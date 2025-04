Festivalul de la Cannes 2025. Halle Berry, Leila Slimani şi Hong Sang-soo, în juriul competiţiei care a ajuns la cea de-a 78-a ediţie

Festivalul Internațional de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada cuprinsă între 13 şi 24 mai. Sursa foto: Getty Images

Actriţa americană Halle Berry, scriitoarea francezo-marocană Leďla Slimani şi cineastul sud-coreean Hong Sang-soo fac parte din juriul viitorului Festival de Film de la Cannes, prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche, au anunţat luni organizatorii manifestării, informează AFP, conform Agerpres.

Format din nouă membri (cinci femei şi patru bărbaţi), acest juriu, din care fac parte şi actriţa italiană Alba Rohrwacher şi actorul american Jeremy Strong, va avea în principal misiunea de a decerna trofeul Palme d'Or al celei de-a 78-a ediţii, care se va desfăşura între 13 şi 24 mai.

Cineasta indiană Payal Kapadia, recompensată cu Marele Premiu anul trecut, regizorul mexican Carlos Reygadas şi documentaristul din Republica Democratică Congo (RDC) Dieudo Hamadi completează acest juriu internaţional, care va trebui să departajeze cele 21 de filme aflate în competiţie.

Fraţii belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Jeune mčres"), iranianul Jafar Panahi ("A Simple Accident"), americanul Wes Anderson ("The Phoenician Scheme") sau franţuzoaica Hafsia Herzi ("La petite derničre") îşi vor disputa aprecierea juriului, care va decide, printre altele, cine îi va succeda în fruntea palmaresului de la Cannes filmului "Anora", al americanului Sean Baker, recompensat cu Palme d'Or în 2024.

Anul trecut, juriul festivalului a fost prezidat de regizoarea americană Greta Gerwig ("Barbie") şi i-a avut drept membri, printre alţii, pe actorul francez Omar Sy şi pe cineastul japonez Hirokazu Koreeda. În 2024, filmul "Nasty", documentarul despre viața și cariera tenismenului Ilie Năstase, a fost prezentat la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

Lista celor 21 de filme nominalizate la Palme d'Or în 2025

Douăzeci și unu de filme sunt în competiție pentru Palme d'Or în cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes (13-24 mai), care și-a completat miercuri lista filmelor selectate, notează AFP, conform Agerpres.

"A Simple Accident", de Jafar Panahi. Misterul rămâne total în jurul acestui nou film al regizorului iranian, care nu a dorit să dezvăluie nimic, a explicat Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, la începutul lunii aprilie.

"The Phoenician Scheme", al americanului Wes Anderson. O comedie cu spioni, avându-i în distribuție pe Benicio Del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson și Mia Threapleton, fiica actriței Kate Winslet.

"Jeunes meres", de Jean-Pierre și Luc Dardenne. Cei doi frați belgieni, câștigători ai două Palme d'Or ("Rosetta" – în 1999 și "L'Enfant" – în 2005), spun povestea a cinci femei găzduite într-o casă maternală care le sprijină în viața lor de tinere mame.

"Alpha", de Julia Ducournau. La patru ani după Palme d'Or-ul pentru "Titane", regizoarea franceză revine cu un nou film, avându-i în distribuție pe Golshifteh Farahani și pe Tahar Rahim, despre o adolescentă care se confruntă cu epidemia de SIDA din anii 1980.

"Sentimental Value", al norvegianului Joachim Trier, cu Renate Reinsve ("The Worst Person in the World") și Stellan Skarsgard, în rolul unui regizor care încearcă să se reconecteze cu fiicele sale.

"Romería", de Carla Simón. Regizoarea spaniolă revine asupra copilăriei sale traumatizante cu această călătorie a unei tinere catalane în Galicia în încercarea de a-și găsi familia biologică după ce și-a pierdut părinții din cauza SIDA.

"Sound of falling", semnat de regizoarea germană Mascha Schilinski. O dramă care reunește patru femei din patru generații diferite la aceeași fermă din Germania.

"Eagles of the Republic", al suedezo-egipteanului Tarik Saleh. Pe punctul de a pierde tot, cel mai adorat actor din Egipt acceptă să joace rolul președintelui într-un film biografic laudativ, cu riscurile de rigoare.

"The Mastermind", al americancei Kelly Reichardt. Povestea unui jaf de opere de artă pe fundalul războiului din Vietnam și al nașterii mișcării de emancipare a femeilor.

"Dossier 137", semnat de francezul Dominik Moll. În acest film, Léa Drucker interpretează o anchetatoare a IGPN, Inspecția Generală a Poliției Naționale, după o manifestație tensionată în care un tânăr a fost rănit.

"The Secret Agent", al brazilianului Kleber Mendonça Filho. Un thriller politic plasat la sfârșitul anilor 1970, în timpul ultimilor ani ai dictaturii militare din Brazilia.

"Fuori", de italianul Mario Martone. Un film biografic despre actrița și scriitoarea italiană Goliarda Sapienza, cu Valeria Golino în distribuție.

"Two Prosecutors", de ucraineanul Sergei Loznitsa. Un film plasat în URSS-ul anilor 1930, în timpul epurărilor staliniste.

"Nouvelle Vague", de americanul Richard Linklater. O peliculă despre filmările pentru "A bout de souffle", de Jean-Luc Godard.

"Sirat", al spaniolului Oliver Laxe. Un "road movie" despre "oameni aflați în afara societății", după cum a explicat Frémaux.

"La petite derniere", de Hafsia Herzi. Actrița și regizoarea franceză adaptează liber romanul omonim al Fatimei Daas, despre viața unei tinere musulmane lesbiene.

"The History of Sound", de sud-africanul Oliver Hermanus. În timpul Primului Război Mondial, doi tineri decid să înregistreze vocile, viețile și muzica compatrioților americani. Un film cu Paul Mescal și Josh O'Connor în rolurile principale.

"Renoir", de japoneza Chie Hayakawa. O dramă despre maturizare, reziliență, puterea vindecătoare a imaginației și o familie traumatizată care luptă să se regăsească.

"Eddington", de americanul Ari Aster. Noul rege al filmului de gen ("Midsommar") prezintă confruntarea dintre un șerif și un primar în New Mexico, într-o peliculă în care îi reîntâlnim pe Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone și Austin Butler.

"Die, my love", de britanica Lynne Ramsay. Un thriller despre o tânără mamă care alunecă în depresie și angoasă, cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson în distribuție.

"Mother and Child", de iranianul Saeed Roustayi. După "Leila's Brothers", regizorul revine cu o dramă de familie despre o infirmieră văduvă care se confruntă cu fiul său rebel, având-o pe Parinaz Izadyar, cunoscută din "Law of Tehran", în rolul principal.