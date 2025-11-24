Anastasia Soare, sesiune de întrebări şi răspunsuri cu prietenii şi fanii despre "Conturul unui vis", la Opera Națională Bucureşti

Anastasia Soare şi-a lansat, oficial, azi autobiografia "Conturul unui vis" la Opera Naţională Bucureşti. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Anastasia Soare s-a întors în ţară şi s-a întâlnit luni cu prietenii şi fanii ei ca să vorbească despre autobiografia "Conturul unui vis" la Opera Națională Bucureşti, după ce luna trecută, ea a avut o dublă lansare a cărţii: în România şi California – în Los Angeles, românca a avut-o alături pe Oprah Winfrey, una dintre cele mai bune prietene ale sale. Singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA își spune în premieră povestea completă în volumul "Conturul unui vis". De la copilăria modestă din Constanța și anii de formare în România, până la drumul curajos spre America, unde a transformat o idee simplă într-un imperiu internațional.

Considerată una dintre cele mai influente femei din industria globală de beauty, Anastasia Soare a revenit în România pentru lansarea oficială a autobiografiei "Conturul unui vis", găzduită la Opera Națională din București. Cartea ei spune povestea remarcabilă a unei femei care a transformat un vis într-un brand de un miliard de dolari – de la momentele în care învăța limba engleză urmărind emisiunile lui Oprah Winfrey, până la clipa în care i-a conturat sprâncenele chiar în platoul aceleiași emisiuni.

Volumul "Conturul unui vis", scris de românca ce a construit un imperiu global în domeniul cosmeticelor, pornind de la zero, este disponibil la editura Bookzone. Iar evenimentul din această seară, unde fondatoarea companiei Anastasia Beverly Hills se întâlneşte cu prietenii şi fanii din România este prezentat de Mihai Morar.

Anastasia Soare: Motivele succesului meu sunt ADN-ul familia mea, strămoşii mei

Anastasia Soare a mărturisit în cadrul interviului oferit luna trecută, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că motivul pentru care a ales să îşi lanseze cartea "Conturul unui vis" în România. În timpul declaraţiilor, ea a avut ochii în lacrimi.

"Astea sunt rădăcinile mele, nu?!? Nu crezi că am plecat de aici?! Trebuia să vin aici. M-am emoţionat acum... Nu ştiu, ai tu un talent să îmi scoţi", a spus Anastasia Soare, vizibil emoţionată.

Întrebată dacă este mai greu să lanseze volumul intitulat "Conturul unui vis" în ţara natală decât în Statele Unite ale Americii, vedeta a spus: "Da, cu siguranţă! Cred că sunt amintiri, nu pot să cred că m-am emoţionat de la început, m-am gândit că voi fi mai emoţionată la mijloc, mai pe la sfârşit. Ai reuşit să îmi creezi emoţii de la începutul începutului. Dar, motivul pentru care mă emoţionez de fiecare dată când vin în România – sunt aşa de multe memorii pe care le am. În primul rând, eu am trăit 31 de ani, jumătate din viaţa mea aici. La 31 am plecat şi am trăit, probabil, puţin mai mult de jumătate de viaţă în Statele Unite".

În cadrul interviului de la Antena 3 CNN, Anastasia Soare a mărturisit că bunicul ei este una dintre cele mai importante persoane din viaţa sa. Mai mult, vedeta a spus că, la scurt timp după ce a început să scrie la cartea "Conturul unui vis", a realizat că motivele din spatele succesului ei impresionant în SUA este reprezentant de părinţii, bunicii şi străbunicii pe care i-a avut.

Am început să reflectez şi să îmi răspund la anumite întrebări. Una dintre ele a fost: «Care este, de fapt, motivul pentru care am reuşit să am acest succes?» Sunt o grămadă de oameni care i-am cunoscut foarte talentaţi, sunt o grămadă de oameni pe care i-am cunoscut super inteligenţi, am cunoscut o grămadă de oameni care trăiesc în America, au familii care le-ar fi facilitat un anumit business, pe care ar fi vrut să îl facă. «Care a fost motivul pentru care eu, totuşi, am reuşit?». Şi răspunsul cred că este: este ADN-ul meu, sunt familia mea, sunt strămoşii mei, bunicii, părinţii, străbunicii... care au avut această linie...

Ei au fost negustori, au trăit în Albania (...). Aveau oi multe şi asta făceau: vindeau brânză şi lapte, lână. Deci, acest talent de negustor este în tine, se transmite în anumite generaţii. Bunicii mei au venit în România, dar înainte să ajungă în România, s-au mai oprit prin alte trei ţări – şi-au construit case, au trebuit să plece, şi-au pierdut acele case. Au venit în România, au cumpărat pământ. Deci, toate aceste momente în care... şi, parte din ele, eu am avut ocazia să le urmăresc şi să îmi dau seama de ce se întâmplă, chiar dacă eram destul de tânără – îţi crează o stare... îţi dă o putere care e foarte greu să o ai.De exemplu, dacă eu m-aş fi născut în America şi aş fi trăit într-o familie avută, nu ştiu dacă m-ar fi interesat atât de mult să lucrez ca o nebună. Pentru că, pur şi simplu, am lucrat ca o nebună", a declarat Regina Sprâncenelor la Antena 3 CNN.

"A luat această carte în 12 exemplare, pentru fiecare angajată a ei, şi o va face cadou fiecăreia ca să citească, să se convingă fiecare că viaţa asta şi a reuşi în viaţă nu este aşa, o chestiune de noroc, de soartă. Îţi faci destinul singur. Iar meritul ca această carte să fie în România este a editurii Bookzone. De aceea, aş vrea să o invit pe scenă şi să o aplaudaţi pe Ioana Mogoşanu, director editorial al Bookzone, care a adus «Conturul unui vis» în România", a spus Mihai Morar.

"Aş vrea să vă mulţumesc şi eu pentur prezenţa dumneavoastră din această seară. Da, este un moment cu totul deosebit pentru noi, toţi şi simţim că prezenţa dumneavoastră validează într-un fel importanţa lecturii. (...)", a declarat Ioana Mogoşanu, director editorial al Bookzone.