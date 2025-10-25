Anastasia Soare şi-a lansat cartea "Conturul unui vis" în România. Mărturii emoţionante despre drumul dificil spre succes

Luna viitoare, Anastasia Soare îşi va lansa cartea "Conturul unui vis" în Los Angeles. Sursa foto: Facebook/Anastasia Soare

Anastasia Soare, singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA, a anunţat sâmbătă seara, în cadrul unei ediţii speciale cu Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN, că îşi lansează în premieră, în România, cartea "Conturul unui vis". În cadrul interviului, vedeta a povestit cât de greu i-a fost după ce a ajuns în Statele Unite ale Americii în urmă cu 36 de ani, fără să cunoască pe nimeni, dar şi fără să ştie limba engleză. Luna viitoare, Anastasia Soare îşi va lansa volumul "Conturul unui vis" într-un teatru din Los Angeles, alături de Oprah Winfrey şi multe vedete de la Hollywood, care, de-a lungul anilor, i-au devenit prieteni.

Anastasia Soare şi-a lansat cartea "Conturul unui vis" în România

Ediţia specială cu Mihai Gâdea, de la Antena 3 CNN, a fost filmată la Palatul Parlamentului. Iar din sală, Anastasia Soare a fost susţinută de numeroase personalităţi, jurnalişti şi vedete, printre care se numără Loredana, Mădălina Ghenea, Adelina Pestriţu, şi ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Întrebată de CEO-ul Antena 3 CNN cum este acasă, în România, Anastasia Soare a răspuns: "Superb! Absolut superb! Văd prieteni, te văd pe tine, petrec timp cu tine. E minunat de fiecare dată când vin în România".

Mihai Gâdea, moderatorul emisiunii "Sinteza Zilei", a povestit cum a cunoscut-o pe Anastasia Soare, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din întreaga lume,

"Am cunoscut-o pe Anastasia în 2019, eram într-o vacanţă nu departe de Los Angeles şi i-am trimis un mail, gândindu-mă că e posibil ca nimeni să nu răspundă la acel mail. În foarte scurt timp, chiar Anastasia mi-a răspuns şi mi-a spus: «Nu ştiu dacă o să facem interviul, dar m-aş bucura foarte mult să te cunosc pe tine şi pe fiica ta». Din prima clipă în care ne-am întâlnit, am avut sentimentul că suntem familie, chiar dacă nu ne văzusem niciodată", a spus Mihai Gâdea în cadrul ediţiei speciale de sâmbătă seara, de la Antena 3 CNN.

Anastasia Soare: Motivele succesului meu sunt ADN-ul familia mea, strămoşii mei

Regina Sprâncenelor, aşa cum a fost supranumită Anastasia Soare, a mărturisit motivul pentru care a ales să îşi lanseze cartea "Conturul unui vis" în România. În timpul declaraţiilor, ea a avut ochii în lacrimi.

"Astea sunt rădăcinile mele, nu?!? Nu crezi că am plecat de aici?! Trebuia să vin aici. M-am emoţionat acum... Nu ştiu, ai tu un talent să îmi scoţi", a spus Anastasia Soare, vizibil emoţionată.

Întrebată dacă este mai greu să lanseze volumul intitulat "Conturul unui vis" în ţara natală decât în Statele Unite ale Americii, vedeta a spus: "Da, cu siguranţă! Cred că sunt amintiri, nu pot să cred că m-am emoţionat de la început, m-am gândit că voi fi mai emoţionată la mijloc, mai pe la sfârşit. Ai reuşit să îmi creezi emoţii de la începutul începutului. Dar, motivul pentru care mă emoţionez de fiecare dată când vin în România– sunt aşa de multe memorii pe care le am. În primul rând, eu am trăit 31 de ani, jumătate din viaţa mea aici. La 31 am plecat şi am trăit, probabil, puţin mai mult de jumătate de viaţă în Statele Unite".

În cadrul interviului de la Antena 3 CNN, Anastasia Soare a mărturisit că bunicul ei este una dintre cele mai importante persoane din viaţa sa. Mai mult, vedeta a spus că, la scurt timp după ce a început să scrie la cartea "Conturul unui vis", a realizat că motivele din spatele succesului ei impresionant în SUA este reprezentant de părinţii, bunicii şi străbunicii pe care i-a avut.

