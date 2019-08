Stock Busters eMAG. TOP 10 mașini de spălat pe care să le cauți în ofertă

Cel mai mare magazin online, eMAG, anunță reduceri impoartante la mai multe categorii de produse cu ocazia campaniei Stock Busters. Iată, în aceast articol, câteva modele de mașini de spălat pe care să le cauți în campania Stock Busters eMAG:

Mașină de spălat rufe cu uscător Hotpoint AQD970D49, 1400 RPM, 9 kg spălare/7kg uscare, clasa A. Senzorii speciali permit mașinii de spălat cu uscător să măsoare umiditatea reziduală din haine și să se oprească automat la atingerea nivelul corespunzator. „Călcare" este nivelul cel mai delicat, cu cea mai mare umiditate reziduală, și este ideal pentru articole de îmbrăcăminte care necesită călcare. „Agățare la uscat" este un nivel de umiditate mai mare decât cel din dulap și este ideal pentru agățarea hainelor pentru finalizarea uscării. „Împăturire", pe de altă parte, înseamnă că hainele sunt suficient de uscate pentru a fi împăturite și așezate în sertare sau dulapuri. Și pentru hainele care trebuie să fie purtate imediat după încheierea ciclului, există nivelul „Purtare", cel mai intens, care elimină absolut toată umiditatea.

Mașină de spălat rufe cu uscător Samsung WD80M4A43JW/LE, 1400 RPM, 8 kg spalare, 4.5 kg uscare, Eco Bubble, Motor Digital Inverter, Clasa A. Faceți mari economii de energie spălând multe haine la temperaturi scăzute, folosind tehnologia Eco Bubble. Bulele activează detergentul, astfel că acesta penetrează rapid materialul și elimină murdăria cu ușurință, chiar și în apă rece (15°C). Tehnologia Air Wash dezodorizează și dezinfectează hainele, pentru ca ele să aiba tot timpul un miros proaspăt. Utilizând doar aer încălzit, mirosurile neplăcute și bacteriile sunt eliminate fără a folosi apa, detergent sau alte substanțe chimice. Un motor invertor digital oferă o eficiență energetică superioară, zgomot minim și o performanță excepțional de durabilă, astfel că este certificat că va funcționa timp de 20 de ani, cu o garanție de 10 ani.

Whirlpool FWDG96148SBS EU FreshCare+, 1400 RPM, 9 kg spălare, 6 kg uscare, Tehnologie al 6-lea Simț, Clasa A. Senzorii speciali monitorizeaza in permanenta procesul spalarii hainelor, regland presiunea, consumul de apa si timpul de spalare. Masina va spala atata timp cat hainele sunt murdare si se va opri atunci cand rezultatul spalarii este unul perfect. Tehnologia SoftMove va ofera o miscare a tamburului blanda in timpul ciclurilor, asigurand ingrijirea suplimentara pentru hainele delicate. Acest uscator este clasa A de eficienta a energiei. De acum te bucuri de rezultate ideale si consum redus de energie. Datorita tehnologiei SteamCare ce improspateaza in mod eficient, hainele dar si datorita tehnologiei cu aburi, hainele sunt pastrate pentru un timp mai indelungat catifelate si fara cute.

Mașină de spălat rufe cu uscător Beko HTV8743XG, 1400 RPM, 8 kg spalare/5 kg uscare, Clasa A, Motor ProSmart Inverter, IonGuard, Display digital. Sistemul de ionizare a aerului previne acumularea mirosurilor neplăcute în interiorul mașini de spălat rufe prin neutralizarea particulelor care ar putea duce la apariția lor. Totodată are un efect de anti-sifonare atunci când rufele nu sunt înlăturate din mașina de spălat după ce ciclul de spălare a luat sfârșit. Rapid și eficient poți spăla și usca 1 KG de haine doar în 60 de minute.

Programul este special realizat pentru spălarea și uscare rapidă a hainelor dintr-o textură subțire, care pot fi purtate pentru o perioadă scurtă de timp și nu prezintă grad de murdărire. Datorită mișcărilor lente ale tamburului, a controlului temperaturilor cât și funcților adiționale de clătire și stoarcere poți obține rezultate optime de curățare și igienă a hainelor tale la orice temperatură (20°C-90°C). Programul Hygiene+ permite curățarea hainelor colorate și din bumbac, la temperaturi scăzute, de până la 20°C, folosind cu 70% mai puțină energie față de programele obișnuite, în timp ce utilizarea temperaturilor de peste 60°C elimină 99% din alergeni. Acum poți fi sigură că familia ta va fi protejată. De asemenea, în procesul de uscare, mașina de spălat rufe cu uscător Beko elimină efectele ambientale externe, cum ar fi praful, germenii, polenul și poluarea.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Whirlpool

Masina de spalat rufe 6th Sence Whirlpool AWOC 70100, 1000 RPM, 7 kg, A++, Alb. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW70K5210WW/LE, 1200 RPM, 7 kg, Clasa A+++, Alb. Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient.

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Beko

Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, 60 cm, Alb. Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.

Masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care FSCR90425, 6th Sense, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Direct Drive, 60 cm, Alb. Inovativa Tehnologie ZEN inlocuieste clasica curea cu un motor performant legat direct de tambut (Direct Drive) avand ca principale beneficii mai putine vibratii si implicit mai putin zgomot, cat si o economie de resurse (apa, energie, timp) sustinuta de o rezistenta sporita in timp.