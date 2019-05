Suferi de insomnie? Ce lipsă de vitamine ai în corp

Chiar daca iti incepi ziua cu o ceasca de cafea, in jurul pranzului te simti obosit, iar seara, dupa ce adormi, te trezesti si nu mai reusesti sa pui geana pe geana? De vina pot fi lipsa unor nutrimenti din organsim.

Oamenii de stiinta spun ca un somn de calitate si o alimentatie echilibrata merg mana in mana. Uneori, ciclurile noastre de somn sunt date peste cap din cauza alegerilor nutritionale nesanatoase pe care le luam in viata de zi cu zi. Manancam pe fuga, mai ales alimente procesate, si astfel privam organismul de substantele nutritive de care are nevoie ca sa functioneze corespunzator.

1.Vitamina D

Intr-o meta-analiza publicata de Centrul International pentru Inginerie Genetica si Biotehnologie, oamenii de stiinta au constatat ca deficitul de vitamina D este asociat cu un risc mare de tulburari de somn. Printre alimentele bogate in vitamina D se numara ouale, somonul, tonul si ciupercile.

