Cannes: Trofeul Palme d'Or a fost câștigat de un iranian care critică regimul de la Teheran. Povestea lui "It was just an accident"

Filmul "It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian Jafar Panahi, a câștigat, sâmbătă, trofeul Palme d'Or la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, anunță Agerpres citând comunicarea oficială a juriului competiției.

Realizat în clandestinitate, "It Was Just an Accident" (A fost doar un accident) este un thriller prin care Panahi critică încă o dată regimul politic de la Teheran.

Marcat de trăiri de furie ale personajelor și de situații de comic absurd, acest lungmetraj prezintă aventurile unui bărbat pe nume Vahid (interpretat de Vahid Mobasseri). El l-a răpit pe un individ care poartă o proteză pentru şi pe care-l suspectează că este gardianul care l-a torturat în închisoare şi i-a distrus viața.

Vahid încearcă apoi să clarifice împreună cu alți deținuți dacă persoana pe care a răpit-o este într-adevăr torționarul său.

Regizorul Panahi, care a fost arestat de mai multe ori în Iran din cauza filmelor sale, a mai fost prezent în competiția de la Cannes în 2003, când filmul său "Crimson Gold" a fost proiectat în secțiunea Un Certain Regard.

"Arta mobilizează energia creatoare a celei mai prețioase şi mai vii părți din noi. O forță care transformă întunericul în iertare, speranță și viață nouă", a declarat președinta juriului, Juliette Binoche, la anunțarea premiului.

"Cel mai important lucru este libertatea țării noastre", a spus, la rândul său, Jafar Panahi, adresându-se cetățenilor iranieni, după ce a câștigat prestigioasa competiție cinematografică.

Ultima zi a Festivalului de la Cannes, amenințată de un sabotaj care a provocat o pană masivă de curent

În 2024, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului "Anora", regizat de cineastul american Sean Baker.

Cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă s-a desfășurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes.

Maestrul de ceremonii a fost actorul francez Laurent Lafitte.

Juriul competiției a fost prezidat de actrița franceză Juliette Binoche.

Evenimentul a fost perturbat pentru scurt timp, sâmbătă, de pana masivă de electricitate provocată în sud-estul Franței de un sabotaj asupra rețelei de transport energetic.

Palmaresul complet al celei de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes

Trofeul Palme d'Or: "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi

Marele Premiu al Juriului: "Sentimental Value", de Joachim Trier

Premiul Juriului: "Sirat", de Oliver Laxe, şi "The Sound of Falling", de Mascha Schilinski

Premiul Special al Juriului: "Resurrection", de Bi Gan

Premiul pentru regie: Kleber Mendonca Filho ("The Secret Agent")

Premiul pentru scenariu: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Jeunes meres")

Premiul de interpretare feminină: Nadia Melliti ("La Petite Derniere")

Premiul de interpretare masculină: Wagner Moura ("The Secret Agent")

Trofeul Camera d'Or: "The President's Cake", de Hasan Hadi

Menţiune specială Camera d'Or: "My Father's Shadow", de Akinola Davies Jr

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: "I'm Glad You're Dead Now", de Tawfeek Barhom

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Ali", de Adnan Al Rajeev

Palme d'Or onorific: Robert De Niro şi Denzel Washington.