Cadourile oferite nominalizaților la Premiile Oscar 2025: de la vacanțe de 5 stele, la ajutoare pentru cei afectați de incendii

Majoritatea nominalizaţilor vor rata inevitabil statueta Oscar, dar se pot consola cu o vacanţă la o vilă din Maldive. Foto: Getty Images

Pachetele cu daruri oferite anul acesta nominalizaţilor la Oscar conţin produse cosmetice de lux, produse cu tematică cinematografică, dar şi vacanţe de cinci stele, informează Reuters, citat de Agerpres.



Un element va fi cu toate acestea puţin diferit. Întrucât anul acesta Los Angeles s-a confruntat cu incendii de vegetaţie devastatoare, nominalizaţii vor primi un abonament pe un an la Bright Harbor, un serviciu oferă sprijin supravieţuitorilor.



Pe lângă abonamentul individual, fiecare nominalizat va primi alte 10 abonamente ''pe care le poate oferi gratis prietenilor, familiei, vecinilor şi chiar fanilor care şi-au pierdut locuinţele în incendiile din LA'', a spus Lash Fary, fondatorul Distinctive Assets, compania care sponsorizează pungile cu daruri.



Pentru cel de-al 23-lea an, această companie de marketing cu sediul în Los Angeles va oferi pachete cu cadouri sub sloganul ''Toată lumea câştigă'', în valoare de peste 200.000 de dolari fiecare, unui număr de 25 de actori şi regizori nominalizaţi. Darurile sunt oferite independent de Academia Americană de Film, care organizează gala Oscarurilor.



Setul de daruri de anul acesta include un show privat la domiciliu susţinut de un magician local, un kit ADN prin care nominalizatul poate să-şi exploreze originile cu ajutorul unui genealog şi o vestă pentru câinele de companie realizată din haine de firmă reciclate.



''Este California şi este o săptămână stresantă pentru mulţi dintre oamenii aceştia. Aşa că avem patru varietăţi diferite de canabis pentru ei'', a adăugat Fary, arătând către vaporizatoare roz, jeleuri, pre-roll-uri şi margarita infuzate cu THC.



Majoritatea nominalizaţilor vor rata inevitabil statueta Oscar, dar se pot consola cu o vacanţă la o vilă din Maldive, un wellness resort în Sri Lanka sau un hotel de cinci stele din Barcelona.



Pe lângă dorinţa de a le face o bucurie artiştilor, pungile sunt totodată un prilej de promovare a micilor afaceri, a brandurilor deţinute de persoane din comunităţile minoritare şi a companiilor implicate în comunitate, a mai precizat Distinctive Assets.