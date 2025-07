Filmul Avatar 3 Foc și Cenușă: Primul trailer îl prezintă pe Varang, un răufăcător mortal Na'vi. Când apare în cinematografe

Neytiri se luptă cu foc, zburând, într-o imagine din „Avata 3r: Foc și Cenușă”. Sursa foto: 20TH CENTURY STUDIOS

A fost dezvăluit primul trailer oficial pentru Avatar 3: Foc și Cenușă, cea de-a treia parte a francizei SF emblematice a lui James Cameron, care va oferi fanilor o privire înflăcărată asupra celui mai întunecat capitol din Pandora.

Filmul Avatar Fire and Ash, care va fi lansat pe 19 decembrie, mută conflictul de la invadatorii umani la un război intern brutal între Na'vi. Punctul culminant al trailerului este introducerea lui Varang, primul personaj negativ Na'vi complet al francizei, cu vocea actriței din Game of Thrones, Oona Chaplin, potrivit The Express Tribune.

Noul material a fost proiectat pentru jurnaliști la biroul companiei Disney din New York și va fi difuzat înaintea filmului Marvel „The Fantastic Four: First Steps” în cinematografe în acest weekend. Trailerul este așteptat să apară online pe 28 iulie.

Ca lider feroce al clanului Ash, Varang locuiește în munții vulcanici și poartă o coafură obsedantă roșie și neagră. Într-un moment înfricoșător, ea îi șuieră lui Kiri (Sigourney Weaver): „Zeița ta nu are stăpânire aici”, făcând aluzie la o diviziune spirituală mai profundă între facțiunile Na'vi.

Trailerul îi dezvăluie, de asemenea, pe Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) și copiii lor navigând atât prin legăturile familiale, cât și prin escaladarea războiului. Lo'ak (Britain Dalton) continuă să se lege de Tsireya (Bailey Bass), în timp ce imagini epice cu peisaje pline de magmă, Tulkun oceanic care se întoarce, Ikran zburător și noi nave aeriene asemănătoare meduzelor extind mitologia Pandora.

Avatar 1 și Avatar 2: Way of Water având încasări cumulate de peste 5,2 miliarde de dolari, așteptările sunt mari. Avatar 3: Foc și cenușă nu este doar o continuare - este o nouă direcție îndrăzneață pentru franciză. Încă două sequel-uri sunt deja în lucru, cu lansări programate pentru 2029 și 2031.