Am început să reflectez şi să îmi răspund la anumite întrebări. Una dintre ele a fost: «Care este, de fapt, motivul pentru care am reuşit să am acest succes?» Sunt o grămadă de oameni care i-am cunoscut foarte talentaţi, sunt o grămadă de oameni pe care i-am cunoscut super inteligenţi, am cunoscut o grămadă de oameni care trăiesc în America, au familii care le-ar fi facilitat un anumit business, pe care ar fi vrut să îl facă. «Care a fost motivul pentru care eu, totuşi, am reuşit?». Şi răspunsul cred că este: este ADN-ul meu, sunt familia mea, sunt strămoşii mei, bunicii, părinţii, străbunicii... care au avut această linie...

Ei au fost negustori, au trăit în Albania (...). Aveau oi multe şi asta făceau: vindeau brânză şi lapte, lână. Deci, acest talent de negustor este în tine, se transmite în anumite generaţii. Bunicii mei au venit în România, dar înainte să ajungă în România, s-au mai oprit prin alte trei ţări – şi-au construit case, au trebuit să plece, şi-au pierdut acele case. Au venit în România, au cumpărat pământ. Deci, toate aceste momente în care... şi, parte din ele, eu am avut ocazia să le urmăresc şi să îmi dau seama de ce se întâmplă, chiar dacă eram destul de tânără – îţi crează o stare... îţi dă o putere care e foarte greu să o ai.De exemplu, dacă eu m-aş fi născut în America şi aş fi trăit într-o familie avută, nu ştiu dacă m-ar fi interesat atât de mult să lucrez ca o nebună. Pentru că, pur şi simplu, am lucrat ca o nebună", a declarat Regina Sprâncenelor la Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea: În momentul în care ai plecat, ce ai sperat tu, de fapt, să obţii cu ajungerea în America?

Anastasia Soare: Dacă ne întoarcem şi ne gândim la ce moment am plecat – am plecat în iulie '89 –, îţi dai seama că era cea mai rea perioadă sub regimul comunist şi nici nu voiam să mă gândesc la ce voi face în America, voiam doar să plec. Cred că asta a fost în mintea mea şi soţul meu îmi spunea tot timpul: «Va fi foarte greu, nu vorbeşti engleză, nu cunoaştem pe nimeni, ne lăsăm toată familia aici. Gândeşte-te dacă, totuşi, vrei să faci acest pas». Şi era această nebunie în capul meu... Bineînţeles, când am ajuns în America, totul s-a schimbat.

Mihai Gâdea: În clipa în care ai ajuns în America, lucrurile arătau diferit faţă de ceea ce îţi imaginai tu: era mult mai greu, era coplicat. Faptul că nu vorbeai limba engleză era un impediemnt major. Şi mi-ai povestit faptul că, realmente, te-a apucat disperarea. Ce înseamnă să fii pe culmile disperării la 31 de ani într-o ţară despre care nu ştii mare lucru? Doar ce ai văzut la televizor, prin Dallas.

Anastasia Soare: Da, Dallas-ul... (...), aveam vreo patru casete şi ne uitam de sute de ori la Pretty Woman, Beverly Hills Cop, Eyes of Laura Mars cu Faye Dunaway şi The Color Purple, cu Oprah Winfrey.

Anastasia Soare a devenit prietena celebrei Oprah Winfrey

Mihai Gâdea: Când ai ajuns în Los Angeles şi ai reuşit să faci o poveste mai interesantă decât Pretty Woman, să devii una dintre cele mai bune prietene ale Oprahei, ai avut un moment de felul acesta, în care să te uiţi şi să zici: "Domne, aşa ceva este incredibil! Adică... eu am reuşit să fac lucrurile astea". A fost un moment în care, pur şi simplu, nu ţi-a venit să crezi că ţie ţi se întâmplă asta?

Anastasia Soare: Nu ştiu dacă aveam timp să mă gândesc la asta, dar este foarte important un lucru, pe care aş vrea să ţi-l mărturisesc şi să-l împărtăşesc cu toată lumea.

Când am început să scriu această carte, am avut, poate, un moment în care am putut să mă uit în spatele celor 34 de ani, să-mi dau seama cam care a fost traseul meu. Ce am făcut în aceşti 34 de ani, pe care i-am avut în Statele Unite? Şi, în momentul în care am început să scriu, am avut timp suficient să reflectez la viaţa mea.

