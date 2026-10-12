Dezastru la box office pentru Tom Cruise. Filmul „Digger” riscă să devină unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria Hollywoodului

Cel mai nou film al lui Tom Cruise, „Digger”, se îndreaptă spre un eșec financiar de proporții. Foto: Profimedia Images

Cel mai nou film al lui Tom Cruise, „Digger”, se îndreaptă spre un eșec financiar de proporții. Analiștii de la Hollywood estimează că producția ar putea pierde aproximativ 245 de milioane de dolari, după ce încasările au continuat să scadă puternic și în al doilea weekend de la lansare, scrie BBC.

Vânzările de bilete pentru comedia neagră satirică, în care Cruise îl interpretează pe magnatul petrolier Digger Rockwell, au scăzut cu aproximativ 60% în al doilea weekend petrecut în cinematografe.

Până acum, filmul a încasat la nivel mondial aproximativ 35 de milioane de dolari. Warner Bros ar fi cheltuit în jur de 280 de milioane de dolari pentru realizarea și promovarea producției.

Tom Cruise spunea însă săptămâna trecută că nu își judecă filmele după rezultatele din weekendul de debut.

„Nu m-am gândit niciodată la filme, atunci când le fac, în termenii weekendului de deschidere”, a declarat actorul, adăugând că este mai interesat să realizeze producții care „sper să se traducă, să reziste și să evolueze” în timp.

Raportul dintre bugetul uriaș și încasările foarte mici de până acum ar putea transforma „Digger” într-unul dintre cele mai mari eșecuri financiare din istoria Hollywoodului.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Tom Cruise vine după ani în care a avut succes cu francize uriașe precum „Top Gun” și „Mission: Impossible”.

Publicația de specialitate Variety estimează că „Digger” și-ar putea încheia parcursul în cinematografe cu încasări totale de aproximativ 50 de milioane de dolari la nivel mondial.

Pentru a ajunge pe zero, filmul ar trebui să strângă în jur de 350 de milioane de dolari, dacă sunt luate în calcul bugetul, promovarea, partea din încasări care revine cinematografelor și eventualele cheltuieli pentru campania din sezonul premiilor.

Warner Bros contestă însă parțial această estimare. Un purtător de cuvânt al studioului a declarat pentru Variety că pragul de rentabilitate ar fi, de fapt, în jur de 300 de milioane de dolari.

„Digger” a fost ultima producție de sine stătătoare lansată de Warner Bros înainte de recenta preluare a studioului de către Paramount.

Filmul este regizat de Alejandro G. Iñárritu, cunoscut pentru producții precum „Birdman”, „Babel” și „The Revenant”.

Nici criticii nu au fost prea blânzi cu filmul. „Digger” a primit în general recenzii slabe, iar Warner Bros a răspuns lansând o nouă campanie de promovare prin care le cere spectatorilor să „decidă singuri” dacă filmul merită văzut.

Nici continuarea „The Social Network” nu a avut un debut bun

Tot în weekend, continuarea filmului premiat cu Oscar „The Social Network” a avut rezultate slabe la box office. „The Social Reckoning” a încasat 5,5 milioane de dolari în Statele Unite în weekendul de debut, mult sub cele 22 de milioane de dolari obținute de primul film la lansarea din 2010, fără ajustarea sumelor cu inflația.

La nivel mondial, noul film al lui Aaron Sorkin, cu Mikey Madison, Jeremy Strong și Jeremy Allen White în distribuție, a strâns aproximativ 9 milioane de dolari.

Povestea este inspirată din cazul real al lui Frances Haugen, angajată Facebook care a transmis unui jurnalist documente interne ale companiei după ce a devenit îngrijorată de unele dintre practicile acesteia.

În clasamentul box office-ului american, „The Social Reckoning” a fost depășit de filmul horror „Other Mommy”, thrillerul psihologic „Verity”, adaptarea jocului video „Resident Evil” și thrillerul cu Brad Pitt „Heart of the Beast”.