale pentru a stoca fluide la presiune ridicată.

Recuperarea resturilor provenite din spațiu este un eveniment relativ rar. În general, măsurile de siguranță previn căderea acestora pe Pământ, fie prin reintrare controlată, fie prin utilizarea unor materiale care ard complet în atmosferă.

Cum cea mai mare parte a suprafeței Terrei este acoperită de apă, fragmentele mari care supraviețuiesc reintrării tind să ajungă mai degrabă în ocean decât pe uscat.

Foto: Pilbara District - WA Police Force

De altfel, în 2023, o bucată de navă spațială care a căzut în ocean a fost adusă de valuri pe o plajă din vestul Australiei.

Agenția Spațială Australiană avertizează populația ca, în cazul în care este descoperit un obiect suspectat a fi deșeu spațial, să nu fie atins, deoarece ar putea conține materiale periculoase. Persoanele care fac o astfel de descoperire trebuie să contacteze serviciile de urgență, care vor evalua situația și vor investiga originea obiectului.

Deocamdată, nava spațială de la care provine obiectul nu a fost identificată, însă autoritățile estimează că rezultatele finale vor fi disponibile în curând.

„Obiectul a fost securizat și nu există niciun pericol pentru populație”, a transmis Poliția din Australia de Vest.