Un telefon a rezistat după ce a fost aruncat din stratosferă. A fost recuperat în Suedia, fără nicio zgârietură

Este vorba despre un iPhone 17 PRO. Foto: Guiness World Records / Facebook

Un telefon mobil a fost aruncat de la peste 30.000 de metri altitudine și a ajuns pe Pământ fără să sufere nicio avarie. Performanța a fost obținută în cadrul unui test extrem realizat de compania de huse pentru telefoane RHINOSHIELD împreună cu Sent Into Space, din Marea Britanie.

Cele două companii au încercat să stabilească un record pentru cea mai mare înălțime de la care un telefon mobil, protejat de o husă, a fost lăsat să cadă pe o formă naturală de relief, potrivit Guiness World Records.

Este vorba despre un iPhone 17 PRO care a fost recuperat pe 24 iunie, în apropiere de Kiruna, în Suedia. Aparatul a căzut de la 30.607 metri și a fost găsit intact.

Pentru comparație, avioanele comerciale zboară, în mod obișnuit, la aproximativ 9.000 de metri altitudine. Înălțimea de la care a fost lăsat telefonul este de peste trei ori mai mare decât altitudinea de croazieră a unui avion de linie și de peste trei ori înălțimea muntelui Everest, care are 8.848 de metri.

Ideea a pornit de la o provocare

Mujou Hsiao, Brand Experience Manager în cadrul RHINOSHIELD, spune că ideea testului a pornit de la fondatorul companiei, Eric Wang, după lansarea gamei de produse AirX.

Compania susține că dezvoltă de mai mulți ani produse realizate dintr-un singur material, cu scopul de a reduce deșeurile și de a permite reciclarea integrală a huselor.

„AirX a fost un proiect revoluționar, la care echipele noastre de design și cercetare-dezvoltare au lucrat mai bine de un an. Crearea unei huse de protecție de top dintr-un singur material, fără să facem compromisuri în ceea ce privește rezistența, a presupus multă creativitate și inginerie”, a explicat Mujou Hsiao.

După ce a văzut rezultatul, fondatorul companiei a propus ca produsul să fie testat într-un mod neobișnuit: printr-o încercare de record Guinness.

Inițial, echipa a luat în calcul variante precum 50 de căderi consecutive de la 15 metri sau un test pentru cea mai rezistentă husă realizată dintr-un singur material. În cele din urmă, compania a decis să ducă provocarea mult mai departe.

„Ne-am gândit la baloane cu aer cald, parașutism și baloane meteorologice. În cele din urmă, Eric a spus: «Dacă tot vrem să ajungem sus, să mergem cât de sus este posibil». Așa s-a născut testul din stratosferă”, a povestit reprezentanta companiei.

Husa a fost inspirată de airbagurile mașinilor

Husa AirX a fost concepută folosind ca sursă de inspirație principiul de funcționare al airbagurilor auto și al materialelor cu perne de aer utilizate pentru absorbția șocurilor în încălțămintea sport.

Pentru test, telefonul a fost transportat în stratosferă cu ajutorul unui balon și apoi eliberat. Aparatul a început coborârea spre Pământ fără parașută.

„Aș minți dacă aș spune că nu am avut emoții. Testele obișnuite de laborator presupun căderi de la aproximativ 1,2 metri. Pentru testele extreme, lăsăm în mod regulat telefoane să cadă de la etajul șase al sediului nostru, de la aproximativ 23 de metri. Dar stratosfera poate ajunge până la 36.000 de metri, adică de peste 1.000 de ori mai sus decât clădirea noastră”, a spus Mujou Hsiao.

Testul a fost complicat și de regulile Guinness World Records. Acestea nu permiteau folosirea unei parașute și impuneau ca telefonul să intre direct în contact cu solul.

Pentru a pregăti telefonul și carcasa pentru condițiile extreme, echipa de cercetare și dezvoltare a efectuat teste la temperaturi sub zero grade, menite să simuleze condițiile din stratosferă, precum și teste pentru presiunea atmosferică.

„Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu și am sperat la ce era mai bun”, a explicat reprezentanta RHINOSHIELD.

Telefonul a fost căutat mai bine de cinci ore

Lansarea a avut loc în zona Esrange Space Center din Suedia, o regiune cu acces restricționat, care se întinde pe o suprafață comparabilă cu de două ori teritoriul Luxemburgului.

Telefonul a fost lăsat să cadă într-o zonă sălbatică și nelocuită, tocmai pentru ca testul să nu pună în pericol alte persoane. Recuperarea aparatului s-a dovedit însă o adevărată provocare.

Cu ajutorul echipei Sent Into Space, zona în care se afla telefonul a fost restrânsă la aproximativ doi kilometri. Chiar și așa, căutarea a durat mai mult de cinci ore.

„Să găsești un telefon într-o zonă atât de vastă a fost ca și cum ai căuta un ac într-un car de fân. Zona de căutare a fost restrânsă la doi kilometri, dar tot ne-a luat mai mult de cinci ore să îl găsim”, a povestit Mujou Hsiao.

Momentul în care telefonul a fost găsit intact a fost unul de mare ușurare pentru echipă.

„A fost un amestec de ușurare intensă și uimire. Aveam încredere în știința din spatele produsului AirX, dar condițiile din teren erau complet în afara controlului nostru: vânturi imprevizibile, viteza de coborâre, suprafața pe care urma să aterizeze și presiunea timpului, pentru că eram în Kiruna doar o săptămână”, a spus ea.

Operațiunea de căutare a fost îngreunată și de restricțiile privind greutatea transportată de elicopter. La prima misiune de căutare au putut urca doar patru persoane, în afară de pilot: doi ingineri de la Sent Into Space, care aveau echipamentele de urmărire, și doi cameramani.

„Așteptarea la sol a fost agonizantă”, a mărturisit reprezentanta companiei.

Companiile spun că au demonstrat rezistența produselor reciclabile

După test, RHINOSHIELD și Sent Into Space susțin că au vrut să demonstreze că produsele realizate din materiale reciclabile nu trebuie să fie mai puțin rezistente.

„Industria huselor pentru telefoane generează o cantitate uriașă de deșeuri din plastic, deoarece majoritatea huselor sunt realizate din materiale diferite care nu pot fi reciclate. La RHINOSHIELD folosim de ani de zile materiale care pot fi reciclate integral, dar oamenii presupun adesea că husele realizate dintr-un singur material nu pot oferi o protecție serioasă”, a explicat Mujou Hsiao.

Potrivit acesteia, compania a vrut să demonstreze că protecția și sustenabilitatea nu se exclud reciproc.

„În loc să ne mulțumim cu protecția standard «de nivel militar», am ales protecția «de nivel spațial». Faptul că am lăsat AirX să cadă din stratosferă și am găsit telefonul complet intact demonstrează că designul circular și sustenabil poate face față celor mai extreme condiții, atât pe Pământ, cât și în afara lui”, a mai spus reprezentanta RHINOSHIELD.