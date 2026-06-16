După succesul de la Cannes, filmul FJORD a avut o avanpremieră record în România: Peste 43.000 de spectatori

Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu a fost inspirat din drama familiei Bodnariu. Foto: Captură video trailer Fjord Cannes

Filmul FJORD a fost lansat în avanpremieră într-un eveniment cinematografic de amploare, organizat simultan pe 315 ecrane din 96 de cinematografe, în 53 de orașe din România. Proiecția de pe 13 iunie, programată la ora 19:00, a adunat 43.440 de spectatori, într-un demers descris de organizatori drept unul fără precedent pentru un film de artă în România.

Evenimentul a avut loc înainte de lansarea oficială a filmului, în contextul succesului internațional al producției, semnată de regizorul Cristian Mungiu, care a câștigat recent al doilea Palme d’Or.

„Vă mulțumesc tare mult pentru interesul pe care l-ați arătat pentru proiecția de avanpremieră a FJORD. Contrar unor opinii, să știți că filmele le facem pentru spectatori și cea mai mare bucurie e să vezi sălile pline și să afli că spectatorii au despre ce să discute după ce ies din sală. Nu am nimic împotriva cinematografului exclusiv comercial, însă ar fi trist dacă ne-am limita doar la acel gen de filme, cîtă vreme cu un pic de pricepere poți face filme care să fie și antrenante, dar și să aibă ceva de zis. Facem tot ce ține de noi ca, odată cu premiera, FJORD să ajungă în cît mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atît în țară, cît și în străinătate în cît mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale.”, a declarat regizorul Cristian Mungiu.

Interesul pentru avanpremieră s-a tradus într-un vârf de vânzări încă din primele ore de la punerea biletelor în vânzare. Organizatorii spun că zeci de mii de bilete au fost achiziționate în prima zi, iar multe dintre proiecții au fost sold out în timp record.

Filmul a rulat în rețelele Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema, Inspire, Cityplex, Palace, Cinema One, Marcom și RADEF, dar și în cinematografe independente din mai multe orașe, precum Cinema Timiș, Cinema Studio, Cinema Ateneu Iași, Cine Gold Sibiu sau Cinema Independența Târgoviște. În unele cazuri, spectatorii au venit din alte localități pentru a prinde un loc la proiecție.

În București, aproximativ 16.000 de spectatori au participat la avanpremieră, în săli precum Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Cinemateca Eforie și Cinema Europa. Proiecțiile au fost suplimentate în timp real, pe fondul cererii ridicate, inclusiv în rețeaua Cineplexx.

„Proiecțiile inițiale au fost sold out în timp record, fiind suplimentate în timp real, până la 22 de proiecții simultane în rețea”, au transmis reprezentanții Cineplexx România.

Atmosfera din săli a fost descrisă de organizatori ca intensă și emoționantă, cu aplauze la final și discuții între spectatori în fața cinematografelor. Pe rețelele sociale au apărut sute de mesaje de reacție, iar interesul publicului a fost interpretat ca un semn al apetitului pentru filmul de autor și pentru experiența colectivă din cinematograf.

Organizatorii spun că evenimentul confirmă nu doar succesul internațional al filmului, ci și interesul publicului din România pentru cinema-ul de artă și pentru proiecțiile-eveniment.

„FJORD va rula în continuare în cinematografe și va avea proiecții și în orașele care nu dispun de săli de cinema, prin caravane și evenimente speciale”, au transmis producătorii.

Filmul urmează să aibă premiere și în alte țări europene începând cu luna august.

Avanpremiera din 13 iunie rămâne, potrivit organizatorilor, unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip organizate vreodată în România.