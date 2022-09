Timothée Chalamet este primul bărbat pe coperta ediției britanice Vogue, în istoria de 106 ani a revistei

În imaginea de pe coperta celebrei reviste, în ediția din octombrie 2022, actorul american poartă un colier din perle, fotografia fiind realizată de Steven Meisel.

"Pentru prima dată în istoria de 106 ani a British Vogue, un bărbat 'zboară' solo pe copertă. La 26 de ani, @RealChalamet este deja o vedetă de cinema desăvârșită și cool, iar în numărul din octombrie 2022, @GilesHattersley pleacă în căutarea adevăratului băiat-minune", este mesajul publicat de Vogue pe Twitter.

For the first time in British Vogue’s 106-year history, a man is flying solo on the cover. At 26, @RealChalamet is already a consummate, cool-as-they-come movie star, and in the October 2022 issue, @GilesHattersley goes in search of the real boy wonder. https://t.co/rvnqmsZIAb pic.twitter.com/4MgySi3cnV