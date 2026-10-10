Un semnal misterios a ajuns pe Pământ dintr-o galaxie extrem de îndepărtată. A călătorit peste 10 miliarde de ani până la noi

Un semnal misterios a ajuns pe Pământ dintr-o galaxie extrem de îndepărtată. Foto: Getty Images

Cu foarte mult timp în urmă, într-o galaxie aflată la o distanță uriașă, un impuls puternic de energie a fost eliberat în Univers. Astronomii au detectat acum acel semnal, o explozie foarte scurtă de unde radio care a călătorit mai bine de 10 miliarde de ani până să ajungă la Pământ. Cercetătorii cred că este cea mai îndepărtată explozie radio rapidă, sau FRB, observată vreodată, scrie The Guardian.

FRB-urile sunt impulsuri extrem de intense de unde radio, capabile să elibereze în doar câteva milisecunde o cantitate de energie comparabilă cu cea produsă de Soare în luni sau chiar ani. Aceste semnale misterioase au fost descoperite pentru prima dată în 2007 și de atunci i-au nedumerit pe oamenii de știință. Au existat inclusiv speculații că unele dintre ele ar putea avea o origine extraterestră.

Într-un nou studiu publicat în revista Science, cercetătorii au anunțat detectarea unui FRB produs pe vremea când Universul avea doar aproximativ trei miliarde de ani. Asta înseamnă că semnalul a traversat „aproximativ 80% din istoria cosmică” înainte de a ajunge la noi.

Explozia, denumită FRB 20240304B, ar fi cea mai îndepărtată detectată până acum, la o distanță de peste două ori mai mare decât recordul precedent.

Semnalul a fost observat cu ajutorul radiotelescopului MeerKAT din Africa de Sud, iar galaxia din care a provenit a fost identificată ulterior cu telescopul spațial James Webb al NASA.

Dr. Themiya Nanayakkara, de la Universitatea din Sydney și unul dintre principalii autori ai studiului, spune că, în momentul în care semnalul a fost emis, „nu exista Pământul, nu exista Soarele”.

Datele obținute cu James Webb arată că FRB-ul a provenit dintr-o „galaxie tânără, foarte mică, în care stelele se formează într-un ritm foarte rapid și care conține foarte puține metale”.

Ce ar putea produce aceste explozii radio

Oamenii de știință încă nu știu cu certitudine ce produce FRB-urile. Una dintre teorii este că ele provin de la magnetari, stele neutronice cu câmpuri magnetice extrem de puternice.

„Oricare ar fi mecanismul care produce această explozie radio, el trebuie să poată explica faptul că fenomenul apare și în galaxii foarte tinere, cu un conținut foarte redus de metale”, a explicat Nanayakkara.

Din 2007 și până acum au fost detectate peste 10.000 de FRB-uri. Unele se repetă constant, altele emit semnale o perioadă și apoi se opresc, iar în alte cazuri este observată o singură explozie, fără ca aceasta să se mai repete vreodată.

Deocamdată nu se știe dacă FRB 20240304B a fost un singur semnal sau dacă vor mai fi detectate și altele provenite din aceeași sursă.

„Partea interesantă la FRB-uri este că nu trebuie neapărat să știm ce le produce pentru a putea face o parte din cercetările pe care le facem acum”, a spus Nanayakkara.

Semnalul detectat acum „a călătorit timp de 80% din vârsta Universului”, a adăugat cercetătorul. Descoperirea altor FRB-uri la distanțe atât de mari i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să cartografieze materia nevăzută din Universul îndepărtat.

FRB-urile îi pot ajuta pe cercetători să „numere” materia din Univers

Profesorul Matthew Bailes, de la Universitatea Swinburne, unul dintre astrofizicienii care au contribuit la descoperirea primelor FRB-uri, spune că noul studiu confirmă cât de utile sunt aceste semnale pentru înțelegerea Universului.

El le descrie drept „o modalitate foarte fundamentală de a număra câți atomi există în Univers”.

Pe măsură ce undele radio călătoresc spre Pământ, ele sunt influențate de particulele prin care trec. Analizând aceste modificări, oamenii de știință pot estima cantitatea de materie care nu poate fi observată direct cu telescoapele optice.

Dr. Sara Webb, astrofiziciană la Universitatea Swinburne, care nu a participat la studiu, explică faptul că FRB-urile pot fi folosite practic pentru a măsura câtă materie au traversat în drumul lor spre Pământ.

Noua descoperire sugerează și că astfel de explozii radio rapide ar fi putut fi foarte frecvente în Universul timpuriu.