Jumătate din viaţa mea, pentru că eu am muncit aşa de mult, nu aveam timp niciodată să mă opresc, să mă gândesc: "Stai să văd lucrurile pe care le-am realizat". (...). Mi-am dat seama, uitându-mă în România, la Oprah Winfrey, la filmul The Color Purple, când am ajuns în LA, aveam un singur televizor şi singura emisiune pe care am vrut să o văd a fost Oprah Winfrey Show. Eu nu am recunoscut-o, pentru că ea arăta total diferit în film, însă, mi-am dat seama după voce... îmi era familiară şi m-am simţit ca acasă, pentru că eu mă uitam la The Color Purple de sute de ori. Asta i-am spus lui Oprah: "Nu pot să cred că abia acum mi-am dat seama".

Heidi Klum şi Alexandra Nechita, printre vedetele care i-au transmis mesaje emoţionante Reginei Sprâncenelor

"Draga mea Anastasia, astăzi, te sărbătorim pentru că tu eşti una dintre cele mai incredibile femei pe care le-am cunoscut şi am cunoscut o mulţime de oameni incredibili. Îmi amintesc când te-am cunoscut, aş spune că în urmă cu 20 - 25 de ani, erai femeia aceea care se concentra pe pe sprâncene, apăreai în reviste şi se vorbea mult despre această Anastasia din Beverly Hills, iar toată lumea se întreba: «Cum faci bani din a te concentra pe sprâncene». Nu ştiam noi multe, dar tu ai construit acest impreriu uriaş doar pe baza sprâncenelor şi, evident, ai continuat cu cele mai uimitoare produse de machiaj, culori şi tot restul. Dar, într-adevăr, ai avut o viziune, noi nu am înţeles-o, dar, acum o înţelegem cu toţii, pentru că sprâncenele sunt rama ochiilor şi sunt atât de importante, şi nimeni nu le face mai bine decât tine.

Felicitări din nou! Mai am o ultimă poveste. Îmi amintesc când am venit prima dată la tine şi stăteam întinsă pe scaunul tău, înainte de toate: eram cu faţa în sus, tu te uitai la mine şi mi-ai spus că pot să merg acasă – «Nu am ce să fac la sprâncenele tale! Sunt prea rare, întâi, trebuie să ţi le creşti, iar apoi, peste câteva luni, ne vedem din nou». A avut atâta dreptate. Uitaţi-vă ce sprâncene frumoase am acum, aproape că nu mai aveam, pentru că mi le smulsesem ca naiba. Aceasta este mica mea povestioară", a spus celebra vedetă născută în Germania.

Alexandra Nechita, cunoscută drept "Micuţa Picasso", i-a transmis celei care i-a devenit una dintre cele mai bune prietene următorul mesaj: "Anastasia, felicitări! Cu ocazia lansării cărţii tale, îţi doresc un succes imens pe care sigur o să-l ai, pentru că povestea ta este unică, atât de specială şi este o poveste, cu adevărat, despre disciplină, de muncă, de dedicaţie, despre ce înseamnă să ai un vis şi să nu te laşi până nu devin toate realitatea ta. Şi exact asta ai făcut. Şi exact asta faci în continuare".

Anastasia Soare a revoluţionat industria mondială de make-up

Anastasia Soare este una dintre cele mai influente femei din industria globală a frumuseții. După ce a emigrat în Statele Unite la sfârșitul anilor ’80, a început să lucreze ca esteticiană și a devenit rapid cunoscută pentru metoda ei unică de stilizare a sprâncenelor, inspirată din proporțiile de aur folosite în artă.

În 1997, a fondat compania Anastasia Beverly Hills, care a început ca un mic salon de înfrumusețare în Beverly Hills și s-a transformat într-un imperiu de miliarde de dolari. Brandul este acum un reper în lumea cosmeticelor, fiind iubit de vedete, make-up artiști și milioane de femei din întreaga lume.

Sub conducerea sa, Anastasia Beverly Hills a revoluționat estetica modernă a machiajului, popularizând conceptul de sprâncene perfect conturate și lansând produse devenite iconice – de la pomade și geluri pentru sprâncene până la palete de farduri care au dominat piața.

Anastasia Soare a fost inclusă în numeroase topuri internaționale, precum Forbes America’s Richest Self-Made Women, și este recunoscută nu doar pentru succesul ei antreprenorial, ci și pentru impactul cultural pe care l-a avut, redefinind standardele de frumusețe și demonstrând că disciplina, viziunea și curajul pot transforma un vis în realitate globală.