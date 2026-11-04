Un telescop NASA de aproape 1,5 tone se îndreaptă spre Pământ. Nu mai poate fi controlat și se va prăbuși astăzi

4 minute de citit Publicat la 11:26 04 Noi 2026 Modificat la 11:53 04 Noi 2026

Un telescop NASA de aproape 1,5 tone se îndreaptă spre Pământ. Foto: Getty Images

Un telescop spațial al NASA, lansat în 2004 pentru a studia cele mai puternice explozii din Univers, urmează să reintre miercuri în atmosfera Pământului, după aproape 22 de ani petrecuți pe orbită. Agenția spațială americană se așteaptă ca cea mai mare parte a aparatului să ardă în atmosferă, însă unele fragmente ar putea ajunge la sol. Telescopul nu mai poate fi controlat, iar o încercare de a-l salva și de a-l muta pe o orbită mai înaltă a eșuat, relatează The Guardian.

Observatorul spațial Neil Gehrels Swift, care cântărește aproximativ 1,45 tone, fusese proiectat inițial să funcționeze doar doi ani. A continuat însă să facă observații astronomice timp de peste două decenii, cu ajutorul celor trei telescoape de la bord.

În prezent, aparatul nu mai poate fi dirijat și nici nu mai poate face observații, astfel că reintrarea sa în atmosferă va fi necontrolată.

NASA estimează că cea mai mare parte a telescopului se va dezintegra din cauza temperaturilor ridicate, dar avertizează că anumite componente ar putea supraviețui.

„Locurile în care ar putea ajunge fragmentele care supraviețuiesc reintrării pot varia de la o emisferă la alta și depind de momentul în care are loc reintrarea în atmosferă”, a explicat agenția.

Potrivit NASA, eventualele resturi ar putea cădea doar în regiunea cuprinsă între 20,6 grade latitudine sudică și 20,6 grade latitudine nordică.

Riscul ca o persoană de pe Pământ să fie rănită este estimat la aproximativ 1 la 2.100, iar agenția spațială consideră că producerea unui astfel de incident este puțin probabilă.

NASA și Forțele Spațiale Americane monitorizează în continuare satelitul și actualizează estimările privind reintrarea acestuia în atmosferă.

Telescopul NASA a studiat peste 2.000 dintre cele mai puternice explozii din Univers

Lansat în 2004, telescopul Swift a avut misiunea de a observa exploziile cosmice de raze gamma, considerate cele mai puternice fenomene de acest fel din Univers după Big Bang.

În timpul celor peste două decenii de activitate, observatorul a detectat și urmărit peste 2.000 de astfel de explozii, transmițând rapid pe Pământ informații despre locul în care s-au produs și intensitatea lor.

Potrivit NASA, aceste explozii au loc, în medie, aproximativ o dată pe zi și durează de la câteva milisecunde până la câteva sute de secunde.

Oamenii de știință nu cunosc încă toate mecanismele care le produc. Printre explicațiile luate în calcul se numără formarea unei găuri negre în urma exploziei unei stele masive sau ciocnirea a două stele neutronice.

Swift a fost folosit și pentru studierea altor fenomene spectaculoase din spațiu.

În iulie, telescopul a observat o gaură neagră supermasivă care distrugea o stea aflată prea aproape de ea.

Atunci când o stea se apropie suficient de mult de o gaură neagră, forțele gravitaționale o pot sfâșia. Materia desprinsă se încălzește puternic în timp ce se deplasează în jurul găurii negre, producând o lumină care poate fi observată de la distanțe uriașe.

NASA a explicat că, în cazul respectiv, gaura neagră a devenit extrem de strălucitoare în timp ce înghițea materia stelei. Fenomenul este cunoscut drept eveniment de distrugere mareică.

Descoperirea a fost cu atât mai interesantă cu cât gaura neagră nu se afla în centrul galaxiei sale, așa cum se întâmplă de obicei cu asemenea obiecte, ci la mare distanță de acesta.

„Căutam aceste evenimente în care stelele sunt sfâșiate pentru a descoperi găuri negre supermasive care, în mod normal, sunt invizibile și care s-au îndepărtat de centrele galaxiilor în care se află de obicei”, a explicat Robert Stein, cercetător la Universitatea din Maryland și la Centrul Goddard al NASA.

Potrivit unui studiu publicat în revista The Astrophysical Journal Letters, fenomenul a fost atât de luminos în ultraviolet, încât a depășit strălucirea întregii galaxii în care s-a produs, ajungând temporar la echivalentul luminii emise de aproximativ zece miliarde de sori.

Cercetătorii încearcă în continuare să afle cum a ajuns gaura neagră atât de departe de centrul galaxiei și cât de frecvente sunt asemenea cazuri.

NASA a încercat să salveze telescopul, dar misiunea a eșuat

Pentru a-i prelungi durata de viață, NASA a încercat să ridice telescopul Swift pe o orbită mai înaltă, cu ajutorul unei companii private din industria spațială.

Planul presupunea trimiterea unui vehicul care să se apropie de observator și să îl ajute să ajungă la o altitudine mai mare, unde ar fi putut continua să funcționeze.

Misiunea nu a avut însă succes, deoarece vehiculul trimis pentru salvare nu a reușit să se întâlnească și să se conecteze cu telescopul.

În octombrie, Swift ajunsese la o altitudine de aproximativ 275 de kilometri deasupra Pământului. NASA a decis atunci să îi încheie activitatea și să îl pregătească pentru reintrarea în atmosferă.

În cei aproape 22 de ani de funcționare, observatorul a contribuit la numeroase descoperiri despre Univers, de la găuri negre și explozii stelare până la galaxii active, comete și asteroizi din Sistemul Solar.

Potrivit NASA, Swift a ajutat oamenii de știință să înțeleagă mai bine o gamă foarte largă de fenomene cosmice, depășind cu mult obiectivele misiunii pentru care fusese construit inițial.